Investigan compras hechas por Yacimiento Carbonífero

BUENOS AIRES (Especial de NA por Sergio Farella).- El fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigue si durante la intervención de Atanacio Pérez Osuna en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) hubo un negociado por más de un millón de dólares en la compra de bandas transportadoras, las cuales nunca fueron entregadas y se sospecha de un perjuicio al Estado Nacional.

La denuncia se originó a partir de lo presentado por Omar Faruk Zeidan, actual interventor de YCRT y de una auditoría que realizó el exMinisterio de Planificación Federal a partir del cual se detectó la irregularidad. Según esa auditoría, en el expediente de contratación 0185489/2014 del Ministerio de Planificación Federal tenía como fin la adquisición de 10.500 metros de bandas transportadoras para el YCRT, durante la intervención de Pérez Osuna.

La primera alarma que desató las sospechas es que fue una contratación directa motivada por cuestiones de urgencia que no fueron debidamente argumentada: la empresa beneficiaria fue Chilicote S.A. por un contrato de 1.170.000 millones de dólares.

La segunda irregularidad detectada por la auditoría y que ahora la fiscalía reclamó investigar es porque la empresa adjudicada, condición el pago sea hecho a una cuenta bancaria de la empresa Jerald Machinery LLC, radicada en el estado de Florida, Estados Unidos.

En 2015 con el número de orden de compra 1.318 se pagó la suma de 585.000 dólares en la cuenca bancaria de esa empresa, ajena a la licitación.

Según la denuncia, el pago fue por adelantado y sin contraprestación alguna, o sea, las bandas transportadoras no fueron entregadas.

Ahora, la fiscalía a cargo de Delgado dio curso a la denuncia que no sólo apunta a Pérez Osuna sino también al ex coordinador general Miguel Larregina, pues fue quien realizó el dictamen que avaló la contratación de la empresa; de la abogada Luciana Veglia, asesora jurídica de aquel; la ex delegada de sede Buenos Aires Marta Nilda Pérez; y el ex jefe de compras de la delegación Buenos Aires Ramón Alfredo Chanampa.