Conformidad de Duré

RIO GRANDE.- La concejal María Eugenia Duré (FpV) expresó su conformidad por la creación de la Defensoría Municipal, entendiendo que entre sus diversas funciones valora, especialmente, que otorgará patrocinio jurídico a víctimas de violencia familiar.

“Me parece importante la creación de una nueva área que contemple, básicamente, lo que ya venimos trabajando desde el Concejo Deliberante durante todo el año pasado”, señaló Duré, enfatizando en ese sentido que “el Concejo ha tomado una perspectiva de género, no solamente de mi parte poniendo el tema en debate sino de diferentes compañeros concejales con los que entendimos que la cuestión de género es transversal”.

Para la edil “crear estas nuevas áreas” permite “visibilizar el trabajo que se viene haciendo, poner el tema en discusión y también desnaturalizar lo que es la violencia hacia la mujer y la familia, principalmente lo que es la violencia de género”.

“Cuando una mujer llega a nosotros, al Municipio o a un funcionario buscando ayuda porque ha sufrido violencia, llega en condiciones de vulnerabilidad, por lo que es muy importante que al patrocinio jurídico se tenga en cuenta la contención psicológica”, afirmó.

Y señaló que ya mantuvo diálogo con la doctora María Isabel Arteaga, quien estará al frente de la Defensoría, coincidiendo en que “también se necesita asesoramiento y contención desde lo psicológico porque las mujeres necesitamos poder contar lo que nos pasa”.

“Principalmente celebro que el Municipio haya tomado esta decisión de trabajar con las víctimas de violencia, y que destine un presupuesto si bien no fue anunciado en el día de ayer (por el miércoles), pero es importante que también se pueda hacer un trabajo integral con el Concejo Deliberante y con las ordenanzas que ya se han reglamentado, ya que alguna de ellas no se están cumpliendo o no se están poniendo en funcionamiento”, agregó.

Asimismo, Duré adelantó que en los próximos días convocará a la secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, “para saber cómo podemos trabajar en conjunto”, considerando que la nueva funcionaria “tiene otra mirada en lo relacionado al género y lo hablaba con ella para poder reunirnos junto a los concejales, y que nos detalle lo relacionado a esta nueva área y lo que tiene pensado y pautado trabajar”, concluyó.