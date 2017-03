Juan Pablo Romero volvió a volar, ahora en la Misión

RIO GRANDE.- No hay forma de detener a Juan Pablo Romero, cuatro victorias consecutivas en lo que va del año en Mountain Bike, todas ellas en circuito, y esta vez se quedó con la segunda prueba del campeonato fueguino que lleva adelante el Pata Sport, y nuevamente lo hizo de forma aplastante, dejando muy atrás a sus más inmediatos perseguidores.

En total fueron treinta y seis corredores los que se dieron cita a los campos de San Miguel -se encuentran dentro de la Misión Salesiana- donde la organización realizó un circuito muy duro de 3.150 metros, con subidas y bajadas muy exigentes con el condimento que el viento no se hizo presente, el día se presentó ideal para la práctica de esta disciplina y los corredores se mostraron más que felices con la chance de poder correr sin tener que sortear las malas condiciones climáticas que venían soportando en las carreras anteriores.

Los primeros en salir fueron los corredores de la clasificación intermedia, los cuales debieron cumplir con cinco giros; mientras que diez minutos más tarde fue el turno de los mayores que al partir sabían que debían girar a lo largo de diez vueltas.

No bien largaron se encontraron con una de las subidas más largas del trazado, no la más exigente pero sí la más larga, lo que de inmediato dejó el tendal en la primera manga, sobre todo porque desde el vamos el chico de Ushuaia Lautaro Vallejo salió a marcar su ritmo y los dejó a todos rápidamente atrás, ni siquiera Mauricio Vega -el cadete local que siempre está en la conversación- le pudo seguir la rueda.

Y algo similar ocurrió en la largada de los mayores donde Juan Pablo Romero salió a no guardarse nada de movida y aprovechando su agilidad en los primeros metros trabados antes de comenzar con la escalada, no permitió que nadie se le pegara a su rueda y de inmediato sacó una diferencia más que importante.

Una vez que completaron la primera subida, los corredores pasaron por una extensa curva con una leve pendiente en el cierre de la misma para llegar a lo más alto del trazado y allí una gran bajada de unos seiscientos metros que si bien le daba velocidad a los corredores para nada era peligrosa y una vez que la misma concluía nuevamente una trepada exigente que saca a los corredores a otras subidas y bajadas más cercana a los galpones de la Misión Salesiana, y una vez abajo, fueron pegados a la barda con una que otra exigencia intermedia, como la subida arenosa que complicó a más de uno ya que no todos podían traccionar en ese sector y bajarse de sus rodados era sinónimo de perder mucho tiempo.

Al término de la primera vuelta, aún la punta en carrera la mantenía el chico Vallejo quien había dejado a todos sus contrincantes muy atrás, mientras que ya a la vista se aproximaba Juan Pablo Romero, de un andar demoledor en la primera parte de la carrera; mientras que el único que lo había salido a buscar fue Mauricio Núñez, aunque nunca lo tuvo cerca, sí a la vista, pero nunca cerca.

A medida que fueron pasando los giros la distancia que fue cosechando Romero ya hacía vaticinar una victoria cómoda, a menos que apareciese un desperfecto mecánico o un problema físico pero teniendo la ventaja que él tenía, se suponía que iba a manejar cualquier tipo de cansancio, cosa que finalmente no ocurrió y manejó a su antojo la prueba ganando la misma con una diferencia de más de tres minutos y medio con relación al segundo de la clasificación.

En la carrera intermedia también hubo un claro ganador, Vallejo no le dio oportunidad a nadie y su escolta, que fue Mauricio Vega, concluyó a algo más de cuatro minutos, una ventaja abismal.

Pero más allá del ganador que no dejó dudas, lo lindo estuvo en la lucha por el tercer puesto ya que vuelta a vuelta se fueron prestando la posición donde el Master C, José Toranza y Gustavo Sommariva y más allá que son de distintas subdivisiones ya que el primero es 1 y el segundo 2, no quisieron regalarse nada y recién en el giro final se escapó Toranza sobre el Vikingo.

También en la divisional mayor lo mejor estuvo en la lucha por el segundo puesto, ya que cortado de la forma en la cual lo hizo Romero, toda la atención estaba puesta en sus escoltas, quienes en las últimas tres vueltas se ganaron los aplausos de todos.

En el giro siete, Mauricio Núñez se quedó sin agua y en lo que tardaron en alcanzarle, sufrió el acecho del chico Fabián Aguilar, quien lo había seguido a lo largo de tres vueltas pero luego Núñez se lo había sacado de encima, pero el chico se recuperó, aprovechó el problema de su rival y no solo que lo alcanzó sino que también lo pasó; mientras que por detrás se venía como una tromba Gustavo Santana quien no se había sentido cómodo en las primeras vueltas pero sobre el cierre de recuperó de forma fantástica, tanto que no solo que alcanzó a Núñez y a Aguilar, sino que en la octava vuelta quedó segundo en carrera y junto a Núñez comenzaron a sacarle una luz importante de ventaja a Aguilar quien comenzó a decaer en su andar y en la vuelta final también fue superado por Héctor Mascareña, otro que había arrancado mal y que desde la vuelta cinco en adelante comenzó una remontada más que importante.

Antes de ingresar a la vuelta final, Mauricio Núñez -ya recuperado- se le fue a Santana y el Sub 23 debió conformarse con la tercera ubicación de la general y con el primer puesto de su divisional cuando promediando la carrera estaba muy difícil para él.

Clasificación intermedia

Pos/Ciclistas Categorías Vtas. Tiempos

1º Lautaro Vallejo Cadetes 5 1:02:49

2º Mauricio Vega Cadetes 5 1:07:06

3º José Toranza Master C1 5 1:08:15

4º Gustavo Sommariva Master C2 5 1:09:28

5º Daniel Avila Promocional 5 1:12:38

6º Maximiliano Herrera Promocional 5 1:17:13

7ª Sandra Cussigh Master A2 Damas 4 1:06:55

8ª Agostina Melgarejo Juvenil Damas 4 1:08:35

9º Sergio Volles Master C1 4 1:09:21

10º Luis Velázquez Master D 4 1:13:11

11ª Eliana Fritz Elite Damas 3 1:05:12

12º Juan Pablo Alvarez Master C1 3 1:11:38

13º Miguel Montaldi Promocional 3 1:13:13

14ª Silvia Giggisberg Master A2 Damas 3 1:15:40

Clasificación general

Pos/Ciclistas Categorías Vtas. Tiempos

1º Juan Pablo Romero Elite 10 1:49:37

2º Mauricio Núñez Master A1 10 1:53:01

3º Gustavo Santana Sub 23 10 1:54:30

4º Héctor Mascareña Master A1 10 1:56:02

5º Fabián Aguilar Sub 23 10 1:56:31

6º Gonzalo Pasdevicelli Elite 10 1:56:50

7º César Ferreira Elite 10 1:59:39

8º Sebastián Pastori Master A2 9 1:51:37

9º Ariel Contreras Master B1 9 1:54:16

10º Rodrigo Núñez Master A2 9 1:54:51

11º Rubén Melgarejo Master B2 9 2:00:37

12º Javier Podwiazny Master B1 8 1:50:26

13º Sebastián Aguila Master A2 8 1:50:50

14º Andrés Ferro Master A1 8 1:54:05

15º Héctor Barrera Master A2 8 1:56:49

16º Daniel Vallejos Master B2 8 1:58:28

17º Damián Miño Elite 7 1:51:41

18º Hernán Oller Master B1 7 1:58:17

19º José Luis Sánchez Master B1 6 1:50:23

20º Fernando More Master A1 5 2:00:00

Ab. Maximiliano Sosa Master A2 4 sin tiempo

Ab. Sebastián Corallo Master A2 3 sin tiempo