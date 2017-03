ATE postergó hasta el lunes una definición sobre la propuesta salarial del Municipio

La comisión directiva del gremio pidió más tiempo para poder hacer una negociación que mejore el ofrecimiento de las autoridades municipales. La propuesta es incorporar al básico 2500 pesos, en tres tramos durante marzo, agosto y noviembre. El Sindicato quiere ver si algún adicional se puede mejorar.

RIO GRANDE.- Los afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado aprobaron en asamblea esperar una mejora en la oferta salarial que hizo el Municipio a la dirigencia gremial, en función a los tramos para la incorporación al básico de 2500 pesos y en adicionales tales como título o antigüedad.

La asamblea aprobó la moción de esperar hasta el lunes, para permitir que en lo que resta de la semana y durante el fin de semana también, la dirigencia de ATE pueda seguir adelante con las negociaciones y poder así lograr un mejor acuerdo, en especial en la incorporación de las sumas al básico, en función al pago del medio aguinaldo, en junio.

Tras el rechazo de la propuesta de mejorar los salarios en un 18 por ciento; desde el Municipio surgió una nueva que es la de incorporar al sueldo básico la suma de 2500 pesos en tres tramos, de la siguiente manera:

-1200 pesos con retroactividad al primero de marzo,

-750 pesos a partir de agosto y,

-550 pesos con los sueldos de noviembre.

Minutos después de las 17:40, el prosecretario gremial, Felipe Concha, dio apertura a la asamblea de afiliados, asegurando que las negociaciones con las autoridades del Municipio no resultaron fáciles, sobre todo porque pretendían imponer el 18 por ciento para estar en tono a los anuncios que se hicieron a nivel nacional, antes de las paritarias.

Al exponer el secretario general, Marcelo Córdoba, dijo a los presentes que “no es mala” la propuesta del Municipio, en medio de “la situación de coyuntura que se vive, con ajustes y hasta el despido de compañeros trabajadores”. Sin embargo, alentó que la misma puede ser mejorar y por ello propuso esperar unos días más.

“Desde mi opinión creo que no debemos apurarnos, hemos esperado tanto que esperar unos días más no nos perjudica tanto, además, tenemos que tener en cuenta que ahora desde el Ejecutivo están interesados en poder acordar cuanto antes el aumento salarial”, sostuvo Marcelo Córdoba.

No son amigos

En su exposición ante los afiliados, el líder de la seccional Río Grande de ATE advirtió que los Ejecutivos, tanto Provincial como Municipal, no “son amigos de los laburantes” y que siempre que se trata del bolsillo de los trabajadores “tratan de perjudicarnos”.

“Ustedes ven que los Ejecutivos por los medios se pelean, pero a la hora de perjudicar el bolsillo de los trabajadores siempre se ponen de acuerdo”, dijo Córdoba y acentuó que “ellos nunca son amigos de los laburantes”.