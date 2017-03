Ganaron los tres primeros: Camioneros, Italiano y Petroquímica

RIO GRANDE.- El puntero Camioneros, que goleó por 4-1 a Hor Val, mantuvo la ventaja de cinco puntos sobre Italiano, su más inmediato perseguidor, que superó por 3-1 a Estrella Austral, al jugarse ayer tres partidos correspondientes a la 16ª fecha del torneo 2016/2017 de la Liga de Fútbol de Río Grande.

En el inicio de la jornada, Petroquímica (Alfredo Cortés 3, Fernando Acosta 2, Aaron Camino y Nicolás Ibáñez) goleó por 7-0 a New Man (presentó 10 jugadores y tuvo dos expulsados: Javier Mancini y Lucas Leiva). El miércoles 29 completarán Victoria-Unión Antártida Argentina.

Desparejo

Camioneros despilfarró más de una docena de ocasiones para anotar, y recién quebró el cero a los 38’, con una espectacular volea de Cristian Bustos -de buen despliegue, pero falto de resolución-.

Bravo y Raúl Chaile eran quienes manejaban el balón, y por la izquierda también se desprendían Lucas Coronel -desde la última línea- y el promisorio Adrián Nieto,

Enseguida llegó el 2-0, cuando a los 42’ Sebastián Delfor se la llevó frente a Ezequiel Ríos y definió cruzado. El mismo delantero probó con una media vuelta, apenas retornados del descanso, y el uno contrario se lució.

Enseguida Damián Cárdenas elevó un tiro libre, en la primera llegada de los rojos. Y quien no se equivocó fue Exequiel Barrientos, quien a los 9’ selló una combinación entre Gonzalo Cuesta y Víctor Valdez, apenas 3’ después de que el trío pisara el rectángulo.

La frutilla del postre fue un remate de Alan Barría que ingresó por el ángulo superior izquierdo, a los 28’. El descuento se produjo sobre los 31’, con una contra de Elohim Martínez, quien se apoyó en Alejandro Vallejos.

Tricolor

Italiano fue más sólido que los de la Margen Sur, pero careció de profundidad. Y cuando Estrella buscó con sus habilidosos (Nicolás Paredes y Adrián Sánchez), se encontró con la eficiente dupla central del oponente (Yago Gorosito y Maximilano Retamales).

En una tarde gris -aunque sin viento-, Gastón Cornejo puso el 1-0 a los 3’ del segundo período, con un tiro frontal. Los azzurros se quedaron con uno menos (Maximiliano Retamales, a los 11’), pero a los 17’ aumentó Luciano Muller, luego de un robo de Angel Gutiérrez, y de la rápida acción del centrodelantero.

Un par de minutos más tarde descontó Orlando Figueroa, arrojándose al suelo para conectar un centro bajo de Javier Arenas. El verde presionó, Nahuel Retamales salvó más de una, y enfrente Cornejo se perdió el 3-1, hasta que a los 46’ Sergio Barrios recogió un rebote dado por Fernando Adasme, y liquidó el pleito.

Hor Val 1 – 4 Camioneros

1.Julián Eugenín (c) 1.Alejandro Paredes

4.Ricardo Aguila 6.Sergio Henchos

15.Facundo Armas 2.Juan Rosales

6.Claudio Crocci 13.Lucas Coronel

3.Ezequiel Ríos 7.Sebastián Delfor

10.José Cabral 8.Juan Collman (c)

5.Damián Cárdenas 9.Gustavo Bravo

14.Elohim Martínez 14.Adrián Nieto

11.Bautista Ortiz 10.Raúl Chaile

2.Ezequiel Benegas 11.Alan Barría

9.Marcos Silva 17.Cristian Bustos

E: José Cabral E: Guillermo Vargas

Sistema: 4-4-2 Sistema: 3-4-1-2

Goles: PT: 38’ Bustos (C); 42’ Delfor (C). ST: 9’ Barrientos (C); 28’ Barría (C); 31’ Martínez (H). Cambios: ST: reanudación, 16.Alejandro Vallejos por Silva y 7.Rubén Fresco por Cabral (H); 6’ 5.Víctor Valdez x Henchos, 15.Exequiel Barrientos por Delfor y 18.Gonzalo Cuesta por Adrián Nieto (C). Amonestados: Benegas, Aguila y Ortiz (H); Henchos y Barría (C). Arbitro: Marcelo Bringa. Asistentes: Fabián Sosa y Sebastián Ferreyra. Cancha: Barrio AGP.

Italiano 3 – 1 Est.Austral

1.Nahuel Retamales 1.Fernando Adasme (c)

4.Rodrigo Amado 18.Javier Arenas

2.Yago Gorosito (c) 2.Carlos Bogado

6.Maxi.Retamales 3.Héctor Saldivia

8.Braian Guerrero 14.Heber Muñoz

18.Ariel Jara 17.Sebastián Sánchez

10.Angel Gutiérrez 16.Franco Andrade

5.Milton Burgos 5.Ariel Hoquart

7.Gastón Cornejo 10.Nicolás Paredes

9.Luciano Muller 9.Orlando Figueroa

13.Sergio Barrios 7.Adrián Sánchez

E: Segundo Burgos E: Osvaldo Barría

Sistema: 4-4-2 Sistema: 4-4-2

Goles: ST: 3’ Cornejo (I); 17.Muller (I); 19’ Figueroa (EA); 46’ Barrios (I). Cambios: ST: 13’ 3.Nicolás Fernández por Jara (I); 20’ 8.Mariano Vallejos por Hoquart (EA); 22’ 15.Sebastián Mercado por Guerrero (I); 25’ 4.Ramón Cardozo por Saldivia (EA); 41’ 14.Daniel Salazar por Muller (I). Expulsado: ST: 11’ M.Retamales (I), por doble amonestación. Amonestados: N.Retamales, Gorosito, Fernández, Amado, Burgos, Cornejo y Barrios (I); Saldivia, Hoquart y Vallejos (EA). Arbitro: Alberto Miller. Asistentes: Damián Saravia y Edgardo Godoy. Cancha: Barrio AGP.

Posiciones – Primera “A”

P/Equipos Pts. J G E P Gf Gc Dif.

1.Camioneros 39 15 12 3 0 43 10 +33

2.Italiano 34 15 10 4 1 39 10 +29

3.Petroquímica 29 15 8 5 2 35 8 +27

4.Victoria 26 14 7 5 2 32 6 +26

5.Inter RG 24 15 7 3 5 23 18 +5

6.Famaillá 23 15 7 2 6 36 27 +9

7.Est.Austral 20 14 6 2 8 31 31 0

8.O’Higgins 17 15 5 2 8 20 34 -14

9.New Man 14 15 4 2 9 27 46 -19

10.Real Madrid 12 14 3 3 8 22 33 -11

11.Hor-Val 10 14 3 1 10 19 54 -35

12.QRU 10 15 2 4 9 21 56 -35

13.U. Antártida Arg. 6 14 2 2 10 18 35 -17

Resultados 16ª fecha: sábado 25: QRU-Famaillá 3-2 y O’Higgins-Inter RG 1-0; domingo 26: Petroquímica-New Man 7-0, Camioneros-Hor Val 4-1 e Italiano-Estrella Austral 3-1. El miércoles 29 jugarán Victoria-Unión Antártida Argentina. Libre: Real Madrid. Nota: el viernes 24 completaron la 15ª fecha Camioneros-Estrella Austral 4-2.