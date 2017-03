Metalúrgico se metió en la gran final al eliminar a Amigos

RIO GRANDE.- La Gran Final del Torneo Clausura de Futsal AFA en primera división ya tiene a sus dos finalistas; a Club de Amigos se le sumó Metalúrgico quien el miércoles por la noche doblegó a Amigos 8 a 4 y de esta manera el domingo la ciudad tendrá un campeón y depende de quién sea se puede terminar la temporada 2016.

El match se desarrolló en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV ante un lleno casi total para ver a dos de los grandes animadores que tuvo el Clausura el año pasado y al igual que le pasó a Defensores, a Amigos FC lo perjudicó el parate ya que eran muy distintas sus realidades de juego, lo mismo que la UOM, aunque estos llegaban en baja y el parate jugó a su favor.

Amigos salió a la cancha con Aldo Duhalde en el arco, Rubén Schichman, Cristian Pereyra, Gonzalo Gómez y César Mancilla; mientras que Metalúrgico lo hizo con el mismo quinteto que se presentó ante Defensores, con Adrián Fuenzalida bajo los tres postes, Alejandro Garibotto, Gastón Gallo, Leonel Villafañe y Nicolás Gallo.

Tras un arranque parejo, la primera polémica llegó con un remate de Gastón Gallo que se metió en el ángulo y no solo que toda la UOM gritó gol, sino que el juez Héctor Azúa lo convalidó; sin embargo la pelota, si bien ingresó por el ángulo, lo hizo por el lado de afuera y cayó muerta dentro del arco, pero Roberto Montelongo, juez principal, dio marcha atrás y marcó saque de largo, una jugada que a la postre no protestó la gente de Metalúrgico ya que fue evidente que no había sido gol.

Dos minutos más tarde, una salida rápida de contra tomó a todos mal parados y tras un buen desborde de Gonzalo Gómez, sacó un centro al área y cuando la pelota ya estaba dentro de esta, Alejandro Garibotto detuvo la trayectoria de la misma con la mano y mandó el balón al tiro de esquina; claro penal que Montelongo no pudo ver porque estaba llegando a la jugada.

Sin embargo a los 5:06 un nuevo contragolpe de Amigos finalizó con el goleador César Mancilla mandando la pelota al gol y colocando el 1 a 0 que era sorpresivo ya que había sido la UOM el que más buscó el arco contrario.

Y la justicia llegó a lo 9 minutos cuando Metalúrgico cortó una salida por el medio y la pelota llegó a un costado al Boli Peña quien quiso jugar al segundo palo y la pelota tras rebotar en un rival descolocó al arquero Duhalde para estampar el 1 a 1.

El gol motivó a los dirigidos por el Profe Díaz quien con su cuarteto alternativo sacó una diferencia importante ya que a los 11:13 otra vez Peña aprovechó una equivocación del rival y asistió a Mighens Guzmán para el 2 a 1 y casi de inmediato a los 14:00, llegó al 3 a 1 cuando a la salida de un tiro de esquina Alejandro Garibotti pegó fuerte al centro del área y la pelota pegó en una pierna rival y se metió al arco.

El cierre de la UOM fue a toda orquesta, le llegó por todas partes al arco de Duhalde quien sacó todo, incluido un tiro libre sin barrera de Alejandro Peña.

El arranque del complemento siguió con la misma tónica, Metalúrgico dominando y marcando de entrada de la mano de Nico Gallo quien tomó un rebote a la salida de un córner y con todo el tiempo del mundo colocó el 4 a 1 y pareció partido sentenciado por lo que se estaba viendo dentro del campo de juego.

Pero reaccionó Amigos; a los 2:02 salió de contra Pelé Schichman por izquierda y su zurdazo cruzado dejó sin reacción al arquero rival, y pese a que César Gallardo volvió a estirar la distancia, por las ganas que le puso Enzo Mora que rompió el molde de su equipo, generó la jugada del descuento de Kavy Pereyra y de inmediato el propio Mora decretó el 4-5 cuando se jugaban 8 minutos.

Tuvo dos chances de igualar las acciones, pero falló en la definición, y en la primera clara que tuvo la UOM, Guzmán a la salida de un tiro de esquina le pegó de primera sin dejar picar la pelota y la clavó al ángulo, un golazo para establecer el 6 a 4 a los 10:00.

Amigos FC fue para adelante con más ganas que juego, por ello no inquietó mucho a Fuenzalida, y mucho tuvo que ver que Mora ya no tenía las mismas energías que en el inicio de la etapa, y recién sobre el cierre del juego Metalúrgico puso cifras definitivas, a los 18:37 por intermedio de Nicolás Gallo y a los 19:30 con una contra perfecta que mandó a la red el juvenil Matías Zulpo para decretar el 8 a 4 final.

La final el domingo en el Muriel

Anoche, tras el juego final de la segunda fase, Guillermo Vargas, secretario del Departamento de Futsal AFA de Río Grande, confirmó que la final irá el domingo a las 21:00 en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV no en el municipal de la Margen Sur que había anunciado éste medio.

Por tal motivo, se espera que desde muy temprano los amantes de esta disciplina vayan reservando su lugar para ver en acción a Metalúrgico y a Club de Amigos, una de las mejores finales que se podía pedir a esta altura de la temporada que, si ganan estos últimos llegará a su fin, y en caso que lo haga la UOM, se jugará la final de la temporada al mejor de tres partidos donde estará en juego la Copa Challenger “Fair Play”, cuya primera edición quedó en poder de Sportivo por haber sido el multicampeón del 2015 al ganar las dos competencias, algo que podría emular Club de Amigos si gana el domingo a la noche.