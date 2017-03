Dirigentes de SUTEF se sumaron a la marcha federal docente

Un grupo de dirigentes docentes de SUTEF se movilizaron en Buenos Aires hasta Plaza de Mayo junto a la masiva marcha de maestros de todo el país. El gremio repudió las declaraciones de Macri, pide paritarias nacionales y denuncia un “ajuste educativo” en Tierra del Fuego.

BUENOS AIRES.- Docentes fueguinos nucleados en SUTEF se movilizaron ayer junto con docentes de las cinco confederaciones convocantes de la marcha federal educativa. Comenzaron a marchar al mediodía hacia la Plaza de Mayo tras concentrarse frente al Congreso Nacional, y confluyeron con otros manifestantes en el acto central.

El dirigente de SUTEF, Horacio Catena, señaló desde Buenos Aires que “vinimos junto a compañeros de Tierra del Fuego y de Santa Cruz en la marcha, participando con miles de docentes argentinos”.

El gremialista consideró que “hay una concepción de la dirigencia política argentina de denigrar a la educación pública y para evitar ocultar responsabilidades, hacen responsables a los docentes que todos los días, con aciertos y errores, le ponemos lo mejor a la educación pública de punta a punta”.

Y afirmó que “es un síntoma social importante porque han atacado a uno los grandes elementos movilizadores sociales de otrora seguramente”. “Sin esta educación seguramente la situación sería terriblemente peor”.

Catena aseguró que “estamos también porque el conflicto en Buenos Aires es la amplificación de lo que nos ha pasado a nosotros durante todos estos años, lo que le pasa a Santa Cruz, solo que en este caso se da en la vidriera de la política nacional en el distrito más poblado de la Argentina y el que tiene mayor poder político y adquiere una relevancia que los que estamos en el interior profundo no hemos tenido”.

Respecto a la paritaria nacional indicó que “nosotros hemos sido críticos de la paritaria nacional porque debería corregirse e incluirse dentro de esa paritaria la garantía de las zonas patagónicas, la inclusión del FONID en los básicos, el blanqueo de los salarios, una serie de cuestiones de cosas que en doce años no sucedieron”.

Sin embargo apuntó que “ahora sí creemos que había que mejorarlo no sacarlo, lo que hizo el Gobierno fue retroceder y quitar una herramienta que para los trabajadores y la recuperación de un sistema nacional educativo es un paso importante, independientemente de las discusiones pendientes”.

En cuanto a la situación provincial, más allá del reclamo salarial remarcó que “hay otra discusión pendiente que es el ajuste educativo, en la provincia hay un ajuste educativo que ya no se puede ocultar, el año pasado lo ocultaban detrás del conflicto. Pero hoy hay chicos que no pueden atenderse con fonoaudiólogos de las escuelas públicas producto del recorte de horas y cargos. Para nosotros no es un tema menor lo que vaya a suceder, lo que pase en las próximas horas en la Argentina y la provincia y estamos muy atentos”.