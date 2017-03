Club de Amigos volvió a gritar Campeón y se llevó todo

RIO GRANDE.- Anoche Club de Amigos derrotó a Metalúrgico 3 a 2 en la Gran Final del certamen Clausura de Futsal AFA en primera división y no solo se adueñó del torneo sino que también de la Temporada adjudicándose la Copa Challenger “Fair Play”, es decir, se llevó todo en la temporada 2016, tres títulos emulando a lo que había realizado el Club Sportivo en el 2015.

Y anoche la final disputada en el gimnasio Jorge Muriel colmado, no fue del todo buena aunque tuvo los matices que se suele esperar de un cotejo decisivo como éste con momentos de dramatismo y con algunas jugadas de gran nivel pero en líneas generales, los dos conjuntos cuidándose demasiado de no cometer errores para que no se le escapara el título.

Club de Amigos salió a la cancha con Rodrigo Alonso bajo los tres palos, David Pereyra, Marcelo Ruiz, Rubén Gallo y Sebastián Villarroel, mientras que la UOM lo hizo con Adrián Fuenzalida en el arco y los avioncitos Alejandro Peña, Gastón Gallo, Leo Villafañe y Nicolás Gallo, aunque la cancha por momentos le quedó chica para poder explotar la dinámica de estos jugadores que llegaron a este choque crucial con mucho más rodaje que el rival.

Y esa falta de ritmo que evidenció Club de Amigos se notó en los primeros pasajes del primer tiempo cuando fue Metalúrgico el que manejó la pelota, lo arrinconó contra su arquero aunque no le generó demasiadas jugadas de riesgo al gigante arquero de Amigos.

Fue tanta la presión de la UOM en los primeros minutos que le regaló espacios al rival y en la primera falla en salida que tuvieron, Lucas Suárez se fue solo por el medio y su remate se fue desviado cuando todos ya estaban gritando gol.

Pero le perdonaron la vida y a los 4:05 Metalúrgico abrió el tanteador con una gran contra manejada por Alejandro Peña quien habilitó a Gastón Gallo por derecha, el remate de éste rebotó en el pecho del arquero y llegó de frente al arco su hermano Nicolás para fusilar a Alonso y establecer el 1 a 0, lo que era justicia hasta ese momento.

Sin que mucho pasara por cinco minutos, a los 9:21 apareció una jugada aislada de Club de Amigos a quien le costaba mucho la construcción del juego, pero lo encontraron al armador Leo Barrios y éste tras recibir en media cancha avanzó unos metros y colgó su remate en el ángulo, un verdadero golazo para igualar las acciones en uno.

La desesperación cayó del lado de la UOM que cometió dos equivocaciones en salida y en ambos casos el que cortó los avances fue Lucas Suárez aunque no estuvo fino a la hora de definir, incluso sobre el cierre de la etapa Leo Barrios metió otra gran jugada individual y la pelota se le fue por poco.

Para resaltar en estos primeros veinte minutos, el desgaste físico que propuso Metalúrgico con sus dos cuartetos sabiendo que el rival estaba fuera de timming y que no tenía demasiado volumen de juego, pero también es cierto que lo mejor que hace Club de Amigos es cerrarse en defensa y cortar los caminos a su arquero.

El complemento fue mucho más dramático aún, se vio un poco más de juego pero tampoco lo que se esperaba de ellos, aunque se sabe que en la finales no siempre se juega bien sino que se ganan, y esa fue la premisa fundamental de ambos.

Tras ocho minutos en los cuales pasó poco, apenas algunas llegadas aisladas y no tan peligrosas, definidas casi todas con remates de media distancia, el tanteador se movió a los 8:19 cuando la UOM cortó un avance del adversario por mitad de cancha y la pelota le quedó servida al Boly Peña quien tras hacer correr un poco la pelota sacó un derechazo letal muy pegado al travesaño para poner a su equipo arriba nuevamente, esta vez por 2 a 1.

Casio no tuvo tiempo de acomodarse al resultado favorable los dirigidos por el Profe Díaz, ya que a los 9:28 encontraron a Leo Barrios como pivot y tras recibir de espaldas se dio media vuelta y nuevamente metió su zapatazo en el ángulo más lejano del arquero, otro verdadero golazo para igualar las acciones en dos.

El partido por momentos se quebró, los dos ya más decididos a buscar la victoria se cruzaron con contragolpes que levantaron el ánimo de los presentes, salvándose unos y otros por partes iguales, hasta que a los 14:07 Willy Villarroel en una de las pocas veces que pudo dejar atrás a su marca asfixiante, se fue por la izquierda bien pegado a la línea y cuando le salieron al cruce tanto el cierre como el arquero, metió un centró atrás al primer palo por donde apareció en soledad el Chelo Ruiz para empujar la pelota al gol, establecer el 3 a 2 y poner por primer vez a su equipo adelante en el resultado.

Demás está decir que en los instantes finales el conjunto de Club de Amigos se refugió muy cerca de su arquero, le quitó espacios al rival y lo esperó con una férrea marca para que el rival no lo pudiese lastimar y cuando logró el espacio para sacar sus remates de media distancia, el Gigante Alonso se encargó de callar los gritos de gol enviando los balones afuera.

A falta de dos minutos y medio la UOM se la jugó con arquero jugador; Lucas Torres tomó esa función y fueron decididos a buscar la igualdad, sin embargo no fueron claros en una cancha que no se presta demasiado para la práctica de esta táctica y en la primera de cambio que le regalaron la pelota al arquero, Alonso con el pie buscó el arco desguarnecido del rival, y Torres se vio en la obligación de cortar el envío con la mano fuera del área; como la pelota tenía destino de gol, acertadamente el juez Javier Vizentin le mostró la cartulina roja dejando al conjunto de Díaz con un hombre menos y 1:28 por jugar.

Pese a la desventaja en jugadores, el entrenador metalúrgico colocó a Leo Villaañe como arquero jugador para no renunciar a buscar la igualdad e intentar llevar el juego a la prórroga, sin embargo la desesperación le jugó en contra y en los minutos finales no inquietaron al rival que hizo pasar los segundos finales para gritar Bicampeón y llevarse además el título de Campeón de la Temporada 2016.

Tres títulos en la temporada 2016

Club de Amigos se coronó campeón del Torneo Apertura 2016, del Clausura 2016 y por ende del título Anual de la temporada, la cual equivale a una estrella más para la joven institución que jamás olvidará el 2016 de ensueño que forjaron.

Club de Amigos 3 – 2 Metalúrgico

Club de Amigos: Rodrigo Alonso; David Pereyra, Marcelo Ruiz, Rubén Gallo y Sebastián Villarroel. Fi. Leonardo Barrios, Juan Fleitas, David Moreno y Lucas Suárez. No ingresaron Nicolás Lucero, Lucas Igarzábal, Matías Suero, Mariano Baiz y Oscar Galarza. DT: Hugo Barrios.

Metalúrgico: Adrián Fuenzalida; Alejandro Peña, Gastón Gallo, Leonel Villafañe y Nicolás Gallo. Fi. Mighens Guzmán, César Gallardo, Matías Jara, Lucas Torres y Alejandro Garibotto. No ingresaron Emanuel Avila, Santiago Pacheco, Tomás Herrera, Martín Pedraza y Rodolfo Melián. DT: Alberto Díaz.

Arbitros: Marcelo Bringa y Javier Vizentin.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Goles primer tiempo: 4:05 Nicolás Gallo (M) y 9:21 Leonardo Barrios (A).

Goles segundo tiempo: 8:19 Alejandro Peña (M); 9:28 Leonardo Barrios (A) y 14:07 Marcelo Ruiz (A).

Incidencias: 18:31 expulsado Lucas Torres (M) por impedir una jugada manifiesta de gol.