Profesionales de planta reclaman por la diferencia salarial respecto a los contratados

Integrantes del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) están molestos por el aumento por decreto que resolvió el Gobierno para el sector de la salud.

RIO GRANDE.- En conferencia de prensa desde el Hospital, los profesionales nucleados en SIPROSA reclamaron ayer por el aumento salarial que recibió el sector por decreto y apuntaron que “nunca participamos de la negociación”. “Queremos que nos convoquen y poder plantear nuestro puntos de vista señalaron”.

El doctor Torres, diabetólogo del Hospital Regional hace once años, señaló que “venimos a denunciar que el aumento por decreto, denunciamos que no participamos en ningún momento de la negociación, no nos han llamado para nada”.

En este orden aseguró que “es mentira que el SIPROSA había arreglado el tema de las guardias como se ha leído en algunos medios, lo desmentimos categóricamente, porque no podemos acordar si ni siquiera nos pudimos sentar con el Gobierno, o sea que es imposible llegar a un acuerdo”.

Para el profesional “esta política de salud tiene que ver también con la falta de política salarial, es claro esto. Según las cuentas que hemos sacado desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016, con los incrementos implementados el año anterior y el de este año, se llega a un número de 19% de aumento en nuestro salario”.

Y remarcó que “si tenemos en cuenta la inflación del año pasado y la que lleva este año nuestro poder adquisitivo ha caído un 40%”.

El médico aseguró que “hoy en día la regla en el Hospital es el contrato, que obviamente está bien pagado. Se habla del aumento de guardias en un 80%, un número que parece muy importante pero en la práctica no es así. Tenemos una guardia rezagada de 2014, con lo cual el 80% tampoco alcanza a suplir lo que se perdió en guardias”.

En tanto el doctor Costa, cirujano general y jefe del departamento de cirugía, señaló que “durante años el Hospital tuvo dos neurocirujanos como tuvimos en el último año, que han presentado su renuncia hace dos meses y están a punto de dejar el Hospital”.

“Se están contratando profesionales del sector privado con unas diferencias abismales en los números, con lo cual quienes trabajamos estables nos sentimos bastante molestos con esto”, afirmó.

El médico reprochó que “a SIPROSA no lo tienen en cuenta en nada, al no tener personería gremial como nos dicen no nos sientan en la mesa de negociación. La realidad es la de la gente que viene y tiene que ser tratada acá. Nosotros lamentablemente trabajamos al límite, la gente de quirófano ha planteado la necesidad de dejar de hacer guardias porque económicamente no les conviene cuando en seis horas en la parte privada ganan el triple de lo que ganan acá en 24 horas”.

Y aseguró que “nosotros con el tema de la dedicación exclusiva estamos rehenes de este sistema, al no poder negarnos a hacer guardias, las tenemos que cubrir”.

A modo de ejemplo indicó que “una guardia para nosotros pasará a valer 3 mil pesos el fin de semana, cuando profesionales contratados pueden cobrarla 7, 10 y hasta 15 mil pesos”. “La realidad es que no estamos en condiciones de hacer un paro porque ni siquiera tenemos médicos para parar”, sostuvo.