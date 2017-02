Según audio de 2014, dijo Nisman: «Aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso»

«Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo», advertía el fiscal.

BUENOS AIRES.- Un nuevo audio podría aportar indicios clave a las causas que investigan el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien se escucha hablar convencido de la prueba que había recolectado contra funcionarios de la gestión anterior.

«Esto es como un pasadizo secreto, tipo Batman, vos corrés una puerta secreta y te encontrás con algo que no podés creer». Con esa frase el fiscal describe la trama secreta que él considera que hubo detrás de las negociaciones para firmar el memorándum de entendimiento. Y hay otra frase que genera escalofríos teniendo en cuenta cuál fue el desenlace de esta historia: «La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo. Cada uno sabe lo que hizo y lo que dijo».

La conversación se produjo en agosto de 2014. Allí Nisman dice que empezó a recibir datos sobre el memorándum que la administración kirchnerista había firmado con Irán tres meses antes. Esa información se transformó en una denuncia contra Cristina Kirchner y otros integrantes del partido que gobernaba la Argentina en enero de 2015, días antes de que el fiscal apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero.

Esta denuncia contra la ex presidente y otros funcionarios y dirigentes políticos volvió a cobrar impulso a fines del año pasado gracias a una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y la jueza Ana María Figueroa. Los magistrados, por unanimidad, decidieron reabrir el expediente y apartaron al juez Daniel Rafecas, que había rechazado hacerlo, resolución a la que calificaron de «prematura, arbitraria y parcial».

El audio

«¿Estás tranquilo?», pregunta Berliner. «Más que nunca. Los que no tienen que estar tranquilos, yo considero que este es un país normal, son los que hicieron estas cosas. Tenía que dar unas charlas y suspendí todo sin medir justamente por todo esto. No quiero hablar de pajaritos de colores cuando hay cosas mucho más graves que pueden saltar de un momento a otro», respondió el fiscal.

En la grabación se oye al fiscal fallecido en una conversación con el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, a través del servicio de radio Nextel, donde alude a la investigación que estaba en curso. La transcripción del diálogo forma parte de Memorándum, el nuevo libro de Berliner.

«¿Qué decís vos si yo te digo que acá hay involucrados funcionarios del Estado, y la prueba me la otorga el mismo Estado?», introduce el fiscal.

Y agrega: «Con la pruebas más de uno que ni se imagina le va a temblar el orto, porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones (que son totalmente válidas), no, no, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado (porque, obviamente, hay internas en el gobierno), te agarrás la cabeza, Daniel. Esperá, esperá un poco, seguí con tu laburo y todo, pero yo te digo: el ejemplo es feo, lo voy a dar, porque hablar de bombas, de esquirlas y todo en el contexto de lo que pasó es feo, pero acá hay que alejarse (los que están vinculados con todo esto) lo antes posible para que no le pegue alguna esquirla a pobre gente que quizá no tiene mucho que ver al lado de los máximos responsables. Ahora, que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda».

Ante una pregunta de Berliner que alude a los cortocircuitos que empezaban a notarse en la relación bilateral entre la Argentina e Israel a raíz de la firma del memorándum, se escucha a Nisman referirse al ex canciller Héctor Timerman, uno de los ex funcionarios que fueron denunciados por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán: «¿Cómo lo van a recibir? Van a tener que ir a visitarlo a Devoto en pocos meses. Van a tener que pedir turno en la cárcel».

Nisman cuenta además que a Irán dejó de interesarle el memorándum de entendimiento que había negociado Timerman cuando el gobierno de Argentina no cumplió con su compromiso de requerir que se dieran de baja las circulares rojas de Interpol para capturar a los ex funcionarios acusados por la voladura de la AMIA.

El tratado firmado entre la Argentina e Irán contemplaba la creación de una comisión para indagar a los funcionarios acusados por el atentado en Teherán. Sin embargo, Nisman nunca creyó en su aplicabilidad y así lo manifestó en la conversación: «Todos saben que esto es inaplicable. Que nunca va a existir la Comisión de la Verdad. Que nunca se va a hacer el viaje. Que esas declaraciones no se pueden tomar. No existen. No hay nada más alejado de eso a una declaración indagatoria. Todo el mundo lo sabe».