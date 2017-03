Esta noche retorna la acción con Metalúrgico y Defensores

RIO GRANDE.- Después de más de cien días de parate, vuelve esta noche el Torneo Clausura de Futsal AFA temporada 2016, y lo hará con la única semifinal programada, la que disputarán Metalúrgico y Defensores Futsal a partir de las 21:00 en el gimnasio Municipal de la Margen Sur y en donde se espera un lleno total para ver el encuentro.

Y será la única semifinal debido a la deserción de Sportivo quien no seguirá en AFA sino en CAFS, y que le permitió a Amigos FC pasar directamente a la final de esta segunda fase; hasta el martes a la noche tenía tiempo el Albo de presentar una nota, ya sea de afiliación o bien de renuncia y no sólo que no apareció por la flamante sede de la Liga Oficial de Fútbol, sino que tampoco mantuvo una comunicación con ninguno de los miembros del Departamento de Futsal AFA, la única disciplina que ellos practicaban.

Volviendo a lo importante, esta noche vuelve a rodar la pelota entre dos elencos que al cierre del año pasado si situación era muy diferente, mientras la UOM llegó a los tumbos a semifinales y con muchas bajas, los del Parque Industrial estaban en su mejor momento, incluyendo la igualdad que le habían sacado a Club de Amigos en la última fecha.

Como los equipos deben respetar los listados de buena fe del año pasado, es toda una incógnita quiénes serán los jugadores que se presenten a disputar este match; lo único seguro es que Alejandro Peña no podrá estar representando a la UOM porque aún adeuda una fecha de suspensión, y que Leo Villafañe tampoco está habilitado porque no se ha cancelado una multa que recaía sobre él.

Los que si podrán salir a la cancha son los arquero Adrián Fuenzalida, Kevin Molina y Emanuel Avila, también los siguientes jugadores de campo, Cesar Gallardo, Mighens Guzmán, Matías Jara, Rodolfo Melián, Jonathan Cárdenas, Lucas Torres, Alejandro Garibotto y los hermanos Nicolás y Gastón Gallo entre otros.

Por el lado de Defensores, el arquero sería Fernando Atadía como a lo largo de todo el campeonato; Juan Pablo Mansilla, Fernando Gago, Pablo Scienza, Lucas Fraca, Darío Salto, Claudio Ramos, Andrés Rocha, Luis Bogado, Adrián Sosa, Lucas Ruiz, Haitken Lara y Alejandro Brizuela entre otros, aunque se sabe que varios de estos valores ya han dejado de pertenecer a la institución.

Más allá de los nombres que puedan llegar a estar presentes, el solo hecho que sea una semifinal es garantía de buen espectáculo, al igual que lo será el juego del domingo cuando Amigos reciba al ganador de esta noche.

Vale recordar que en la Gran Final del certamen ya se encuentra Club de Amigos, conjunto que si repite el título -fue campeón del Apertura-, se llevará automáticamente la Copa Challenger “Fair Play” por ser el mejor de la temporada, pero en caso que el ganador sea otra institución, esta deberá jugar ante Club de Amigos la final de la temporada la cual está pautada al mejor de tres juegos.

La programación

Viernes 17 de marzo – Gimnasio Margen Sur

21:00 – Primera A Metalúrgico vs. Defensores Futsal

Domingo 19 de marzo – Gimnasio Margen Sur

18:00 – Primera A Amigos FC vs. Ganador del viernes