SUTEF ya no estará solo en la paritaria docente

El ministro de Educación de la Provincia, Diego Romero, confirmó que el jueves 23 se llevará adelante el primer encuentro paritario del año. Además de SUTEF, estarán presentes UDA, AMED, UPCN y ATE. El gremio docente apuntó a la “ilegalidad” delencuentro y dijo que “no será una paritaria, en todo caso será una mesa salarial”.

RIO GRANDE.- Este año el encuentro para discutir los salarios docentes contará con la participación de cinco sindicatos. La cuestión, de la que ya se hablaba el año pasada, fue judicializada por el sindicato docente SUTEF.

Además de confirmar el inicio de clases para el 6 de marzo, el ministro de Educación de Tierra del Fuego, Diego Romero adelantó ayer que la paritaria docente se iniciará el jueves 23 de febrero en Río Grande.

Del encuentro no solo participará el sindicato docente SUTEF, como desde hace años venía ocurriendo, sino que el Ministerio de Trabajo hizo lugar al pedido de otros gremios

“El próximo jueves 23 se confirmó la paritaria en el sector docente, no tengo la lista pero van a estar todos los sindicatos que pidieron estar presentes”, dijo mencionó a la UDA, AMED, UPCN y ATE entre ellos.

En este orden señaló que “se les ha dado lugar a la solicitud que plantearon los gremios, todos los años solicitaron entrar en paritarias y en este caso el Ministerio de Trabajo le dio lugar”.

Aun así adelantó que será el “Ministro de Gobierno quien estará a cargo de la paritaria, ahí se hablara y dialogará de una pauta salarial”.

“Se ha dado otra óptica para prever que recursos tiene la provincia y está bien que participen todos los gremios para que puedan ver la realidad, está condicionado a los recursos de la provincia. Lo que hemos acordado es que se dé una instancia de dialogo sin violencia”, añadió.

“Para nosotros no es una paritaria”

SUTEF recibió la notificación de convocatoria a mesa paritaria para el día jueves 23 de febrero, y también han sido convocadas otras cuatro organizaciones (UDA, AMET, ATE y UPCN).

“En nuestra provincia la paritaria está regulada por la Ley 424 que establece que en la mesa paritaria quien se sienta a negociar el salario docente es el sindicato con mayor cantidad de afiliados, o sea con mayor representatividad que es el SUTEF, y por eso es el gremio que durante todos estos años se ha sentado a discutir el salario docente”, explicó la dirigente de la seccional local, Verónica Andino.

En este orden remarcó que “en principio lo que está convocado el día jueves para nosotros no es una paritaria, es en todo caso una mesa de discusión salarial, una mesa de negociación, pero una paritaria no es, porque si no debería estar convocada a través de la Ley de paritarias de la provincia”.

Andino aseguró que el tema será debatido con los docentes en un Congreso Provincial de Delegados que se desarrollará mañana en Tolhuin. “Entendemos que somos nosotros quien debe estar presente para discutir no solo salario sino también condiciones laborales”, añadió.

La dirigente recordó que el reclamo del sindicato está judicializado desde agosto del año pasado. “Hay un pedido de amparo en la justicia, para resolver el incumplimiento de la Ley 424 de convocatoria a paritarias, que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos respuesta a pesar de que se nos habilitara la feria judicial”.

Por último adelantó que “lo que vamos a evaluar con nuestros compañeros es la posibilidad de asistir a esta mesa de discusión, y poder expresar en esa mesa la cuestión ilegal que tiene esta convocatoria”.