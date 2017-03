Robaron en la delegación de Gobierno y allanaron casas de dos malvivientes

RIO GRANDE.- El viernes por la mañana se constató que malvivientes ingresaron a la delegación de avenida San Martín 44, removiendo la reja protectora de una ventana posterior, por la cual se llevaron dos computadoras y un televisor.

La investigación policial encontró indicios en cámaras de seguridad vecinas, que permitieron llevar ayer por la madrugada a dos allanamientos en las inmediaciones; en calle Beauvoir 62, domicilio de Camilo Troisi de 24 años y en Alberdi 70, de Sebastián Emanuel Mansilla de 25 años, alias “Batata”.

Estos dos sujetos fueron vinculados al robo por filmaciones de cámaras de seguridad de comercios vecinos, en los que se observa a Troisi en la madrugada del viernes en las inmediaciones, con prendas de vestir similares a las que le fueron incautadas en el allanamiento a su vivienda.

Asimismo a Troisi se le secuestraron un par de zapatilla que tenía colocadas, cuya huella es igual a la que los peritos levantaron en el lugar del robo, claramente estampada sobre una de las sillas de la delegación que fue utilizada por los malvivientes.

Los elementos robados no fueron hallados en estas viviendas, confirmándose asimismo que se trató de un hecho ilícito común y que no se sustrajo información oficial sensible, dado que en la delegación se había encontrado mucha documentación revuelta.

En los procedimientos actuó personal de la División Servicios Especiales a fin de reducir a los ocupantes de las viviendas, ya que varios de ellos se hallaban en estado de ebriedad al momento de los procedimientos.