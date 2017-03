Darío Guzmán se adueñó de la primera fecha de K´Mal

USHUAIA.- La Fundación Deportiva K´Mal dio comienzo al calendario deportivo 2017 establecido para el primer tramo del presente año con la efectiva realización de la fecha inicial del campeonato de ciclismo de montaña. La cita ciclística tuvo su epicentro el pasado domingo en la capital provincial y contó con una enorme respuesta de adeptos a la actividad que se acercaron a compartir la jornada.

Con el deseo de impulsar el crecimiento de los segmentos menores y promover el retorno del semillero a las diversas pruebas que se llevan adelante en la provincia de Tierra del Fuego; la Fundación K´Mal dispuso dos circuitos en la competición, uno más extenso para los ciclistas más avanzados y de menor longitud para las categorías menores, de índole totalmente promocional.

La fecha se disputó en la zona de ingreso a la ciudad, en un trazado emplazado dentro de los terrenos de la familia Pastoriza, que sumó a una masiva concurrencia de ciclistas en la línea de largada, cuyo número superó los 70 corredores.

“A las categorías que ya estamos acostumbrados a ver, como son la Promocional, Elite, Sub 23, Máster A y B, les añadimos la presencia de los más chiquitos, que son el futuro del ciclismo de montaña provincial”, mencionó Darío “Hilacha” Guzmán, quien dominó la categoría que aglutina a los mejores ciclistas.

Además, el “Hilacha”, que colaboró en la organización del evento, apuntó que “estamos muy contentos porque vinieron participantes de Tolhuin y Río Grande, que se sumaron a los de Ushuaia, superando todas las expectativas que habíamos depositado en la fecha”.

El mejor exponente que tiene en la actualidad el ciclismo de montaña de Tierra del Fuego expuso cuáles son los objetivos trazados en este cambio que se le quiere imprimir a la especialidad y afirmó que “queremos que se mueva el ciclismo nuevamente en la ciudad de Ushuaia; con un hincapié especial en los más pequeños, los infantiles”. Y agregó que “a la larga ellos serán quienes continuarán con la actividad, y si no están sólidos, el ciclismo se va a morir”, apuntó Guzmán con total firmeza.

“Me pone muy feliz venir a la fecha y ver tantos chicos. No empecé a correr en la categoría Rueditas, como hoy hay acá. Lo hice a los 9 años; pero igual me hace acordar mucho a esos momentos de cuando era chico y me iniciaba en la actividad”, rememoró el ganador de la primera fecha del certamen que tendrá su continuidad en los meses de abril y mayo.

Los ganadores

En cuanto a los principales resultados Juan Cárdenas ganó en la A1, “Fede” Cichero se impuso en A2, la mejor Dama fue Flor Rojas, Javier Austin dominó en Promocional; mientras que el destacado atleta local Darío “Hilacha” Guzmán se quedó con el principal segmento en disputa.

El circuito de la fecha

“El trazado fue un circuito muy completo. Las características: trabado con barro y turba, que tuvo muchas subidas, cuya distancia fue de 3km 200 metros la vuelta”, aseguró Guzmán, y detalló que para las acciones de los más pequeños “se estableció un circuito de menor distancia y muy poca dificultad; porque vienen a participar chicos que solo usan la bici en el barrio, así que fue un circuito con un poco de bosque pero sin mayores complicaciones para los más pequeños”.

Las próximas fechas

La segunda fecha se desplegará el 23 de abril, aún no está la confirmación del lugar escogido para prueba; sin embargo, todo hace indicar que sería en la continuación a la calle Facundo Quiroga, tras los terrenos de la base naval, en cercanías a la Legislatura. Mientras que la tercera fecha será en el 5 de mayo con la realización de la doble Estancia El Túnel.

Las posiciones

Categoría 3 y 4 años: 1º Mijael Soto 35; 2º Gonzalo Lepio 29.

Categoría 5 y 6 años Varones: 1º Lorenzo López 35; 2º Nicolás Zapata 29.

Categoría 7 y 8 Años Varones: 1º Santino Villaroel 35; 2º Mateo Córdoba 29; 3º Tomás Santana 24; 4º Lucas Lepio; 5º Sharon Lepio 17; 6º Mateo Lares 15.

Categoría 7 y 8 Años Damas: 1º Valentina Santana 35; 2º Agostina Maslov 29; 3º Derenise Maslov 24.

Categoría 7 y 8 años Varones: 1º Agustín Caballero 35; 2º Valentino Iglesias 29; 3º Hernán Bareiro 24; 4º Santiago Enriquez 20; 5º Rodrigo Velasco 17; 6º Ramiro Diaz 15;

Categoría 9 y 10 Años Varones: 1º Lescano Geremías 35

Categoría 9 y 10 Años Damas: 1º Pilar Rodríguez 35

Cadetes: 1º Tomás Enriquez 35; 2º Dahas Nassem 29; 3º Joaquín Pastoriza 24.

Juvenil: 1º Lautaro Vallejos 35;

Sub 23: 1º Gustavo Santana 35; Abandonó Alan Maldonado.

Elite: 1º Darío Guzmán 35; 2º Alejandro Barcenas 29; 3º Gonzalo Pasdevicelli 24; 4º Gabriel Ulman 20; 5º Martín Cichero 17; 6º César Ferreira 15; 7º Marcos Castaño 14; 8º Federico Moyano 13; 9º Nicolás Cichero 12; 10º Miguel Moyano 11; 11º Nicolás Barrientos 10; Abandonó Matías Zuloaga.

Master A 1: 1º Juan Cárdenas 35; 2º Arturo Donella 29; 3º Fernando Cristaldo 24; 4º Leandro Andrés Danuncio 20; 5º Cristian Coda 17; 6º César Gustavo Arce 15; 7º Jorge Zapata 14;

Master A 2: 1º Federico Cichero 35; 2º Sebastián Pastori 29; 3º Juan Manuel Vargas 24; 4º Martín Velazco 20; 5º Sebastián Corallo 17; 6º Jorge Echeverría 15;

Master B 1: 1º Luis Alderete 35.

Master B 2: 1º Rubén Melgarejo 35; 2º Marcelo Enriquez 29;

Master C 1: 1º Sergio Volles 35;

Master D: 1º Juan Rojas 35.

Damas: 1° Flor Rojas 35; 2º Carina Tapia 29; 3º Agostina Melgarejo 24; 4º Silvia Palomo 20;

Promocionales: 1º Javier Austin 35; 2º David Correa 29; 3 Daniel Avila 24; 4º Enriquez Herrera 20; 5º Juan Cristaldo 17; 6º Ignacio Castaño 15; 7º Nicolás Oliva 14; 8º Leonardo Vegas 13; 9º José Augusto Caballero 12; 10º Nahuel Koszyrec 11; 11º Merardo Fernández 10.