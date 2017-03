Ante posibles medidas de fuerza, Romero advirtió: “El paro se descuenta”

RIO GRANDE.- El Ministerio de Educación todavía no fue notificado por SUTEF y programa el inicio de clases para el próximo lunes. “El paro depende también de cada uno de los docentes más allá de los que decida el gremio”, dijo el ministro Romero y aseguró que “los días de paro se descuentan”.

Tras el primer encuentro con los sindicatos, la fecha fijada por Gobierno para un próximo encuentro será el 6 de marzo, día en el que deben comenzar las clases en la provincia. Esto motivo el enojo, principalmente del sindicato docente, que advirtió una “maniobra” del ejecutivo para desarticular posibles medidas.

De hecho a nivel nacional la Ctera ya anunció un paro de actividades a nivel nacional para los días 6 y 7 de marzo, a la cual podría adherir SUTEF en el congreso de delegados previsto para este sábado 4 de marzo.

“El 6 de marzo fue fijado el próximo encuentro porque los tiempos legales fijan eso”, aseguró el ministro Romero y señaló que “por ahora lo que hay declarado es un paro de Ctera pero a nivel provincial los gremios todavía no han notificado nada pero eso depende también de cada uno de los docentes”.

Asimismo indicó que “nosotros vamos a tener el inicio del ciclo lectivo el 6, y eso depende de cada uno de los docentes, más allá de lo que diga la entidad gremial en relación al paro”.

Por último advirtió a los maestros que se sumen a la medida que “los días de paro se descuentan”.

Escalafón seco

Luego de la primer ronda de encuentros paritarios con todos los sectores, hoy Gobierno se encontrará nuevamente con representantes del escalafón seco, y como fue anunciado la semana pasada, se aguarda la primera oferta salarial a los trabajadores.

“El panorama económico lo conocemos pero la situación de los trabajadores tiene que ver con la necesidad de una recomposición salarial. Se realizó la primera reunión la semana pasada y mañana a la mañana tenemos otro encuentro donde el gobierno va a tirar una propuesta y creemos que se van a empezar a definir cosas”, dijo Marcelo Córdoba en el programa El Primero de la Fila por Fm La Isla.

En este orden indicó que “vamos a ir a escuchar la respuesta al planteo que hemos hecho nosotros, mañana va a ser un día más que importante en cuanto a definir la parte salarial y las condiciones laborales”.

El dirigente de ATE sostuvo que “el esfuerzo lo han soportado los trabajadores el año pasado y eso está claro a partir de la pérdida del poder adquisitivo del salario”. “Creo claramente porque tengo que tener optimismo en la discusión que el gobierno está en condiciones de que podamos medianamente en esta pauta salarial para el primer semestre que planteamos nosotros acercarnos a esta pretensión de recuperar la pérdida salarial”, sumó.

Por último adelantó que “tengo la obligación de ir con una actitud esperanzadora, pero si no es así, será lo que tenga que ser”. “Más allá del diálogo o la buena comunicación que se pueda tener o no, en el fondo de la cuestión hay una realidad, la situación es insostenible, no solo en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo sino que la inflación no afloja y es un gran problema”, cerró.