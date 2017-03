Ricardo Acosta repitió y quedó a tiro de la Challen

RIO GRANDE.- El pasado domingo se desarrolló la II Edición de la prueba ciclística Río Grande-Tolhuin y tal cual había ocurrido el año pasado, la victoria general quedó en poder de Ricardo Acosta quien no solo volvió a demostrar que es el mejor de la especialidad, sino que además ha quedado a un paso de adjudicarse la Copa Challenger “Luis Alamo” que puso en juego la Subcomisión de Ciclismo del Club Bernando O’Higgins.

Con la colaboración de la Agencia Municipal de Deportes como principal sponsor, pero además con la importante colaboración de la Secretaría de Deportes de la Provincia y el municipio de Tolhuin, la carrera contó con una seguridad extrema lo que le dio una seguridad extra a los participantes.

Como pocas veces ocurre, el viento frío fue en contra, cuando por general esa etapa los corredores lo hacen con el viento pegando en sus espaldas.

Esto obviamente cambió los planes de carrera de todos, por ello en los primeros ochenta kilómetros de carrera nadie hizo nada raro, los que hicieron la totalidad de la prueba se fueron cuidando, no abandonaron el pelotón de punta y a medida que se fueron acercando a la meta, el grupo se fue disolviendo, ya que en cada una de las subidas complicadas que hay en los treinta kilómetros finales, los arranques fueron furiosos y no todos pudieron aguantar el ritmo de los más fuertes, donde Fufi Acosta fue probando a todos sus adversarios, pero a diferencia de lo realizado el año pasado, no quiso escaparse en soledad tantos kilómetros antes de la llegada.

Pero estaba claro que era el más fuerte de los pocos competidores que hicieron la totalidad de la carrera, y por ello en la última escalada, la de 1.300 metros previo a la llegada al casco de la estancia María Cristina, Acosta arrancó y los dejó a todos atrás y de allí al final fue cosechando una ventaja demoledora, le sacó a los escoltas casi cinco minutos en los últimos quince kilómetros, una enormidad para quedarse otra vez con la victoria en la general y si repite el año que viene, se llevará la Copa Challenger a sus vitrinas ya que habrá ganado en tres oportunidades consecutivas, en caso de no hacerlo, buscará las cinco alternadas.

En cuando a los participantes de los 70 kilómetros, el ganador en bicicletas convencionales fue Gustavo Sommariva que se fue con el cadete Gustavo Vega y definieron en el embalaje final donde primó la experiencia del Vikingo por sobre la juventud del chico que se prepara para representar a Tierra del Fuego en los Juegos EPADE.

El mayor volumen de corredores se dio en la especialidad montaña, veinticuatro en total hubo en la línea de largada ubicada frente a la estancia Viamonte y tal le ocurrió a los demás corredores, se encontraron con un fuerte viento en contra que no les permitió hacer nada raro y fueron en pelotón hasta la misma definición, donde Mauricio Núñez, experto en embalajes, los dejó atrás a Marcos Toranza y a Leandro Pereyra quien se mostró muy fuerte a lo largo de toda la competencia.

Ellos tres se le fueron al resto de los participantes, donde la ganadora en damas fue Sandra Cussigh quien además alcanzó un meritorio séptimo lugar en la general derrotando a muchos corredores de experiencia, mientras que la ganadora por segundo año consecutivo en Ciclismo de Ruta fue María Inés Rodríguez.

Clasificación 100 kilómetros – Ruta

1° Ricardo Acosta Master B 3:26:35

2° Rodrigo Núñez Master A 3:31:18

3° Emmanuel Gutiérrez Master A 3:31:19

4° Iván Romano Master A 3:31:20

5° Fabián Aguilar Sub 23 3:31:22

6° Juan Pablo Romero Elite 3:31:25

7° Tomás Cárdenas Juvenil 3:33:27

8° Francisco Luna Juvenil 3:38:42

9° Ariel Medina Master B 3:39:58

10° Daniel Romano Master B 4:05:20

11° Eduardo O’Connel Master B 4:06:25

12° María Inés Rodríguez Damas 4:18:20

Ab. Jesús Morales Elite sin tiempo

Ab. Rodrigo Fornerón Juvenil sin tiempo

Ab. Javier Velázquez Master A sin tiempo

Clasificación 70 kilómetros – Ruta

1° Gustavo Sommariva Master C 2:14:52

2° Mauricio Vega Cadete 2:14:53

3° Luis Garay Master C 2:24:32

4° Miguel Ronfeldt Master C 2:31:43

5° Israel Ferreyra Cadete 2:57:14

6° Juan Alvarez Master C 3:00:46

Clasificación 70 kilómetros – Mountain Bike

1° Mauricio Núñez Master A 2:04:57

2° Marcos Toranza Elite 2:04:58

3° Leandro Pereyra Master A 2:04:59

4° Héctor Mascareña Master A 2:08:06

5° José Toranza Master C 2:08:09

6° Francisco Andrés Ferro Master A 2:14:59

7° Sandra Cussigh Master A Damas 2:32:14

8° Javier Podwiazny Master B 2:33:57

9° Hernán Oller Master B 2:45:25

10° Santiago Prado Elite 2:51:14

11° Carlos Uribe Master A 2:51:22

12° Flavio Llamedo Master B 2:58:35

13° Néstor Osores Master A 3:02:48

14° Luis Velázquez Master D 3:03:02

15° Luis Romero Master A 3:05:38

16° Edgardo López Master C 3:06:29

17° Marcela Mansilla Master A Damas 3:07:01

18° Juan Carlos Salgado Master D 3:07:30

19° Nicolás Torres Master C 3:08:13

20° Oscar Torres Master A 3:08:27

21° Silvia Guggisberg Master A Damas 3:12:12

22° Ivonne Naveas Master C 3:14:58

23° Iris Rodríguez Master C 3:18:48

Ab. Alberto Aguilar Master C sin tiempo