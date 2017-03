Lucas Yerobi fue segundo y es líder en el Top Race Junior

USHUAIA.- La segunda fecha del Top Race Junior se trasladó a la ciudad cordobesa de Río Cuarto con la presencia del piloto fueguino Lucas Yerobi, que venía de adjudicarse el premio mayor en la primera jornada del calendario y volvió a descollar en la categoría menor del Top Race, que se desplegó enteramente en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El principal volante de la Tierra del Fuego partió de la octavo colocación y concluyó en el segundo escalón del podio brillando, una vez más, en el plano nacional. Por segunda vez a modo de invitación se subió al VW Passat y logró divisar la bandera a cuadros dentro del lote de los punteros, una demostración fehaciente de las dotes conductivas del piloto oriundo de la capital provincial.

El santafesino Martín Ferreyra se adueñó de la final de punta a punta a bordo del Chevrolet Cruze, sin mayores sobresaltos, y tercero fue el piloto de San Isidro, Adrián Tracogna.

Tras la competencia y consumado el segundo escalón del podio, Lucas Yerobi resaltó que “no teníamos pensado estar en la fecha, pero me llamaron el jueves y me consultaron si estaba en Buenos Aires, que me pasaban a buscar y salíamos para Río Cuarto. Y así fue”.

“Tuvimos una charla muy seria con los dueños del equipo y estaría un 90% confirmado que seguiría compitiendo en el Top Race Junior. Ellos ya saben cuál es mi postura y hay un premio muy grande a fin de año, que es una butaca libre en el Top Race Series; así que habrá que trabajar para poder estar en la próxima fecha en Salta”, mencionó el piloto fueguino, quien lidera la categoría menor del Top Race concluidas las dos primeras carreras.

Asimismo, el volante de Tierra del Fuego aseguró que arrancó el año “con la idea de pelear el Turismo Pista”, y ahora surgió esta propuesta, junto a un presente lleno de buenos augurios. Más allá de ello, Yerobi reconoció: “Tengo en claro cuáles son mis objetivos, pero, sin dudas, es un inicio soñado, de los mejores de mi carrera deportiva”.

“El auto es un verdadero auto de carrera, muy lindo de manejar; tiene toda la estructura tubular con caja secuencial y alerones”, mencionó entusiasmado y añadió: “Me apasiona manejar, y para que entiendan, el año pasado me subí unas 13 veces como invitado a diferentes carreras y estuve con un Fiat 600, un Falcon, un 128 o un Uno. Me voy acostumbrando a manejar distintos autos, porque siempre uno está en contacto con este deporte por lo que cuesta menos bajarse del Clío -con el que participa en el TP C2- y subirse a otro auto”.

La carrera del domingo

El lastre de haber ganado la carrera inicial y la suma de 30 kilos se sintió y Yerobi partió desde el octavo cajón de partida en la final. Pese a ello, “estábamos firmes porque en los entrenamientos teníamos el segundo mejor tiempo. Luego del toque sufrido en la clasificación, el auto no había quedado bien balanceado, y la clave estuvo en la largada”.

Justamente, en el mismo comienzo de la final, Yerobi aventajó cinco autos en un solo tirón, y luego, “traté de correrlos y atacarlos a Morat y Ortega, a quien pasé en la primera vuelta. Luego me ayudó el ingreso del auto de seguridad, allí el auto se equilibró un poco más y se estabilizó en pista”, manifestó el piloto.

En las últimas vueltas de la carrera, Yerobi hizo giros similares al vencedor Ferreyra. Hasta tuvo una vuelta más rápida, sin embargo, ya sin chances de superarlo. Indudablemente, el segundo puesto “es muy bueno y estoy muy contento con la punta del campeonato. Ahora hay que seguir trabajando”.

Lucas Yerobi no se conforma con este contundente comienzo de temporada. Lo que tuvo su génesis en una simple invitación especial en la primera carrera, dobló su apuesta en la segunda y parecería que va por un pleno, a raíz de los resultados favorables conseguidos. Panorama más que alentador para el piloto fueguino, que ya se ilusiona con la tercera fecha del Top Race Junior en Salta “La Linda”, que se disputará el venidero 9 de abril.