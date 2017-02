Una nueva convocatoria para el riograndense Andrés Bodach

RIO GRANDE.- Con la presencia del joven pivot riograndense Andres Bodach, actualmente jugando en Regatas Corrientes, la Preselección Nacional U17 comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

La concentración nacional, que se comenzó el jueves 2, se extenderá hasta el 11 de febrero y contará con la presencia de dieciséis (16) jugadores, bajo la dirección técnica del entrenador Sebastián Figueredo.

En 2017, la clase 2000 de nuestro país, que asoma como muy prometedora, tendrá finalmente su primera competición oficial FIBA. Se trata del Sudamericano U17 que, en principio, se jugaría en el mes de julio en Perú. Por ello, la Preselección Nacional de esta categoría ya comenzó a entrenar muy duro pensando en dicha cita.

El fueguino Bodach tuvo un 2016 inolvidable, ya que jugó un torneo internacional para la Selección Argentina U16 en Turquía, al igual que otros siete jugadores de esta Preselección, y además estuvo participando de un importante Campus en México organizado por la gente de la firma deportiva Nike y la NBA.

Seguramente que la proyección del joven ala pivot fueguino, de apenas 16 años (nació el 3 de septiembre de 2000 en Río Grande), es realmente grande y su futuro en la disciplina es promisorio, tal es así que Andrés tuvo un final de año muy bueno y un comienzo feliz, ya que pudo participar con la selección de Corrientes de Campeonato Argentino de Selecciones juveniles, en diciembre pasado y además en los primeros días de enero, tuvo sus primeros minutos en el banco de suplentes de la Primera División Regatas que está jugando la Liga Nacional.

Ademas, actualmente Bodach forma parte del plantel juvenil que esta disputando la III edición de la Liga Desarrollo de la Asociación de Clubes (AdC).

Los jugadores convocados son los siguientes: Bases: Leandro Bolmaro (El Ceibo de San Francisco), Francisco Farabello (Sport Club de Cañada de Gómez), Marco Giordano (Regatas Corrientes), Lucas Reyes (Instituto de Córdoba), y Juan Ignacio Marcos (Peñarol de Mar del Plata).

Escoltas: Juan De La Fuente (Quilmes de Mar del Plata), Juan Fernández (Sport Club de Cañada de Gómez), y Julián Eydallín (Talleres de Villa Gobernador Gálvez).

Aleros: Pedro Moreira (Estudiantes de La Plata), Tomás Pereyra (Boca Juniors), y Valentín Simondi (Independiente de Oliva).

Ala pivot: Andrés Bodach (Regatas de Corrientes).

Pivotes: Martín Flores (Lanús), Gerónimo Montiel Bosco (Regatas de Santa Fe), Cristian Bihurriet (Caza y Pesca), y Ulises Sangoy (Atenas de Córdoba).

Presencia en el Campus

Por otra parte, la concentración es aprovechada además para participación de estos chicos en el Campus 2018, Educativo, Deportivo y Evaluativo, que se desarrolla en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y se extenderá hasta el 12 de febrero.

El campus es una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA), la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Comité Organizador de Buenos Aires 2018 (BAYOGOC), de la que participan 530 atletas de todo el país, pertenecientes a los 29 deportes que integran el Programa de los III Juegos Olímpicos de la Juventud.

Los más de 500 atletas provenientes de distintos puntos del país trabajan con 120 entrenadores más un grupo conformado por 14 entrenadores extranjeros y 10 entrenadores nacionales, que brindarán clínicas de capacitación. Al mismo tiempo reconocidos atletas se sumarán a la experiencia oficiando de padrinos de los chicos, motivándolos en su camino preparatorio hacia el alto rendimiento deportivo.

Campus, pero de la NBA

Por otra parte, las buenas nuevas sobre las jóvenes promesas de nuestro país no terminan ahí. Ya que también se confirmó que no solo Francisco Caffaro, sino también el base Lautaro López, han sido invitados por la NBA para participar del campus NBA Básquetbol Sin Fronteras Global, que se desarrollará en New Orleans, Estados Unidos, entre el 17 y el 19 de febrero.

Esta será la tercera edición del Básquet Sin Fronteras Global, y al igual que las dos anteriores se realizará en consonancia con el All Star Weekend de la NBA. Todos los campistas tendrán la oportunidad de disfrutar de las festividades del fin de semana de las estrellas de la mejor liga del mundo. En el Básquetbol Sin Fronteras Global participan las mejores promesas del mundo (Exceptuando Estados Unidos), seleccionadas tras pasar previamente por los campamentos regionales.