El fueguino Battini apunta a seguir por el buen camino

BUENOS AIRES.- Luego de concretar el alentador comienzo de temporada en el Turismo Pista, el piloto riograndense Elías Battini espera seguir por el camino transitado hasta el momento y, pensando en lo que viene. Reconoce que ha quedado conforme con una primera fecha en la cual demostró una importante recuperación en la primera de las finales (terminó séptimo) sumado al hecho de mantener regularidad en la segunda (terminó décimo), siendo esto un impulso de relevancia pensando en lo que viene.

Teniendo en cuenta que el funcionamiento general del auto, se mantuvo acorde a lo previsto, sólo se ha llevado a cabo un repaso general sobre el Fiat Uno sumado a retoques sobre la planta impulsora, la confianza del piloto fueguino se mantiene latente considerando que el trazado porteño ya ha sido transitado por el propio Elías Battini y ello podría posibilitar que se utilicen las pruebas previas para ultimar detalles de puesta a punto y encarar el comienzo de la actividad oficial tratando de volver a estar involucrado entre los principales destacados del fin de semana.

“Quedamos muy conformes luego de la primera fecha en Alta Gracia. Las sensaciones fueron positivas por haber cumplido la meta de estar entre los diez destacados, lo cual nos habíamos propuesto de forma previa, apuntamos a ultimar algunos detalles menores y continuar por ese camino pensando en Buenos Aires, escenario que ya conocemos y donde llegamos con confianza para seguir acortando diferencia con los primeros lugares, considerando que se puede cumplir con dicha premisa”, comentó Battini.

La próxima fecha

Se acerca el momento de la segunda cita de la temporada (será el 16 de abril) y, como es habitual, damos a conocer la denominación que tendrá la misma, recordando que tendrá lugar en el Autódromo Oscar y Juan Galvez siendo la primera visita de la temporada de la categoría al trazado porteño.

En esta ocasión, la fecha en cuestión llevará el nombre de “Gran Premio AMA Lubricantes” refiriéndose a la empresa que cuenta con más de 30 años de historia en nuestro país, siendo líderes indiscutidos en lo que respecta a lubricantes, grasas y accesorios para el sector automotriz, creciendo día tras día y ampliando sus fronteras permanentemente.

Sumado al hecho del nombre de la competencia en cuestión, también se destaca que se reconocerá a un piloto por su trayectoria dentro de la categoría, siendo en esta ocasión Pablo Minardi quien reciba dicho reconocimiento poniéndole su nombre a la copa que se estará disputando a lo largo del fin de semana en cada una de las clases y subiendo al podio a recibir su reconocimiento independientemente del resultado que alcance sobre el Chevrolet Corsa que está utilizando en la actualidad dentro de la Clase Dos.

TN: Balance de Michieletto

Esperando por la tercera carrera de la temporada, el piloto riogalleguense Ariel Michieletto se sumergió en un análisis de lo que pasó en La Pampa. A su balance lo hizo público. El relato de la final, en Toay, en primera persona, fue el siguiente: “Veníamos bien y (Matías) Menvielle nos mandó al pasto. Por esa situación, llevé mi cámara a la CDA para que vean lo que pasó. Lo hicieron y decidieron mandarlo atrás mío en la clasificación. De todas maneras, no me sirvió. Yo me perdí la posibilidad de poder largar mucho más adelante. Más allá de lo que pasó en la última fecha, que fue un inconveniente ajeno a nosotros, estamos muy conformes con el rendimiento del auto. Somos optimistas de cara al futuro”.

La próxima carrera se llevará a cabo el 9 de abril en Posadas, un lugar, que a Michieletto, particularmente le gusta. Allí se siente cómodo y cree que puede explotar al máximo la potencia de su Peugeot 208. “Es un circuito que me cae bien aunque el año pasado tuve un toque con (Julián) Lepphaille cuando venía segundo y él me sacó de la carrera. Esas son cosas que pasan en el TN. Este año estamos bien, creo que en condiciones como para ir en busca de una victoria. Uno sabe cuándo tiene el auto listo para ganar y me parece que estamos en ese momento con el equipo”, finalizó el piloto capitalino.

Tras dos fechas, Michieletto es el único santacruceño que está en el top ten de la clasificación general. Ocupa el noveno lugar con 28 puntos. El líder es Pablo Ortega con 69 unidades. Los otros hombres del podio son Alejandro Bucci (61) y Tomás Bergallo (48), segundo y tercero, respectivamente.

Todavía quedan un par de semanas antes del próximo compromiso. El equipo de Michieletto, el GR Racing, sigue con la puesta a punto del auto. Poco es lo que se está haciendo en la unidad. El buen andar que tuvo el 208 hasta acá le dio algo de respiro a los mecánicos de Gabriel Rodríguez.