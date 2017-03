Casi el 60% de los fueguinos no realiza actividad física

La primera semana de abril se celebrará en todo el país una jornada denominada ‘Día mundial de la actividad física’. En Tierra del Fuego, el 58 % de las personas es sedentaria. Qué consecuencias puede tener en la salud de una persona, y cómo evitar el sedentarismo.

RIO GRANDE.- Durante el último encuentro provincial de municipios saludables estuvo en la ciudad el Dr. Oscar Incarbone, coordinador del Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo. Con el objetivo de promover la actividad física, y sus efectos saludables, desde el Ministerio de Salud de la Nación proponen toda la primera semana de abril, diferentes actividades relacionadas con el deporte, juegos, y una vida saludable.

“Estoy al tanto de lo que sucede en Tierra del Fuego –manifestó el Dr. Incarbone- , aquí se están empezando a hacer acciones. Primero hay que sensibilizar y entender que el sedentarismo es un enfermedad”.

Incarbone recalcó que según el último estudio realizado en 2013, la provincia de Tierra del Fuego presenta más del 58% de sedentarismo. A esto se suma que el sedentarismo está entre las 10 causas más frecuentes de mortalidad. Ya que puede derivar en obesidad, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, y muchas otros males.

Nuevas enfermedades

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación.

En su conjunto son responsables de más del 60% de las muertes, 80% de las cuales ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Las principales ECNT son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la enfermedad renal, y se caracterizan por compartir los mismos factores de riesgo: Tabaquismo; Mala alimentación; Falta de Actividad Física; Consumo excesivo de alcohol. Si bien actualmente se cuenta con medidas eficaces para prevenir estas enfermedades, es necesario estar atento a los factores de riesgo.

“Por mi función viajo por todo el país. A pesar de la condición climática que hay acá, es posible hacer actividad física en el hogar, o pausas activas en el trabajo. Lo importante es moverse. De manera continua, acumulada durante 30 minutos por día”, aseguró el especialista en salud y sedentarismo, doctor Incarbone.

Los síntomas

Se considera que una persona es sedentaria cuando no realiza un movimiento de forma rutinaria, con el fin de tener efectos favorecedores a la salud. “Una persona que no hace ninguna caminata, que solamente utiliza la actividad física para trasladarse, pero no tiene esos 30 minutos de actividad física todos los días de la semana, es una persona sedente”, confirma el Dr. Incarbone.

“Si una persona es activa, el hacer una actividad no muy intensa, baja un 66% el riesgo de tener un ACV. Esto no es menor”, recalca el médico. Y asegura que si no incorporamos el hábito de realizar una actividad física de forma contínua, las consecuencias serán aún más graves para las generaciones futura: “Nuestros niños van a tener más grasa, van a tener menos fuerza en los miembros inferiores, van a tener menos posibilidades de relacionarse porque cada día son más sedentarios”.

En la página del Ministerio de Salud de la nación www.msal.bog.ar, en la sección de programas, se pueden encontrar diferentes opciones para ejercitarse durante 30 minutos, o hacer pausas activas en el trabajo. Además, hay guías con consejos para una alimentación saludable.

Sedentarismo y depresión

Si bien, los cuadros depresivos pueden tener múltiples causas, el especialista asegura que moverse a diario es una buena forma de prevenir males relacionados con la inestabilidad emocional.

“No es que una persona sedentaria por ser sedentaria sea depresiva, pero, usemos el sentido común: un nene que juega con sus amigos, que integra un equipo deportivo, ese niño tiene menos posibilidades de acercarse a las adicciones, de ir menos a la escuela. Además, la actividad física libera endorfinas, eso hace que la persona se sienta mejor, desde un punto de vista psicológico. Desde el punto de vista físico también, con una buena prescripción, no hay contraindicación. Por eso decimos que la actividad física es la mejor medicina”, advirtió Incarbone.

En la ciudad

Más allá de los numerosos establecimientos que hay en casi todos los barrios de la ciudad, en los que se pueden realizar diferentes actividades física, a continuación, un listado de opciones que pueden encontrarse también en los barrios, en los Salones de Usos Mútiples (SUM), a lo largo de la ciudad:

Yoga, Zumba, Gimansia de dama, Jiu jit su, Tae kwon do. Además de diferentes danzas como Folclore, Caporales andinos, Ritmos latinos, Salsa y bachata, Hip-hop, y Danzas árabes.

No en todos los SUM barriales se realizan las mismas actividades, para averiguar sobre los horarios y lugar de cada una de ellas, se debe averiguar en cada uno de ellos. Todas las actividades son gratuitas.