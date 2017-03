Presentaron las ternas para elegir el mejor deportista

RIO GRANDE.- El Centro de Rendimiento Deportivo de esta ciudad dio a conocer las ternas de los deportistas que participarán de la IV Fiesta del Deporte a desarrollarse el sábado 18 de marzo en la Casa de la Cultura cuyos ganadores irán por el Premio Ciudad de Río Grande Oro, intentando emular a los ya consagrados Marcos Martínez (2013), Federico Velázquez (2014) y Angelo Villalobos (2015).

Hasta el momento han sido 45 los deportes que han acercado sus ternas y la organización está a la espera de solo tres ternas más, Bochas, Karate Do y sobre todo Futsal CAFS que es una de las disciplinas emblemáticas de la ciudad y también de la provincia.

Todos los deportistas elegidos por las federaciones o asociaciones fueron notificados por el Centro de Rendimiento Deportivo y esta noche se les entregará una mención especial en la cena que ha montado la Agencia Municipal de Deportes en el Centro Deportivo para agasajarlos.

Esta es la primera vez de los Premios que se organiza un evento de esta clase previo a la gran fiesta y en la cual solo están invitados los ternados de cada una de las disciplinas, no pueden ir acompañados, ese privilegio lo tendrá e día de la ceremonia de gala a desarrollarse, como siempre, en la Casa de la Cultura y que hasta el momento no está garantizada la trasmisión televisiva como en las tres ediciones anteriores.

La gente de protocolo municipal ha montado un gran escenario en el Centro Deportivo Municipal para entregar una distinción especial a cada uno de los deportistas destacados del año pasado, ya que la fiesta corresponde a la temporada 2016; siempre se premió lo realizado en el año anterior, para que todos los responsables de los deportes intervinientes, tengan tiempo de trabajar en sus ternas, así y todo, hasta anoche al cierre de esta edición, había instituciones que no habían presentado el listado con sus deportistas destacados.

En esta ceremonia se aprovechará para que los organizadores de los Premios Ciudad de Río Grande pueden tener un primer contacto con los deportistas, quienes serán fotografiados para realizar algo novedoso en la fiesta del sábado 18.

Para amenizar la cena de presentación de los deportistas, habrá show entre tandas y tandas para amenizar la noche y no hacer de la misma una presentación monótona, las cuales son toda una sorpresa para los invitados especiales y para los periodistas deportivos que serán a la postre los encargados de elegir a los ganadores de cada una de las ternas y más importante aún, entre todos los ganadores elegir al Deportista de Oro de Río Grande.

Como sucede año a año muchos deportistas no quedarán conformes con la elección de las ternas, las cuales son elegidas exclusivamente por las entidades organizadoras del deporte en cuestión, sobre todo porque no han entendido que deben elegir a los mejores, a los que hayan conseguido los mejores resultados, y por ende cuando esto no sucede, no siempre ganan los mejores en alguna de las ternas y luego caen críticas sobre todas las partes involucradas, disciplina, periodistas y organización.

Los ganadores

Años Ganador Disciplina

2013 Marcos Martínez Powerlifting

2014 Federico Velázquez Motociclismo

2015 Agelo Villalobos Judo

Las Ternas

ACTCF Franco Prokopiw, Gustavo Ghiglioni y Mario Sarena

Adultos Mayores Ojeda Sevillano, Justa González y Carlos Soto

Ajedrez Ariel Farías, Tomás Alderete y Federico Torres

APAP Lautaro Saavedra, Matías Saldivia y Nicolás Rega

APITUR Néstor Rodríguez, Dante Stork y Luis Marchisio

Atletismo María de los Angeles Gómez, Pablo Ernaga y Zacarías Jardín

Básquetbol Andrés Bodach, Milagros Gutiérrez y Francisco Díaz

Boxeo Rosa Alvarado, Julián Medina y Lucas Gallardo

Ciclismo Ruta Juan Pablo Romero, Mauricio Núñez y Ricardo Acosta

Cuatriciclos Leandro Muñoz, Matías de Amuchategui y Juan Carlos Gutiérrez

Deporte Adaptado Lucas Castro, Ulises Barrios y Cristian Britos

Físicoculturismo Micaela Gutiérrez, Federico Escobar y Gustavo Godoy

Fútbol Alejandro Godoy, Jonatan Torres y Erik Zaraza

Futsal CAFS Fem. Lorena Montaña, Diana Cárdenas y Belén Fernández

Gimnasia Deportiva Valentina Smorochyk, Elías Jardín y Melani Aquino

Gimnasia Rítmica María Azul Zurita, Giuliana Cruells y Agustina Orona

Handball Tomás Aaron Rodríguez, Joaquín Sánchez y Alan Keller

Hockey Franco Herrera, Valentina Lorenz y Sabrina Eliana Nieto

Hockey Hielo Katerine Lynch, Marcos García Sala y Mauro García Sala

Jiu Jitsu Carlos Piana, Sebastián Chauque y Adrián Barrientos

Judo Mariano Coto, Macarena Quiroga y Angelo Villalobos

Karate Tradicional Brisa Ximena Barquet, Alan Nicolás Bonacalza y Lautaro Prado

Karting Nicolás Blanchard, Alexis Mendoza y Valentino García

Lev. Olímpico Valentín Vitullo, Valentina Herrera y Nicolás Rivero

Lucha Olímpica Brian Portioli y Brian Cabana

Motociclismo Gastón Martínez, Aaron Pintos y Kevin Orellana

Mountain Bike Angela Nieva, Alejandro Bárcenas y Héctor Mascareña

Natación Francisco PicattoMía Oyarzo y Mauricio Corrales

Padel Franco Gallardo, Alvaro Avanzatti y Pablo Lara

Polo Ian García, Nicolás Bustos y Alejandro Alazard

Pool Carlos Copa, Diego Fernández Lipihua y Jonathan Delfino

Powerlifting Soledad Gómez, Micaela López y Analía Figueroa

Roller Hockey Lucila Soto, Martín García Sala y Gabriel García Sala

Rugby José Cortez, Fernando Mendoza y Javier Edgardo Gómez

Rural Bike Sandra Cussigh, Sebastián Pastori y Sebastián Corallo

Salto Hípico Valentina Agüero, Sofía Lapadula y Ana Sofía Barrientos

Taekwondo ITF Candela Rolando, Gastón Rodríguez y Matías Montecino

Taekwondo WTF Brandon Fernández, Facundo Amaya y Gastón López

Tenis Martín Cabrera, Juan Sciutto, Tomás Romero

Tenis de Mesa Mauricio Soto, Enzo Almonacid y Antonella Roldán

Tiro Deportivo Gustavo Bremsz, Arián Dávila y Rodrigo Velázquez

Tiro Olímpico Guadalupe Sager, Candela Bracamonte y Romina Dávila

Vóleibol Belén Caliva, Celeste Méndez y Franco Ybars

Futsal AFA Nicolás Paredes, Juan Barrientos y Sebastián Villarroel

Water Polo Franco Uriona, Leandro Guereta y Abel Velázquez

* Futsal CAFS, Bochas, Karate Do, aún no entregaron sus ternas