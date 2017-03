Club de Amigos y Metalúrgico buscan hoy gritar Campeón

RIO GRANDE.- Esta noche habrá campeón. Desde las 21:00 en el gimnasio Jorge Muriel se jugará la Gran Final del Torneo Clausura de Futsal AFA en primera división con el choque estelar entre Club de Amigos, ganador de la primera fase, y Metalúrgico, flamante ganador de la segunda etapa del certamen, donde sí o sí debe haber un campeón ya sea en el tiempo regular, en la prórroga o bien en la definición desde el punto penal, pero hoy debe haber un campeón.

Si el ganador esta noche es Club de Amigos, la Temporada 2016 habrá llegado a su fin dado que se habrá adueñado de los dos torneos anuales, pero si el campeón es Metalúrgico, los dos conjuntos deberán jugar la Final Anual para conocer el ganador de la temporada y esta serie se jugará al mejor de tres partidos arrancando el miércoles venidero.

Club de Amigos, el mejor elenco del año pasado, tiene como contra llegar a este choque crucial sin ritmo de competencia, hace más de cinco meses que ellos dejaron de jugar ya que no disputaron la segunda fase, y a favor que no tendrá jugadores golpeados, lesionados o amonestados ya que no han estado en competencia oficial.

De todas maneras, el conjunto que lideran futbolísticamente Willy Villarroel y Leo Barrios estará completo para esta noche, mantuvo la misma base del año pasado y están todos habilitados para jugar por lo que se pueden nombrar a los arqueros Rodrigo Alonso y Nico Lucero, más el Zurdo Moreno, Pitu Pereyra, Juan Fleitas, Marcelo Ruiz, Rubén Gallo, Carlos Cuellar y el recuperado Lucas Suárez entre otros.

Las dudas pasan por dos jugadores importantes, tales los casos de Jeremías Abdala y de Jorge Argüello; el primero está con Victoria en Río Turbio jugando el Federal C pero existe la chance que pueda estar si consigue volverse en un avión privado, mientras que el otro se encuentra viviendo en Laprida, provincia de Buenos Aires, aunque era su intención poder estar en esta final. Veremos.

Por el lado de la UOM, el equipo está entero ya que a último momento no viajó su capitán Alejandro Peña y es un alivio para el profesor Alberto Díaz que ya se veía jugando uno de los partidos más importantes de la historia de la institución sin su mejor valor ya que Metalúrgico es la segunda vez que llega a una definición de certamen, la anterior había caído ante Sportivo Soldasur.

Con esta confirmación, el equipo sería el mismo que le ganó a Amigos FC en la final de la segunda fase; la única baja será la del juvenil Matías Zulpo quien no se encuentra en la provincia, por lo que el equipo tendrá a los hermanos Gastón y Nicolás Gallo, Alejandro Garibotto, Rodolfo Melián, Leonel Villafañe, Mighens Guzmán, Lucas Torres, César Gallardo y Matías Jara entre otros.

Los choques de la temporada

Club de Amigos y Metalúrgico han jugado varios cotejos de gran nivel a lo largo de la temporada 2016, aunque nunca uno tan importante como el que disputarán esta noche, ya que el ganador del mismo se coronará campeón del campeonato Clausura nada más ni nada menos.

En el certamen Apertura jugaron en dos oportunidades; por la primera fase, fue victoria de Club de Amigos por 12 a 9 en un partido donde ninguno de los dos se quiso hacer fuerte en defensa, ambos buscaron el arco rival. Los goles del ganador fueron anotados por Sebastián Villarroel en 5 oportunidades, David Pereyra (3), Rubén Gallo (2), David Moreno y Marcelo Ruiz, mientras que para la UOM anotaron Alejandro Peña (4), Nicolás Gallo (3) y Matías Jara (2).

Luego los dos disputaron la final de la segunda fase, y allí Metalúrgico lo tuvo a 29 segundos de eliminarlo, sin embargo apareció Willy Villarroel para igualar 5 a 5 y mandar el juego al alargue y Club de Amigos terminó goleando 9 a 5. Anotaron para el ganador Sebastián Villarroel (5), Jeremías Abdala (2), Marcelo Ruiz y David Moreno, mientras que para Metalúrgico lo hicieron Nicolás Gallo (3), Matías Jara y Mighens Guzmán.

Estos dos elencos abrieron el Torneo Clausura, y por la primera fecha el conjunto de Club de Amigos ganó 4 a 2 con goles de Carlos Cuellar, Juan Fleitas, Jorge Argüello y Leonardo Barrios, mientras que para la UOM anotaron Alejandro Peña y Rodolfo Melián.

Goleadores

Jugador Club Goles

Sebastián Villarroel Club de Amigos 21

Arturo Miranda Camioneros 18

Alejandro Peña Metalúrgico 18

César Mancilla Amigos FC 15

Jorge Fresco Talleres Futsal 13

Sergio Barrios Sportivo 12

Nicolás Gallo Metalúrgico 12

Raúl Chaile Filial GyE Jujuy 9

Alejandro Garibotto Metalúrgico 9

Facundo Curruhuinca Talleres Futsal 8

Juan Fleitas Club de Amigos 8

Rodolfo Melián Metalúrgico 8

Nicolás Paredes Estrella Austral 8

Adrián Sosa Defensores Futsal 8

Leonel Villafañe Metalúrgico 8

Matías Zulpo Metalúrgico 8

Leonardo Barrios Club de Amigos 7

Alejandro Brizuela Defensores Futsal 7

Gonzalo Cárcamo Estrella Austral 7

Fabricio Naccarato Sportivo 7

David Pereyra Club de Amigos 7

Luis Sea Corpus Camioneros 7

Federico Torres Estrella Austral 7

Lucas Torres Metalúrgico 7