Radio Nacional Río Grande volverá a tener programación propia en AM

Lo confirmó el titular de LRA 24, Jorge Canals, tras reunirse con la directora de Radio Nacional Ana Gerchenson, el subdirector Pablo Ciarliero y el gerente de Contenidos Fernando Subirat. “Se entendió la necesidad de poder mantener las voces locales en la frecuencia de AM 640”, explicó.

RIO GRANDE.- Tras la controversia generada en torno a la decisión de poner los contenidos de la Cadena Federal en la señal de AM de LRA 24 Radio nacional Río Grande, el titular de la radio, Jorge Canals, se reunió ayer por la mañana con la directora de Radio Nacional Ana Gerschenson, el subdirector, Pablo Ciarliero y el gerente de Contenidos Fernando Subirat, con quién coincidió en la necesidad de “volver a poner la programación local en la señal de AM”.

En este sentido y tras el encuentro, Canals reconoció como un error el intento de implementar los contenidos de la Cadena Federal en la señal de AM e indicó que “hemos dialogado con las autoridades y coincidimos en que no podemos dejar la señal de AM 640 sin los contenidos locales”.

“A partir de este momento se ha retrotraído la situación al pasado 5 de marzo y hemos vuelto a tener la programación de forma normal”, confirmó.

Por otra parte, Jorge Canals aseguró que “hemos dialogado con las autoridades de la radio sobre la importancia de la radio y adelantó que vamos a trabajar en conjunto para la incorporación de los contenidos de la Cadena Federal en Radio nacional Río Grande pero sin modificar la programación de AM” recordando que “esta situación ya se ha implementado en las 48 emisoras de Radio Nacional en todo el País y la ciudad de Río Grande era la única que todavía no había hecho la división solicitada por las autoridades nacionales”.

En relación a la posibilidad de implementar a la brevedad la modificación, Canals confirmó que “se ha hecho de forma inmediata ni bien salí de la reunión en Buenos Aires, con lo cual los contenidos y la emisión de los mismos vuelven a la situación anterior al 6 de marzo”.

Finalmente confirmó que “estamos trabajando en forma conjunta con las autoridades de la radio para la implementación de los contenidos de la Cadena Federal y parte de ello es que el próximo 1 de abril, tanto la Directora de la Radio Ana Gerschenson como el Gerente de Contenidos y el Periodista “Cholo” Gómez Castañon, estarán en la ciudad para hacer una transmisión inédita desde Río Grande y para todo el país de lo que es la vigilia de Malvinas” remarcando que “es parte del proceso de Federalización de la Radio Pública”.