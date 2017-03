Qué dice la resolución sobre el cierre del profesorado de inglés en el IPES

El ministro de Educación, Diego Romero, firmó el 24 de febrero la resolución que cierra la cohorte de inscripción del profesorado de inglés en el IPES. Establece un plazo para que todos los estudiantes finalicen su carrera en la misma institución y autoriza la apertura del profesorado en el ISPRG.

RIO GRANDE.- La resolución del Ministerio de Educación de la provincia, firmada por el ministro Diego Romero el 24 de febrero cierra formalmente la cohorte de inscripción del profesorado de inglés en el IPES, recordando que el 14 de febrero se había autorizado la apertura del profesorado en el ámbito del Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG), junto a otras carreras técnicas como profesorados de física y química.

El documento expresa que “se garantizará la continuidad de los alumnos correspondientes a las cohortes 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 hasta finalizar sus estudios otorgándoles un plazo de cuatro años para ello, contados a partir del año 2017”.

Además instruye a la dirección Provincial de Educación Superior a iniciar los trámites administrativos correspondientes a fin de requerir al Ministerio de Educación de la Nación la validez nacional del diseño curricular de formación docente inicial del profesorado de inglés en el ámbito del ISPRG.

De esta manera, la resolución en sus dos primeros artículos da de baja la cohorte de inscripción de primer año de inglés en el IPES y autoriza la apertura del profesorado en el IPSRG a partir de la cohorte 2017.

Y respecto a los docentes establece que “los docentes cuyo dictado de espacios curriculares hayan concluido, cesarán automáticamente en la fecha que correspondiera, antes del año 2021, excepto para aquellos docentes de los espacios curriculares propios del “Campo de la formación específica” y del “campo de la formación práctica”, en los que hubiere alumnos pendientes de aprobación o recursado, en cuyo caso se les dará un plazo de cuatro años”.

“No se ha vulnerado ningún derecho”

El ministro Romero, se mostró “sorprendido” por la postura adoptada tanto por estudiantes como por directivos del IPES, y aseguró que “es una locura pensar y decir que se piensa cerrar la institución”.

En Fm del Pueblo, el funcionario señaló que “he tenido siempre comunicación con las autoridades del IPES y yo no llego a entender la magnitud de lo que ha pasado ahora, me reuní al menos cuatro veces el año pasado con el equipo de gestión y la última vez fue en diciembre. Ahora tambien una semana antes de que supieran que se estaba trabajando con las ofertas académicas”.

“No se qué pasó con el abrazo solidario y toda la gente que se metió en el medio pero tiene que ver con cuestiones que no entiendo. Lo que se aclaró y es de público conocimiento también es que a través de un decreto la gobernadora (Rosana Bertone) tuvo que volver a habilitar el instituto profesorado de Río Grande (IPRG) porque lo que se hizo con la gestión anterior fue desastroso y había un juicio de por medio. Por eso decidimos con la Gobernadora volver a establecer los vínculos con la UTN”, recordó.

Y destacó que “este instituto tiene que ver con capacitación y no solo el profesorado, quedó establecido que únicamente llevarán adelante el profesorado de inglés, y se van a abrir otros como son física y química. Esto fue lo que le transmití a las autoridades del IPES que no se qué han comunicado a la comunidad educativa, especialmente la directora con quien mantuve reuniones”.

Romero lamentó que “se involucró a un montón de gente en un conflicto que no existe, porque no se va a cerrar el IPES y no se va a vulnerar ningún derecho porque lo único que hicimos fue cerrar la cohorte de inscripción este año de inglés porque se va a abrir en la UTN, que también tiene las mismas condiciones, es pública y gratuita. Pero todos los que comenzaron a estudiar en el IPES van a terminar ahí, los docentes van a tener las horas hasta que egrese el último alumno”.

En este orden evaluó que “se han mezclado cuestiones políticas porque había gente en el abrazo solidario de la Municipalidad, funcionarios de la otra gestión, todas cuestiones políticas en las que no me voy a enganchar porque en ningún momento se va a cerrar una institución pública de educación superior”.