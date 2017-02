Recluso dijo que no fue el “entregador” de Torres

Javier Billena, es un joven que está detenido por una causa de drogas y, de acuerdo a algunas versiones que dejaron trascender desde la investigación, se lo sindicó como el presunto “entregador” de Franco Torres, el hijo de quien era el subjefe de Policía, comisario Mayor Ismael Torres. “Yo no aporté ningún tipo de datos, no hice ninguna denuncia, eso es todo una mentira”, indicó.

RIO GRANDE.- Los investigadores del caso de drogas, por el que fue detenido Franco Torres, hijo del ahora subjefe de Policía dejó trascender -increíblemente- a los medios quien fue el supuesto informante que inició esta causa.

Medios brindaron información judicial dando cuenta que el recluso Javier Billena habría sido quien dio el dato crucial para esa investigación. Pero el detenido, en el marco de otra causa de drogas desmintió esto e incluso apuntó a la Policía por “corrupción”.

Llama poderosamente la atención el grado de desaprensión de las autoridades federales que brindaron la versión que identificó a la supuesta fuente de información que permitió realizar el operativo que concluyó con el secuestro de 43 kilos de marihuana, que fue camuflada en parlantes.

Además de llamar la atención por la posición de riesgo en que deja al mismo informante, así como la desconfianza generada a futuras fuentes de información; el recluso Javier Billena fue sindicado como el denunciante que permitió esclarecer una vía de tráfico de marihuana que tuvo detenido al hijo del Subjefe policial.

Billena se mostró sorprendido desde la Unidad de Detención, a través de declaraciones al programa radial “La Mañana Líder”, asegurando: “La verdad me llama mucho la atención yo no aporté ningún tipo de datos, no hice ninguna denuncia, eso es todo una mentira. Que yo junto a mi abogado realicé una presentación, yo hace casi dos años estoy acá y nunca salí para Ushuaia”.

“A mí me allanaron mi celda en la unidad esta semana, y me quieren acusar que yo manejaba todo desde acá de la celda, allanaron la casa de mis padres, mi hermana, hermano, queriéndome acusar, y ahora ¿me ponen esto?”, se preguntó, agregando “es una mentira, es información falsa”.

Tras esto profundizó diciendo, “el tema de la droga es un tema sociopolítico, quieren tapar un montón de cosas. Todos saben de que acá en Río Grande hay un círculo vicioso, morboso, yo estoy acá por no abrir la boca, no soy soplón ni buchón de nada, por eso mismo estoy acá”.

Sospechas contra la Policía

En ese sentido Billena apuntó directamente “los más corruptos son los que están en la Policía de Narcocriminalidad, después salen a defender y a levantar la lucha contra la droga”.

Sobre los motivos de sus dichos, agregó, “primero porque los tengo en mi causa. El día que a mí me agarran, el comisario Beco me dice si podíamos tomar un café, después me nombró ciertos nombres de otras personas”, dijo, sin precisar cual fue la intencionalidad del alto oficial de la Brigada al que acusó.

“Sale todo del mismo círculo, donde están prendidos todos. Río Grande es chico, sabemos que hay gente que se mueve con total impunidad, y a mí me tienen acá, y ahora me quieren involucrar en esto”, dijo, agregando finalmente, “no tengo ningún tipo de miedo o temor de lo que estoy diciendo”.

Billena concluyó sus dichos aseverando, “acá hubo un ministro que se iba para proteger a su familia, que había una Policía corrupta, y el Gobierno salió a apoyar a esa Policía”, finalizó el recluso que está detenido por una causa de tráfico de drogas que será llevada a juicio el 13 de marzo.