SUTEF “la mayoría de instituciones no pudieron recibir a los docentes”

RIO GRANDE.- La dirigente Verónica Andino aseguró que del relevamiento iniciado el viernes surge que “la mayoría de instituciones no pudieron recibir a los docentes porque o están en refacciones o no estaban en condiciones de limpieza”.

En declaraciones a Fm Aire Libre, la gremialista indicó que “el viernes estuvimos recorriendo las instituciones de secundaria donde hay muchas dificultades, el colegio Haspen hoy no está en condiciones en ninguno de sus turnos, lo mismo ocurrió con el colegio Antártida Argentina, la CEPET no tiene calefacción y si bien tuvo reposición de algunos tubos no está en condiciones”.

En este orden señaló que “esto repercute en que hay alumnos que hoy deberían haber comenzado con sus recuperatorios, no es que solamente se reincorporaban los docentes, los alumnos comienzan a prepararse para después poder rendir las materias”. Y adelantó que “seguramente habrá que hacer un nuevo reordenamiento de esas fechas y demás, lo que implica una nueva complicación para alumnos y docentes”.

En cuanto a la paritaria docentes señaló que “lamentablemente no tenemos fecha” asegurando que “durante todo el año pasado no tuvimos discusión paritaria, incluso tuvimos que llevar el pedido a la justicia de lo cual tampoco tuvimos respuesta, el juez Penza tiene que dictar resolución del amparo que presentamos y lamentablemente todavía no tenemos nada”.