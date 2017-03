Bertone convocó a una “concertación plural” y dijo ser “una defensora a ultranza del diálogo”

La Gobernadora abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso conciliador pero a la vez con tono determinado. “Soy una defensora a ultranza del diálogo pero no le temo al conflicto con quienes no lo ejercen”, advirtió que “soy intransigente frente a la amenaza y la coacción”. Además dio un detalle pormenorizado de las acciones realizadas y cuestionó a quienes cobran cifras desmedidas de jubilación.

USHUAIA.- La Gobernadora dio cumplimiento a lo establecido por la Constitución y abrió el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura en un discurso que incluyó un repaso de gestión pero también un llamado al “diálogo” y a constituir una “concertación plural” con todos los sectores.

La Mandataria inició su discurso manifestando su deseo de “reafirmar la voluntad de mi administración de consolidar una concertación plural que nos permita impulsar las transformaciones que nuestra realidad demanda”. Además sostuvo que “hemos asumido los desafíos del presente, sin beneficio de inventario, porque la sociedad necesita respuestas y soluciones, no excusas. Ha sido un año muy difícil para nuestro país y Tierra del Fuego ha sufrido los embates de una economía en recesión y de determinadas medidas económicas que nos afectaron”, admitió.

Bertone tomó distancia de algunas medidas tomadas por el Gobierno nacional y que han tenido un fuerte impacto en las fuentes de trabajo de Tierra del Fuego. Las consideró “medidas que no compartimos y hemos trabajado para disminuir su impacto en nuestra provincia. A ello debemos sumarle nuestras propias dificultades históricas: un Estado sin capacidad de respuesta y una sociedad fragmentada con creciente exclusión”.

Recordó que “el mismo día que asumí hicimos un diagnóstico crudo y sincero sobre nuestra provincia. Me comprometí a hacer lo que sea necesario para salir de un pozo que parecía no tener fondo. Y lo estamos haciendo, asumiendo riesgos, tomando medidas, soportando injusticias y yendo para adelante. Iniciamos un tiempo que enterró la gestión del corto plazo y asumió la mirada estratégica del desarrollo, en el contexto económico nacional más desfavorable desde la crisis del 2001”.

Defensora del diálogo pero intransigente con las amenazas

Por otra parte se manifestó a favor de gestionar a través del diálogo aunque advirtió que no aceptará “amenazas” ni “coacciones” a título personal.

“Soy una defensora a ultranza del diálogo pero no le temo al conflicto con quienes no lo ejercen”, advirtió en un claro mensaje que podría leerse como dirigido hacia algunos legisladores y posiblemente a los intendentes de Ushuaia y Río Grande.

“Soy intransigente frente a la amenaza y la coacción, no a título personal, sino porque es una obligación de aquellos que asumimos la responsabilidad de representar a la sociedad. Le digo no al apriete, con la Constitución y las leyes en la mano, le digo sí al diálogo, le digo sí a reconocer errores y le digo no a quienes pretenden manipular a un gobierno elegido por el pueblo”, advirtió.

En ese sentido manifestó que “como enseña Francisco, es nuestra obligación “tender puentes en esta sociedad donde existe la costumbre de hacer muros”. Por ello, pese a las diferencias que tengo con el Gobierno nacional he priorizado el diálogo en búsqueda de respuestas a las necesidades de nuestra gente”.

Bertone consideró que a veces “se confunde quién nos encasilla y nos pretende etiquetar. Nuestro único compromiso es con los fueguinos y las fueguinas y con cada una de sus necesidades. Eso es lo único que nos moviliza en cada momento y nos da la fuerza para enfrentar una realidad compleja”.

Asimismo señaló que “gobernar es hacerse cargo. Gobernar es tener el coraje de emprender caminos que parecen imposibles o retomar aquellos abandonados por una dirigencia advenediza y cobarde. Es hacerse cargo de transitar un contexto nacional que no es el deseado, en una economía que se retrajo y que tuvo impacto en la destrucción del empleo y caída de la coparticipación en un contexto inflacionario”.

Una política económica no deseada

Bertone también hizo referencia a la situación económica que atraviesa a la Provincia. En ese sentido sostuvo que “la política económica actual de la Argentina no es la deseada, pero no se confundan, eso no implica no poseer la inteligencia de tender puentes, dialogar, discutir y siempre buscar lo mejor posible para la sociedad fueguina”.

Sostuvo que “nuestra provincia necesita del Gobierno nacional tal vez como ninguna otra. Y debo decir que hemos encontrado eco a muchas de nuestras necesidades, mientras que en otras planteamos nuestras diferencias, principalmente en el área de la industria”.

También se defendió de quienes la cuestionan por su relación con el gobierno de Mauricio Macri que es de un signo político diferente al peronismo.

Al respecto dijo que “toda mi vida he golpeado puertas con suerte diversa pero sin cansarme, ni quejarme, ni echando la culpa a otros de las cosas que yo misma no pude lograr. Y siempre lo hice por el bien de los fueguinos. Nos moviliza, nos obliga en cada momento, el compromiso asumido con nuestra gente, con toda nuestra gente”.

No obstante aclaró que “aquí no hay grietas, hay ideas diferentes. Hay quienes quieren plantearlas y discutirlas y también los que utilizan el caos para esgrimirlas. Todos saben que no se me cae ningún anillo si tengo que ir una y otra vez a golpear las puertas de un ministro o secretario para que resuelva la necesidad de uno de mis coprovincianos”.

Pero lejos de retroceder en ese sentido Bertone dijo: “Sépanlo todos: lo voy a seguir haciendo. Nuestro pueblo lo necesita. Es fácil criticar cuando no se tiene la responsabilidad de cuidar el empleo de los fueguinos, y esa es mi responsabilidad y dejo todo para cumplirla”.

Manifestó que “no voy a evadir ningún tema en este acto de gran importancia institucional. Esta es una oportunidad para que cada uno tome conocimiento del estado de las políticas públicas que estamos implementando”.

La Provincia con mayor presupuesto

Por otra parte Bertone manifestó que “los fueguinos debemos hacernos cargo de ser la provincia con mayor presupuesto por habitante del país y no haber logrado que eso se traduzca ni en desarrollo, ni en equidad, ni en inclusión”.

Destacó que el “repensar el Estado provincial, sus responsabilidades indelegables, su reafirmación como actor central en la promoción del desarrollo y la ruptura de las inequidades sociales ha sido el punto central de nuestro gobierno”.

Consideró que debe existir “un Estado que establezca prioridades, que recupere la centralidad y el protagonismo y que tenga una mirada plural para otorgar respuesta a todos, priorizando a los que más necesitan de su presencia para garantizar sus derechos y un progreso pleno”.

Además de que ese mismo Estado “permita una concertación para quebrar el techo de cristal que nos impidió planificar un desarrollo pleno. Tenemos la obligación de forzarnos a discutir el largo plazo y dejar de lado la tentación de la riña política sin sentido”.

Recordó así que “los conflictos que se presentaron al inicio del mandato permitieron exteriorizar y saldar una problemática que afectaba la gobernabilidad provincial. Ninguna organización puede jaquear o extorsionar al gobierno para garantizar sus prebendas y profundizar el quebranto de las finanzas provinciales”.

En ese sentido resaltó que “ello ha permitido, luego de las tensiones, comenzar el establecimiento de un vínculo democrático en beneficio del conjunto social. Mi reconocimiento y agradecimiento a las diversas fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales que nos acompañaron, que incentivaron un diálogo democrático y no cedieron a las presiones y las amenazas”.

“Un estado fuerte que dé respuestas”

Otro de los aspectos mencionados por Bertone fueron los logros establecidos en este año y medio de mandato.

Reseñó que a esta altura “alcanzamos algo elemental, que parecía por momentos imposible, que se respete la voluntad popular y que la ciudadanía a través de sus instituciones democráticas gobierne los destinos de la provincia. Es un enorme paso adelante el que hemos dado. Conservemos la pacificación que hemos logrado”.

Recordó que “en estos primeros 14 meses de gobierno hemos puesto el foco en los cambios estructurales que necesita la provincia para proyectar su desarrollo. No es posible construir equidad sin un Estado fuerte que dé respuesta a sus ciudadanos y que logre generar las condiciones para promover el desarrollo del sector privado. Garantizar el empleo en la industria ha sido otra prioridad, en un contexto macroeconómico complejo como fue mencionado”.

Asimismo se pronunció en defensa del régimen industrial porque “es garantizar nuestro presente y nuestro futuro, y daremos las batallas necesarias con quien sea, no claudicaremos, ni cederemos frente a presión alguna. Tengan plena certeza de ello”.

Un sistema previsional que era una bomba

Bertone se ocupó de defender las medidas que se tomaron el año pasado en materia previsional. “La realidad de nuestro sistema previsional era otra bomba de tiempo. Los jubilados debían promover acciones judiciales para percibir sus haberes. En marzo de 2015 hubo 400 jubilados que estuvieron hasta 60 días sin cobrar, mientras que a fines de ese año se tramitaban más de 1.800 amparos. Uno de cada tres jubilados había decidido iniciar acciones judiciales ante la incertidumbre general sobre cuando cobrarían sus haberes”.

Agregó que “nuestra Provincia es una de las 13 que ha decidido mantener en el ámbito provincial el sistema de previsión social de los servidores públicos. En este tema hay un consenso generalizado en el que todas las fuerzas políticas coincidimos, pero esta definición debe garantizarse con políticas concretas, ya que nuestro pasado reciente confirma que las leyes que garantizan derechos son letra muerta cuando no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlos efectivos”.

Recordó que “el 2015 finalizaba con un sistema previsional que debía pagar entre jubilaciones y aguinaldos más de 280 millones de pesos por mes, y que no solo no contaba con un peso en su cuenta, sino que además le adeudaba 15 millones de pesos a la obra social. Habíamos tocado fondo. Para pagar numerosas jubilaciones exorbitantes desfinanciábamos la obra social. Sigo considerando una inmoralidad que alguien pueda acceder a una jubilación de más de 200 mil pesos mientras el Estado no tiene los recursos para aumentar aún más la inversión para mejorar nuestras escuelas o poder multiplicar las políticas sociales en la crisis nacional que nos golpea”.

“Estoy convencida que la mayoría de los fueguinos siente lo mismo. Me pregunto si a estos exfuncionarios jubilados, de los cuales muchos ni siquiera viven aquí, nos les genera remordimiento ver los saldos estrafalarios de sus cuentas bancarias, tan disociadas de la realidad de nuestra provincia. Todavía quedan muchas de estas injusticias por resolver, y esperamos avanzar en su resolución con los distintos poderes del Estado”, sostuvo.