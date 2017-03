Adjudicaron lotes a beneficiarios del PROCREAR que esperaron más de tres años para lograrlo

Se trata de 21 vecinos que obtuvieron el PROCREAR pero no contaban con un terreno donde edificar. Tuvieron el acompañamiento de Walter Vuoto como concejal y ahora obtuvieron la adjudicación de un lote, con él como Intendente. “Me siento muy feliz de que hoy puedan tener el sueño real de la casa propia”, dijo.

USHUAIA.- 21 familias que habían obtenido el crédito PROCREAR, y que durante más de tres años se vieron privados de hacer realidad el sueño de la casa propia por no contar con un terreno donde construir, recibieron de manos del intendente Walter Vuoto el decreto de adjudicación de un predio ubicado en el barrio Soberanía Nacional.

Para Vuoto no fue un acto más, sino la culminación de un proceso que vivió junto a los vecinos en la gestión de los terrenos cuando era concejal, tarea en la que estuvo acompañado por Matías Rodríguez, extitular de la ANSES en Ushuaia y actual diputado nacional.

El Intendente sostuvo que “pese a todas las dificultades, me siento muy feliz, después de haber transitado estos tres años, de que hoy puedan tener el sueño real de la casa propia” y anunció que está próximo a adjudicar 70 terrenos a otros beneficiarios del PROCREAR en la nueva urbanización General San Martín.

Durante el acto de entrega de los decretos de adjudicación, Vuoto recordó que “en la primera reunión con el Intendente anterior, en la que le pedíamos los primeros lotes porque si no se caían los créditos, solicitamos tres tandas de 60 terrenos. El compromiso fue que sí, que lo iban a hacer. Y fuimos a recorrer el lugar y nos dimos cuenta que no entraban más de 20 terrenos. Y que no alcanzaba”.

Recordó que “cuando recibimos a los primeros representantes de estas 160 familias del PROCREAR junto al entonces jefe de ANSES, el hoy diputado Matías Rodríguez, la discusión en la ciudad era que no había tierra para poder desarrollar los sueños. Más allá de los errores y de los aciertos, nosotros siempre dijimos lo mismo, siempre fuimos coherentes, siempre estuvimos parados en el mismo lugar. Decíamos que tierra había; que lo que había sucedido estos 20 años era que nos habían llevado, con el cierre del padrón de demanda habitacional, hacia una burbuja inmobiliaria donde los que hacían grandes y jugosos negocios con la tierra, eran unos pocos”.

Gran emoción

“Quiénes mejor que ustedes saben lo que transitaron para llegar a este pedacito de tierra. Pero, la verdad, que para nosotros hoy es una gran emoción compartir este momento, un momento que fue un camino de muchas idas y muchas vueltas, que hicieron que perdieran el acceso al crédito”, dijo por su parte Teresa Fernández, secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

“Pero cuando hay voluntad, cuando aunamos esfuerzos y cuando hay una decisión política irrevocable como es la que hoy tiene el intendente Walter Vuoto, el camino va a ser más fácil. Vamos a seguir acompañándolos, vamos a seguir estando. Déjenme agradecerles el compartir con ustedes este tan preciado momento de ir cumpliendo sueños”, sostuvo Fernández.