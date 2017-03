Llega una nueva edición de la Vuelta a Río Grande

RIO GRANDE.- Tras un dos años, vuelve la tradicional Vuelta a Río Grande de Rural Bike, esta vez de la mano de la Bici Posta Eventos, entidad que el año pasado no estaba creada cuando debió correrse la quinta edición bajo esta nueva modalidad, hay que cuando fue creada por la Asociación Ciclística Gregorio Romero era una prueba de Mountain Bike.

La competencia se realizará este domingo desde las 10:00, una hora antes será la concentración en el playón de la Municipalidad local, tendrá tres etapas para las categorías mayores y dos para las intermedias, sumándose a último momento una tercera subdivisión que será para Damas Master C quienes solo realizarán el primer prime.

El primer PC comenzará a las 10:00 frente al edificio municipal de esta ciudad donde todas las categorías intervinientes irán en enlace hasta el galpón de Loma Negra, pasando por el puente General Mosconi, y recién en ese lugar se pone en marcha los cronómetros; los competidores tomarán una de las calles alternativas a la cantera de la Margen Sur hasta salir a las viejas vías de CAP, mismo sector utilizado el año pasado en la Doble Cabo Peñas, hasta salir al camino que desemboca en el puesto policial José Menéndez, una vez allí irán por la vera del camino hasta pasar por el puente de la Ruta 3 y al llegar a El Tropezón deben tomar la vieja ruta hasta llegar al Pozo del Amor y una vez en la Ruta Provincial 5, los corredores terminarán en el cruce de Circunvalación. El recorrido tendrá una extensión de 18 kilómetros y todas las categorías realizarán este PC.

El segundo PC comenzará a las 12:00 y largará desde Circunvalación y Ruta Provincial 5; los corredores irán rumbo a estancia María Behety, y tras pasar por el Pozo del Amor seguirán adelante hasta la subida más extensa y una vez en lo más alto de esta, volverán al mismo punto de partida, seguirán por Circunvalación hasta la vera de la Ruta y la prueba finalizará frente a la Misión Salesiana, en total 26 kilómetros y solo lo realizarán las categorías más competitivas.

Y el tercer y último prime, comenzará a las 14:20 desde la Misión Salesiana, irá hasta el puente de río Chico, doblarán en ese sector y volverán a la ciudad culminado la carrera en inmediaciones al Cristo, un trazado de 30 kilómetros.

Las categorías

Si bien la prueba consta de tres etapas, no todas las categorías deben completar la totalidad de la prueba que tiene 74 kilómetros; las divisionales que tienen que cumplir con todo el trazado son los juveniles, Sub 23, Elite, Master A1 y A2, Master B1 y B2 caballeros.

Las categorías Damas Elite, Damas Masters A y B, Cadetes, Master C, Master D y Promocionales, dos etapas, la primera y la tercera, mientras que las Damas Master C correrán solo la primera prueba, la de 18 kilómetros.

Hoy cierre de inscripciones

Tanto en horas de la mañana de hoy como por la tarde, los corredores que aún no se hayan inscrito tendrán la chance de pasar por Bicicletería Toranza (Provincias Unidas y Goytisolo, Chacra II) o bien los corredores de Tolhuin y Ushuaia deberán anotarse por las redes sociales.

El cierre está previsto para las 20:30 y hasta el momento se han registrado 37 corredores y se espera que el número supere ampliamente los 50, más aún si llegan los ciclistas de Ushuaia quienes hasta el momento no se han anotado en el número esperado.

Aún no se puede hablar de serios candidatos al premio mayor, sobre todo porque varios de los hombres de punta no están anotados, lo único cierto es que no será de la partida Juan Pablo Romero, el gran animador que ha tenido el año en las pruebas de Mountain Bike ya que se encuentra disputando la Vuelta a Chiloé

Historial – Vuelta a Río Grande

Año/Edi. Ganador Segundo

2000 – I Nolberto Gutiérrez Lucas Miranda

2002 – II Mauricio Núñez Ricardo Acosta

2003 – III Mauricio Núñez Sebastián Ingleses

2004 – IV Ricardo Anríquez Nicolás Benavídez

2005 – V Ricardo Anríquez Gabriel Gorostarzu

2006 – VI Mauricio Núñez Marcos Aravena

2007 – VII Walter Acuña Mauricio Núñez

2008 – VIII Marcos Toranza César Ferreira

2009 – IX Mauricio Núñez Alesis Vega

2011 – X Juan Cárdenas Héctor Mascareña

2012 – XI Juan Cárdenas Mario Vidal

2013 – XII Marcos Castaño Héctor Mascareña

2014 – XIII Darío Guzmán Alejandro Barcenas

2015 – XIV Mauricio Núñez Darío Guzmán

Historial – Rural Bike

Año/Edi. Ganador Segundo

2011 – I Juan Cárdenas Héctor Mascareña

2012 – II Juan Cárdenas Mario Vidal

2013 – III Marcos Castaño Héctor Mascareña

2014 – IV Darío Guzmán Alejandro Barcenas

2015 – V Mauricio Núñez Darío Guzmán