Espectacular vuelco de un auto ocurrió ayer, camino al camping municipal de Ushuaia

El siniestro vial se produjo pasado el mediodía del domingo. La conductora de 19 años circulaba hacia el Camping Municipal acompañada de dos hermanas menores. Imprevistamente perdió el control y protagonizó un espectacular vuelco. Las tres adolescentes resultaron ilesas.

USHUAIA.- Una joven de 19 años y sus dos hermanas menores, resultaron milagrosamente ilesas luego de que el auto que conducía se despistara y terminara volcando espectacularmente en momentos que se dirigían a pasar un día de campo junto a familiares en el Camping Municipal, camino al Parque Nacional.

El siniestro vial se produjo en momentos que Cintia Cuella (19) se desplazaba al mando de un auto Ford, modelo Fiesta Kinetic, patente PPA 758, color bordó, hacia el camping municipal, y era acompañada por sus hermanas de 17 y 15 años. Por causas que se investigan la conductora perdió el control en un tramo de ripio y tras subirse a una banquina con pendiente el rodado terminó volcando sobre su techo.

Tras la espectacular maniobra otros automovilistas que pasaban dieron aviso a la policía y a los bomberos. Por tal razón se dirigieron hasta el lugar una unidad de rescate del Cuartel Central. Igualmente tras constatar que las jóvenes no presentaban lesiones, revisaron que no hubiese pérdidas de combustible del rodado.

Por su parte efectivos de la Comisaría Cuarta solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal, debido a que la menor carecía de licencia de conducir. Desde la policía no se informó si la joven no la tenía en ese momento o si directamente no estaba habilitada por la municipalidad para conducir, por carecer de licencia.