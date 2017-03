De local, Victoria buscará confirmar la clasificación

RÍO GRANDE.- Mañana, por los cuartos de final de vuelta de la Región Patagónica Sur, Victoria intentará asegurar su clasificación frente a Don Bosco de 28 de Noviembre en el Torneo Federal “C” de fútbol.

El partido, que se llevará adelante en la cancha sintética municipal, dará inicio a las 16:00 y contará con el arbitraje de Héctor Nievas, quien el domingo pasado dirigió Los Cuervos – Ferrocarril YCF en la ciudad de Ushuaia. Los jueces de línea, por su parte, serán Claudio Manqui y Ernesto Correa.

El Azulgrana consiguió una clara ventaja de tres goles en la ida (3-0), en el estadio municipal “José Moraga” de Río Turbio, y llegará al duelo decisivo con la intención de acceder a las semifinales de la región.

Entre semana

La realidad del plantel de Victoria indica que, tras la llegada a Río Grande el lunes por la mañana, los entrenamientos se reiniciaron el martes en la cancha sintética del Barrio AGP.

Al día siguiente, por la tarde, el conjunto dirigido por Javier Miguez se midió ante Unión Antártida Argentina por la décimo sexta fecha del Torneo Oficial, con resultado a favor para Victoria (5-1).

Ayer se desarrolló una nueva práctica y hoy realizará su último ensayo.

Para este compromiso, el entrenador Miguez tendrá a disposición a los jugadores que no pudieron viajar a Río Turbio por diferentes cuestiones, como el caso de Alejandro Peña, Rubén Gallo, Carlos Ozores. También podrán regresar Fernando Gago y Francisco Chávez, aunque es muy posible que el arquero no sea tenido en cuenta para el resto del campeonato.

Si bien Victoria podrá modificar nombres de cara al encuentro de mañana, el director técnico quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en Río Turbio y, en consecuencia, no movería demasiado las piezas.

Por lo pronto, es una fija que el arquero será Iván Bravo, la defensa (Antonio Guzmán, Martín Torrez y Gustavo Gauna) repetirá y el delantero de área será Jonatan Torres.

Las dudas quedarán para el mediocampo, donde podrían ingresar Rubén Gallo o Carlos Ozores, mientras que Marcelo Barrientos y Alejandro Peña disputarían un lugar en el ataque.

Con respecto a las sanciones, tanto Miguez como el preparador William Díaz estarán de regreso en el banco de suplentes luego de haber estado afuera por cuatro partidos, luego de los incidentes en el encuentro ante Los Cuervos, por la cuarta fecha de la primera ronda.

Arriban esta tarde

Por el lado de Don Bosco, se sabe que el equipo no podrá estar completo. Al desgarro del arquero Juan Ojeda se suman las sanciones de Fernando Pereyra y Martín Maraz, mientras que otros jugadores estarán ausentes en Río Grande por cuestiones laborales.

Según la palabra del director técnico del equipo de 28 de Noviembre, Fredy Márquez, la nómina estará integrada por doce o trece jugadores, que arribarán esta tarde al Club San Martín, donde quedarán albergados a la espera del compromiso de mañana.

Programación – Región Patagónica Sur

Mañana

11:00 Mar del Plata (C. Olivia) vs. Olimpia Jrs. (C. Olivia)

15:00 Ferrocarril YCF (R. Gallegos) vs. Los Cuervos FDM (Ushuaia)

16:00 Dep. Victoria (Río Grande) vs. Don Bosco (28 de Nov.)

Domingo 2

16:00 Estrella Norte (C. Olivia) vs. Independiente (S. Julián)