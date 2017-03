Río Grande despertó para llevarse el clásico, mantener el invicto y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones

RIO GRANDE.- El gran juego de la sexta fecha fue lo que todos esperaban; Universitario y Río Grande Rugby & Hockey Club protagonizaron un gran clásico donde cada uno de ellos dominó una etapa y en donde otra vez el Verde volvió a ganar en la casa del rival, esta vez fue 23 a 12 para seguir invicto y ser, desde el sábado, el único puntero del Torneo Final en primera división.

No hay forma que Universitario pueda ganar en su casa, y si no lo hizo en esta oportunidad habrá que ver cuándo lo hará, ya que la primera etapa de ellos fue casi perfecta, lo único que le quedó en el debe fue haber anotado más puntos.

Desde el arranque el local se hizo fuerte a partir del juego de sus forwards quienes cambiaron su forma de jugar, no chocaron por chocar sino que intentaron jugar en forma más dinámica y en años no habían logrado plasmar un tan buen juego en el suelto que siempre fue una de las armas predilectas de su rival de barrio, pero esta vez fue sometido no solo en el scrum un dominio del Rojiblanco, sino que también en el suelto.

La falta de su pareja de medios titular, ni Juan Manuel Morales ni Keke Santoro seguirán jugando en el equipo por lo que resta de la temporada, fue algo que no supieron resolver en los primeros quince minutos de juego, ya que las decisiones que tomaron no fueron las correctas y eso lo privó de abrir el marcador con anterioridad a los 20 minutos, pese que cuando logró hacer llegar la pelota a la punta Jeremías Drako tuvo dos corridas muy picantes que levantaron al público local, sobre todo una que fue parado en la misma línea del ingoal.

Esa gran corrida del wing le permitió al equipo contar con un scrum a 5 a su favor y fue tal el dominio en esa formación fija que el Verde se vio obligado a girar el scrum adrede y el referee Agustín Stojacovich no dudó un instante para ir abajo de las haches y cobrar try penal, permitiendo que el local se vaya arriba 7 a 0 en el marcador.

Río Grande no logró casi nunca entrar en ritmo, la gran cantidad de pérdidas que tuvo en la primera etapa favorecieron la defensa del local más aún cuando eran ellos los que tenían que poner en juego la pelota en las formaciones fijas, ya que no solo dominaron los scrums sino que también ganaron todos los line outs que lanzaron y eso le permitió siempre poner el juego en los últimos metros del rival.

Pese a que los 27 minutos se quedaron con un hombre menos por la amarilla que vio Pedro Páez por un tackle peligroso, Uni se las ingenió para llegar a una nueva conquista; de otra pelota que no pudo cuidar el Verde, los dueños de casa construyeron un contragolpe mortal, robaron una pelota en un ruck y se fueron por el ciego primero con Andrés Cichero, luego con Nico Bezek quien habilitó a Francisco Viel quien rompió el último tackle para apoyar cerca de la bandera y dejar el marcador 12 a 0 con el cual se fueron al descanso. Un resultado corto por el amplio dominio que tuvo en el juego con una dinámica pocas veces vista en los anfitriones.

Todo cambió en la segunda etapa, el Verde tras recibir un lavado de cabeza en el entretiempo, salió decidido a jugar en campo contrario, aprovechó el escaso viento que había a su favor para poner kicks a las espaldas de los backs contrarios y presionar a su rival para que no pudiese salir de su campo.

Pese a esto, en la primera contra que tuvo Universitario, Río Grande perdió al Cholito García por un tackle muy peligroso, sin embargo esto no fue aprovechado por los locales.

Pese al dominio territorial, no podía a anotarle puntos y los minutos pasaban, hasta que a los 15 el Verde tuvo un penal frente a los palos y Cristian Kohan comenzó a escribir su historia y la del equipo.

Entonados por el ritmo que le impusieron sus forwards al juego, lograron sacar una pelota por afuera dejar muchos rivales fuera de acción y cuando Cristian Kohan tomó la pelota en velocidad y estaba a punto de marcar el try, fue embestido por Pedro Páez con el hombro sin intención de tacklear, lo que llevó al juez a decretar un nuevo try penal, esta vez para el Río Grande, y mostrarle la segunda amonestación al infractor cuando se jugaban 22 minutos, quedando el tanteador 12 a 10 aún a favor de los dueños de casa.

Pero casi de inmediato, el Verde tuvo un penal frente a los palos, esta vez mucho más alejado que el primero y el Paragua Kohan volvió a acertar el disparo y colocó por primera vez a su equipo arriba en el marcador 13 a 12.

El árbitro no permitió que el local pusiese la pelota en juego desde mitad de campo debido a un exceso verbal que le dio la chance al Río Grande de jugar un penal a su favor, y entonado por como venía pateando Kohan, se animó a pedir palos desde mitad de terreno y si bien le sobró potencia, la pelota se fue por el segundo palo y le dio otra vida a Universitario.

Pese a esta oportunidad que le dieron a los locales, estos ya no pudieron responder como en la primera etapa, sus delanteros ya no ponían el equipo adelante, los cambios del rival en la primera línea emparejó los scrums y la presión alta del Verde le hacían perder la pelota muy rápido y justamente a la salida de un ruck que abrieron rápido encontró a los hermanos Walter y Cristian Kohan armando una gran jugada la cual fue culminada por éste último quien no solo marcó el try sino que también acertó la conversión para ampliar el marcador 20 a 12.

A tres minutos del cierre, un nuevo penal de Kohan le dio más ventaja al Río Grande, estableció el 23 a 12 con el cual culminó el juego y que le permitió al ganador mantener el invicto que estuvo en jaque en la primera mitad, y lo más importante para ellos quedar como únicos punteros de esta primera fase y casi tener uno de los dos pasajes directos a las semifinales del certamen.

Más allá de la gran tarea de todos los forwards y de las corridas de sus backs, la gran figura de la tarde se llamó Cristian Kohan, el full back fue el autor de los 23 puntos de su equipo, si bien no apoyó lo que a la postre fue el try penal, de no haber sido detenido de la manera en la cual lo derribaron, hubiese marcado en el ingoal rival. Hacía mucho tiempo que no había un jugador en el orden local que marcara todos los puntos de su equipo, la última vez fue Keke Santoro quien anotó todos los puntos de su equipo cuando Universitario derrotó 9 a 6 en la final al Río Grande por el Torneo Inicial de la temporada 2013.

Universitario 12 – 23 Río Grande RHC

David Flores 1. Emanuel Mónaco

Mauro Molinas 2. Guido Boggio

Andrés Cichero 3. Juan Herrero

Jonatan Acevedo 4. Tomás Amadeo

Nicolás Bezek 5. Francisco de Larminat

Pablo Pereira 6. Juan Hoyos

Omar Gorostarzu 7. Juan Pablo Montes

Nicolás Páez 8. José Cortez

Luciano Juárez 9. Dusan Canalis

Francisco Viel 10. José Luis Araya

Sergio Bilbao 11. Salvador Cortarello

Pedro Páez 12. Walter Kohan

Martín Gorostarzu 13. Javier Gómez

Jeremías Drako 14. Joshua Kohan

Facundo Cerezo 15. Cristian Kohan

Francisco Viel E. Daniel Rolín

Referee: Agustín Stojacovich.

Cancha: Cono de Sombra (Universitario).

Tantos primer tiempo: 20′ try penal (Uni); 36′ try Francisco Viel (Uni).

Tantos segundo tiempo: 15′ penal Cristian Kohan (RG); 22′ try penal (RG); 26′ penal Cristian Kohan (RG); 34′ try Cristian Kohan convertido por él mismo (RG); 37′ penal Cristian Kohan (RG).

Suplentes en Universitario: Ariel Díaz, Federico Cichero, Wilson Davidovich, Agustín Gómez, Martín Ardizzane, Emanuel Llancapani y César Lescano.

Suplentes en Río Grande RHC: Cristian García, Juan Renzone, Agustín Fuentealba, Miguel Ifran, Fernando Olivera, Matías Nehue y Nicolás Palmieri.

Amonestados: Pedro Páez (Universitario) y Cristian García (Río Grande RHC).

Expulsado: Pedro Páez (Universitario).