La Municipalidad de Ushuaia acusó a la Sindicatura General de intentar frenar la obra de Perito Moreno

La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, denunció que la Sindicatura General Municipal actuó “con intencionalidad” al realizar observaciones extemporáneas con el propósito de “frenar” la obra de reconstrucción de la avenida Perito Moreno. “La obra se frenó durante un mes y se dijo que no la empezamos porque no queríamos, que somos ineficientes y que no ponemos prioridad en la obra pública, cuando la realidad es que nos encontramos con estos palos en la rueda”, acusó la funcionaria.

USHUAIA.- La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, le apuntó a la Ssindicatura por lo que consideró “una intencionalidad” al haber efectuado “observaciones extemporáneas” ante la presentación realizada por el concejal Ricardo Garramuño en el marco de la obra de reconstrucción y pavimentación de la avenida Perito Moreno.

Vuoto sostuvo que “no tengo dudas” sobre la “intencionalidad” de paralizar la obra y sobre ello indicó que “hubo una nota de un concejal (Garramuño) y ése no es el procedimiento habitual”, porque la normativa prevé que la intervención de la Sindicatura “tiene que ser por pedido del Concejo Deliberante”.

A partir de ello los síndicos “activaron el mecanismo de control preventivo siendo que no estábamos en esa instancia porque ya se había dictado el decreto de adjudicación de obra, o sea que tendrían que haber intervenido antes del dictado del decreto”.

“Pedí que nos expliquen quién iba realizar ese control preventivo de legalidad, porque la vocal estaba de licencia y la secretaria del cuerpo también lo estaba, pero no recibimos respuesta”, precisó.

Aun así “la Sindicatura intervino, hicieron observaciones legales dos síndicos que no tienen facultades legales porque sus títulos no los habilitan al efecto ya que uno es ingeniero y la otra contadora, e hicieron una errónea interpretación de la ley”, describió.

Victoria Vuoto enfatizó que “la obra se frenó durante un mes y se dijo que no la empezamos porque no queríamos, que somos ineficientes y que no ponemos prioridad en la obra pública, cuando la realidad es que nos encontramos con estos palos en la rueda. Pero la Sindicatura revió su postura y en pocos días, una vez terminados los últimos trámites administrativos, estaremos en condiciones de firmar el contrato con el inversor privado”.

La funcionaria confirmó que la Sindicatura Municipal firmó una resolución plenaria que permitirá llevar a cabo la obra de ampliación de la avenida Perito Moreno. Y al respecto calificó de “grave, en términos institucionales”, la actuación de ese órgano a partir de la presentación realizada por un concejal de la ciudad en un procedimiento no habitual, que provocó “demoras significativas en la tramitación de la obra” a causa de las observaciones realizadas en forma extemporánea.

La letrada sostuvo que “aquí han jugado intereses que han frenado la tramitación de la obra; se quiso presentar como una situación de ineficiencia del Municipio que no fue tal, y no podemos permitir que se instale eso en la conciencia colectiva, porque es mentira”.

En tanto, afirmó que la gestión del intendente Walter Vuoto “ha logrado poner en funcionamiento una Administración que estaba muy desordenada y está haciendo un esfuerzo sobrehumano en generar mecanismos eficientes cada vez más agiles en la administración, y lo cierto es que en un año de gestión pudimos poner en marcha esta obra que será la más importante después de la ampliación de la doble Maipú”.

La funcionaria refirió que la ampliación de la Perito Moreno “será una obra absolutamente significativa para la ciudad”, la cual “lamentablemente se frenó porque a dos de los tres síndicos se les ocurrió generar un control preventivo totalmente extemporáneo, violentando el procedimiento y generando observaciones que no eran tales, que le dio de comer a algún concejal de la oposición que salió a instalar que habría grandes irregularidades”.

En ese marco, destacó que ahora la Sindicatura modificó su accionar y “nos permite seguir la obra, y eso sucede porque justamente hubo una maniobra para frenarla”.

En esa línea, observó que “estos síndicos que por primera vez desde que se creó la Sindicatura ejercieron un control preventivo no garantizaron los mecanismos necesarios para que podamos levantar las supuestas observaciones que hacían”, ya que “uno de ellos se fue de vacaciones, el otro ya estaba y quedó uno solo”, por lo que “tuvimos que pedir la intervención del Concejo Deliberante”; ante lo que consideró “una situación que realmente ha sido grave en términos institucionales”.