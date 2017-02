Ya hay un consultorio especializado en fertilidad en Río Grande

La doctora Valeria Pastori y el doctor Javier García Villalba se encuentran desde hace un tiempo trabajando en el primer consultorio de fertilidad de la ciudad. En la siguiente nota, todo lo que querés saber antes de ir a la consulta.

RIO GRANDE.- Tener que recurrir a un tratamiento de fertilidad asistida es algo para lo cual hay que estar preparado. Hasta ahora, cada pareja que requería comenzar a tratarse, debía recurrir a diferentes profesionales.

La doctora Valeria Pastori es ginecóloga con amplia experiencia en fertilidad; junto al doctor Javier García Villalba, aunaron prácticas para poder ofrecer una consulta integral en temas de fertilidad.

Si bien, aún no tienen un espacio físico único. Ambos profesionales, consultan y conocen las historias clínicas de las parejas. “Se simplifican los tiempos -aseguró Pastori-. Hay muchas cosas que, las puedo hacer yo en su lugar, porque sé de qué se trata. De otro modo, muchas veces tienen que esperar tener el turno con el urólogo. Del otro lado lo mismo, si la paciente necesita prioritariamente alguna medicación, algún estudio, él lo puede pedir porque conocemos la historia de los dos”.

Factores determinantes

Lo que se tiene en cuenta al momento de la consulta es la edad de la pareja y en particular la edad de la mujer. Cuando la mujer tiene menos de 35 años, se recomienda tener una espera de seis meses hasta un año. Cuando una mujer tiene es mayor de 35, esos tiempos se acortan.

“Cuando ellos, solicitamos estudios en forma bilateral. Desde mi lado, todo lo femenino para el diagnóstico de ovulación, para estado de las trompas, y estudios bacteriológicos, para descartar todas las patologías. Por el otro lado el varón es estudiado, y analizado. En un mes, uno puede hacer todo eso. Tenemos estudios que se derivan, de cosas que acá no se hacen, nosotros no podemos modificar los tiempos, pero en un rango de uno a dos meses la pareja está estudiada. No tiene que estar uno o dos años para hacer los estudios, y los diagnósticos”, recalcó la médica.

Una vez que ambos integrantes de la pareja hicieron los correspondientes estudios, y se alcanza un diagnóstico, se decide el tipo de tratamiento. Y si es de baja o alta complejidad.

Diferentes Tratamientos

Dentro de la baja complejidad hay dos grupos. Una es la inducción de ovulación. Se tratar con medicación, ya sea comprimidos o ampollas, a la mujer para que tenga más óvulos que los que tiene habitualmente durante su ovulación y mayores chances de embarazo. La medicación se acompaña con control ecográfico. Una vez que los óvulos maduraron a un estado óptimo, la pareja tiene relaciones programadas.

“Hay indicaciones para hacer este tipo de tratamiento, que en general es la anovulación. Ese sería el diagnóstico con el cual nosotros hacemos este tipo de terapéutica. Y lo hacemos nosotros acá sin inconvenientes”, explicó la médica.

Dentro de la baja complejidad, también se encuentra la inseminación intra uterina. En lo que respecta a la mujer, el tratamiento es igual. Lo que varía es el manejo del factor masculino. Se prepara el semen con un tratamiento especial en el laboratorio, y se coloca en una cánula. Ese semen preparado y mejorado se coloca en la mujer, en el momento óptimo en que ella tiene sus óvulos ya desarrollados.

La doctora Pastori, recalcó: “La inseminación misma, nosotros no la podemos hacer acá porque no tenemos el laboratorio para el tratamiento del semen. Lo que hacemos habitualmente es hacer la estimulación de la mujer, y viajan para hacer la inseminación. Entonces, van por 48 horas a Buenos Aires o a donde quieran ir, se hace la inseminación y vuelven”.

Agotadas estas instancias, se pasa a los tratamientos de alta complejidad. Éstos no se realizan en la provincia, y se usan cuando hay otro tipo de patologías. “En general el factor masculino severo, la endometriosis severa, la obstrucción de trompas. Hay varias indicaciones que directamente van a un tratamiento de alta complejidad”, comentó la médica.

Y agregó: “En ese caso la paciente va derivada por su prepaga o su obra social, viaja a un lugar en el que pueda realizar el tratamiento de fertilidad con todas las cosas que sea necesario. Hay diferentes instancias en la alta complejidad que dependen del diagnóstico que tengan”.

Las tasas de éxito de los tratamientos de baja complejidad, son muy variables, pero Pastori asegura que es muy frecuente, que no resulten positivos en el primer intento. La nueva ley nacional de fertilidad cubre hasta cuatro tratamientos de baja complejidad. Luego de eso, se pasa a los tratamientos de alta complejidad.

Causas más frecuentes

La infertilidad femenina, puede tener varias causas. Las patologías más frecuentes son:

Anovulación: La mujer menstrúa normalmente todos los meses, por lo que parece que está todo bien. En realidad, no liberan óvulos. “Cuando empiezan la búsqueda, tienen ciclos normales, tienen todo bien en la ecografía y cuando uno empieza hacer los análisis la realidad es que no ovulan. Eso tiene que ver con algunas alteraciones metabólicas. Los hipotiroidismos, las insulino resistencias, hacen que no ovulemos”, explicó Pastori.

Para evitar, o prevenir estas patologías, es importante realizar actividad física. Controlar las glucemias altas, y tener cuidado en la alimentación. “Uno por ahí piensa que no tiene nada que ver, pero para nosotros es un todo”, aseguró la médica. Los hábitos saludables, además del control ayudarán a prevenir este tipo de complicaciones. “Porque vas a tardar un poco más, -explica Pastori- la insulina no va a bajar mágicamente. Entonces eso conlleva un tratamiento, recuperar la ovulación, para que también el embarazo sea bueno, y disminuyan las chances de abortos”.

Obstrucciones Tubarias: La obstrucción tubaria puede darse por alteraciones infecciosas. La Clamidia, (más frecuente) u otras enfermedades de transmisión sexual. Todos estos gérmenes que causan obstrucción tubaria son bastante frecuentes. “Al estar obstruidas las trompas, tenemos la complicación de que las pacientes no lo saben, porque no tuvieron nunca síntomas. Hacemos todas las cosas, cuando tenemos que hacer un estudio que se llama histerosalpincografía que es un poco complicado y doloroso”, recalcó la especialista.

Endometriosis: Esta una patología que afecta toda la pelvis, porque genera adherencias, en las rompas y crea un ambiente hostil para los ovarios. “El tema es que también el diagnóstico es tardío, y es anátomo patológico, o sea que habría que operar sacar la muestra, documentar, que es una endometriosis, entonces se tarda. – sigue explicando la médica- Y lo que pasa con la endometriosis especialmente cuando es un poco más severa, es que baja la calidad de los óvulos”.

Es mejor consultar

Ante cualquier duda, o incertidumbre, Pastori recomienda, no mortificarse, y consultar: “Que se acerquen, que cualquier duda es preferible evacuarla. Sabemos que es muy angustiante, cuando no se logra el embarazo, empiezan a preocuparse. Está buena la consulta para tranquilizar, a veces son pequeñas cosas que uno les dice, y se embarazan. Es preferible la consulta, y no estar angustiándose sin sentido. Entonces, cuando tengan una duda, aunque lleven 5 o 6 meses es preferible que vengan a la consulta, que uno les saque las dudas y los fantasmas”.

También, la médica asegura, que es importante desmitificar la creencia popular, que con la tecnología cualquier mujer, sin importar la edad puede quedar embarazada. “No es como aparece en la tele. -advierte Pastori- Así que no estar esperando si es que uno tiene dudas. Ahora tenemos el soporte completo, para la pareja, para empezar a todos los estudios. El diagnóstico se hace, después, si se precisa un tratamiento que acá no se puede hacer, se tramita la derivación según la situación que tenga cada paciente”.

Por último, la médica, recomienda informarse, y reclamar a los servicios de salud, que cumplan con la normativa vigente: “Hay una ley nacional de fertilidad. Esta debiera ser cumplida por los hospitales públicos, y por todas las pre pagas, cosa que no pasa. Uno como paciente tiene que tratar que eso se cumpla. Yo sé es difícil, pero es la única manera”, concluyó.