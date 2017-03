El sábado llega el primer Torneo Infantil

RIO GRANDE.- Con el auspicio de Alarmas X-28 y la organización del Club de Ajedrez de Río Grande, se jugará este sábado el primer torneo Infantil del año. Se realizará desde las 15:00 en las instalaciones de Ibiza Social Bowling Bar, y se extenderá hasta las 18:00 aproximadamente.

Las categorías que podrán participar son Sub 11 y Sub16. En ambos casos los chicos disputarán un torneo por sistema suizo que servirá para el ranking infantil de Río Grande.

Las inscripciones al torneo serán libres y gratuitas y se recibirán desde las 14.30 en el mismo lugar de juego. Para informes los interesados pueden comunicarse al 15495460 o al correo [email protected]

Dos punteros en Torneo X-28

Federico Torres y Ángel Quiroga son los únicos punteros del Apertura de Ajedrez tras la segunda ronda disputada el sábado. El torneo auspiciado por X-28 y organizado por el Club de Ajedrez de Río Grande, reúne a 12 jugadores que buscan entrar en el equipo que representará a nuestra ciudad en el XXVI Torneo Austral por equipos, a disputarse durante Semana Santa en Ushuaia.

En la mesa 1 de la segunda jornada Torres (b) dio cuenta de Castro tras una Apertura Vienesa y cerca de 2 horas de juego. Las negras demoraron demasiado su enroque y las blancas pudieron aprovecharlo bien ganando una pieza en la jugada 15, definiendo la partida 10 jugadas después. En la mesa 2 se dio tal vez la sorpresa de la jornada. Allí Ángel Quiroga (b) venció en una muy buena partida al segundo preclasificado Sebastián Rodríguez. Jugaron una Defensa India de Rey (especialidad de Rodríguez) en la que las blancas lograron una ventaja de espacio que les permitió dominar las acciones. Tras una linda combinación ganaron una pieza y la partida luego de poco más de 2 horas de juego. Los otros resultados: Barrozo 1-0 Pinedo; Zsilavecz 1-0 Mayda; Perpetto 1-0 Brench y Farías 1-0 Saldivia.

En la tercera ronda, que se jugará el sábado próximo dese las 20:00, las partidas serán: A Quiroga vs. F. Torres; G. Perpetto vs. A. Farías; C. Castro vs. S. Rodríguez; D. Zsilavecz vs. C. Barrozo; R. Saldivia vs. O. Mayda; J. Brench vs. N. Pinedo.

* a confirmar cuando se jugarán las primeras dos partidas, ya que Farías y Torres están ternados en la fiesta del Deporte que se realizará el mismo sábado.