Juntan firmas para que la Gobernadora conmute la pena o indulte al exoficial Cristian Balaguer

RIO GRANDE.- Luego que el Superior Tribunal de Justicia confirmara la condena a 5 años de prisión al exoficial Cristian Balaguer, por el delito de “homicidio con exceso en el legítimo ejercicio de su cargo”, al provocar la muerte de Víctor “Chucky” Andrade, el abogado defensor analiza los pasos a seguir.

De esta forma, el doctor Francisco Giménez explicó que este viernes estaría presentando un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, buscando agotar todas las alternativas legales que existiesen para poder revertir la situación de Balaguer.

Por otro lado, un grupo de familiares y amigos del ex Oficial de la Policía iniciaron una recolección de firmas para solicitarle a la gobernadora Rosana Bertone que firme el “indulto” o la “conmutación de pena” al considerar que la muerte de Andrade se produjo de forma accidental, mientras Balaguer cumplía sus funciones policiales.

Cabe destacar que la movilización de apoyo al ex Oficial de la fuerza es impulsada a través de las redes sociales.

Si bien la presentación aún no se ha llevado adelante, en el caso de ser solicitado, la Gobernadora deberá analizar detalladamente la situación para corroborar si es factible legalmente o no, porque si bien existen antecedentes de conmutaciones de pena decretadas por gobernadores anteriores, en la Constitución Provincial, a diferencia de la Nacional, cuenta con el agregado de que la conmutación o indulto no puede aplicarse sobre delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio propio de su función.