“La denominación ludopatía va desapareciendo de nuestro vocablo” dijo el doctor Raúl Quiroga

El doctor Raúl Ricardo Quiroga, especialista en abordar casos de adicción al juego, brindó capacitaciones en Tierra del Fuego, en el marco de jornadas que fueron organizadas por el IPRA. Evaluó que ahora el problema se asume como juego patológico y que tiene una baja incidencia en las estadísticas sanitarias. El profesional brindó charlas de capacitación en jornadas que impulsó el presidente del Instituto de Regulación de Apuestas, doctor Abel Galeano.

USHUAIA.- El doctor Raúl Ricardo Quiroga, jefe del Departamento de Juego Responsable de la Lotería de Córdoba, evaluó que “claramente la noción de juego responsable está apuntado a lo que en forma moderna se denomina juego patológico. La denominación ludopatía va desapareciendo del vocablo de las personas que trabajamos en este tema porque se considera que es muy estigmatizante; es como calificar de borracho a una persona que tiene problemas de adicción con el alcohol o drogadicto a una persona que tiene problemas de consumo de drogas; ludópata tiene un sentido peyorativo que es negativo y descalificador”.

Respecto a su experiencia a cargo de “Juego Responsable” en Córdoba, dijo que el mismo está integrado en forma interdisciplinario por psicólogos y psiquiatras. No obstante no prestamos atención y esto es así porque en la valoración estadística de la patología, el impacto sanitario en la misma es muy bajo. El 96% de la población no tendría problemas con el juego, en general jugaría saludablemente o recreativamente; dentro de ese 4% restante están los jugadores problemáticos que todavía no llegan a ser jugadores patológicos”.

Dijo que del 4 por ciento de los jugadores problemáticos, “el 1,5% son jugadores patológicos; es decir, si bien es de bajo impacto sanitario, es un trastorno que tiene graves consecuencias. Los jugadores patológicos son los adictos que más rápido desertan de los tratamientos y son los que tienen mayores índices de intentos de suicidio”.

Indicó que “de cada diez personas llevadas a tratamiento solo una llega a completarlo; las otras nueve se pierden en el camino”, lamentó y agregó que “de todas maneras las cosas más graves del juego patológico no se ve nunca en el marco del juego legal ya que en este una persona no apostaría su casa o su auto, esto solo se da en el juego ilegal”.

Observó que “en Argentina, se tiene la costumbre de honrar las deudas de juego con un sentido muy profundo y siempre doy como ejemplo en los pueblos pequeños los lunes se sabe quién perdió y quién ganó porque alguien tiene una casa o un auto nuevo y otro lo perdió y en el juego legal no tenemos estos problemas, que son serios realmente, si bien tenemos otros de diferente naturaleza”.

El especialista sostuvo que “el proceso para ser adicto a un juego es crónico, se necesita de seis meses a cinco años para ser un jugador problemático y de cinco a diez años para ser un jugador patológico, además debe haber cuatro o cinco patologías o enfermedades de base que permitan ser un jugador adicto. No es enfermo el que quiere sino el que puede, tiene que tener la persona ciertas cuestiones que desemboquen en una adicción”.

Unificación nacional

El doctor Raúl Quiroga explicó que desde la ALEA, que es la Asociación de Loterías Estatales Argentinas, se está impulsando desde hace unos meses la idea y el trabajo para integrar y unificar en todo el país el programa de Juegos Responsables, de manera que exista “un mismo código para todos con un mismo criterio”.

Al hablar de las características del programa en cada provincia, el doctor Quiroga observó que “ha habido diferencias grandes; por ejemplo, en términos de autoexclusión que es la posibilidad de firmar un papel que no permite entrar a las salas de juego; por ejemplo, el sistema de autoexclusión del IPRA tiene dos años, el de Córdoba tiene cuatro y el de Mendoza curiosamente la persona puede excluirse de entrar en un casino pero puede cruzar la calle y entrar en otro. Todos estos criterios deben unificarse y profundizarse”.

Consultado si se busca establecer una normativa nacional única, el doctor Quiroga dio cuenta que “hay dos iniciativas, una desde ALEA y la otra parte desde el legislativo nacional, esta última me parece la más cuestionable porque es un resumen de varios proyectos de ley y al hacerse esa síntesis me parece que se han cometido errores técnicos que son graves”.

Criticó que en el proyecto que se analiza en el Congreso “por un lado se presenta a la enfermedad como una cuestión muy grave (casi infernal o demoníaca), pero en el artículo 18 dice que las personas pueden revertir su autoexclusión a los seis meses y eso es una contradicción porque si es tan grave, en poco tiempo no se pude salir del régimen”.

Jornadas de capacitación

Impulsadas por el presidente del IPRA, doctor Abel Galeano, se realizaron en Tierra del Fuego las jornadas de capacitación en Juego Responsable, dirigidas al personal del organismo que regula los juegos en la Provincia y a la comunidad en general, tanto en Río Grande como en Ushuaia.

Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Juego Responsable” y consistieron en charlas que brindó el jefe del Departamento de Juego Responsable de la Lotería de Córdoba, doctor Raúl Ricardo Quiroga. Las actividades se realizaron en conjunto con el secretario Horacio Álvarez, de la Coordinación del Plan Provincial de Adicciones y el director de Salud Mental de la Provincia, licenciado Jorge Rossetto.

Galeano evaluó que las jornadas fueron un éxito “ya que contó con la concurrencia de personal del IPRA, empleados y autoridades de los casinos de la provincia más público en general” y consideró que el objetivo de las mismas “es derribar muchos mitos sobre el tema, generar acciones para la prevención y contención y forjar una estrategia en común para que el juego que es una diversión, no se transforme en una enfermedad patológica”.

Sobre el doctor Raúl Quiroga, resaltó que “es un profesional que viene trabajando desde hace más de diez años en la Lotería de Córdoba y conoce mucho del trabajo en sí de la responsabilidad en el juego”.

Sostuvo que “venimos trabajando muy bien con esta temática y ahora estamos largando el programa de Juego Responsable y en el marco del mismo lanzamos desde Río Grande y Ushuaia sendas jornadas con la presencia del doctor Raúl Quiroga quien sabe mucho del tema, ya que viene trabajando desde hace muchos años”.

UN DELITO

El doctor Abel Galeano, en su carácter de vicepresidente de ALEA, recordó que “la última reunión que tuvimos en asamblea extraordinaria fue en Bariloche y tras una ardua discusión, se dispuso que íbamos a solicitar al Congreso de la Nación que sea considerado el juego ilegal como delito porque hasta ahora era considerado como una contravención y para algunas provincias es un tema muy problemático y de hecho el Congreso argentino ya lo sancionó como delito penal y está tipificado. Por suerte acá en Tierra del Fuego no hay juego clandestino o ilegal, se da más en otras provincias y en ciudades grandes como Buenos Aires o Rosario, también el Chaco tiene este problema”.

El presidente del IPRA recordó que “el juego ilegal significa una pérdida para el erario porque el Estado deja de percibir ingresos y esa pérdida se traslada a lo social, porque es menos plata que va para los hospitales, para educación y otras obras y acciones y es algo que todos los presidentes de organismos de juegos y apuestas están preocupados en solucionar”.