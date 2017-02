Recorre el mundo con un mensaje esperanzador

Se trata de Juan Dual, un paciente oncológico que partió de Nicaragua en bicicleta con la intensión de llegar a Ushuaia. Pese a la falta de algunos órganos vitales, pudo pedalear hasta Mendoza y luego utilizó un medio de transporte para arribar hasta la capital fueguina. “Llevo un mensaje de lucha contra el cáncer, de que sí se puede y que vale la pena luchar”, explicó el español que se entrena para correr una carrera de montaña.

USHUAIA.- Hace escasos días arribó a Ushuaia Juan Dual, un hombre de 32 años que se subió a una bicicleta en Nicaragua con la idea de llegar hasta el fin del mundo. En sí podría tratarse de un aventurero más que con mucho empeño y sacrificio desafía la inmensidad de la Patagonia. Pero se trata de una historia especial, porque como él mismo se define es una persona con cáncer que a los 13 años tuvo su primera operación y que hoy vive sin un importante número de órganos vitales.

En diálogo con “El Sureño” Dual explicó que tras llegar a Ushuaia ya lleva realizado cientos de kilómetros. “Llevo más de 7 mil kilómetros en bicicleta con un mensaje de lucha contra el cáncer, diciendo que se puede y que vale la pena luchar”.

Dual sostuvo que su patología oncológica responde a una situación genética. “Mi papá tuvo cácner de colón, mi abuela y mis tíos fallecieron por cáncer de colon y entonces los médicos detectaron que en la familia había algo que no estaba funcionando bien”, sostuvo el valiente viajero.

En ese sentido agregó que debió someterse a unas pruebas genéticas y arrojaron que “yo tenía el mismo gen que había causado la enfermedad en mi familia. Es un gen que en un 99,8% desarrollas un cáncer.

Dual sostuvo que “ya con 13 años mi diagnóstico fue positivo y a los 19 años me operaron, me sacaron el colon y el recto. Luego a los 27 años me diagnosticaron que el estómago estaba comprometido entonces también me operaron y me lo sacaron al igual que la vesícula biliar”.

Tras contar cómo fue su juventud y explicar las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, pasó a explicar qué es lo que lo moviliza a llevar una vida aferrada al deporte y a recorrer distintos países del mundo. “Yo sentí que tenía la oportunidad de enviar un mensaje muy fuerte”, señaló con mucha determinación, agregando que “si yo había podido atravesar esas situaciones complejas, podía enviar un mensaje”.

Dual manifestó que “se trata de un mensaje para que la gente vea de que vale la pena luchar” y precisó que “así nació la idea de viajar en bicicleta desde Nicaragua hasta Ushuaia”. Si bien aclaró que no pudo llegar pedaleando “hasta a Ushuaia porque tuve un problema en los riñones por no tener los otros órganos, sí lo pude hacer hasta Mendoza y luego llegué hasta la capital de Tierra del Fuego”.

Anticipó que permanecerá en la capital fueguina hasta finales de marzo porque “voy a estar entrenando, corriendo en la montaña, para preparar Ushuaia Trail Race que se corre el 26 y después estaré corriendo en Chile. Quiero enseñar que se puede, que vale la pena, y que a pesar de todas las dificultades, y que cada uno hemos tenido que pasar en la vida, vale la pena luchar porque es hermoso”.

Asimismo aclaró que el factor psicológico es sumamente importante en la lucha contra el cáncer. “La cabeza muy, muy importante. Si no tenemos la disposición de alimentarnos bien, si no tenemos la disposición de ir para adelante, de hacer cosas y sentirnos positivos, el cuerpo se va echando para atrás. De una manera u otra la mente influye de manera directa en todo lo que son los sistema de defensa del cuerpo”, sintetizó.

Por eso alentó a las personas que padecen cáncer a “estar encendidos, tener ganas de ir hacia delante”; y enfatizó: “por supuesto que es complicado, porque el que diga que no lo es un mentiroso. Pero luego resulta que después de todos los procesos por los que uno ha tenido que pasar, te sitúan en un punto de vista que te permiten ver el mundo de una manera diferente.

Realmente vale la pena luchar, ponerle pilas, porque nos convertimos en un motor para mucha gente y así enviar un mensaje de que sí se puede”.