Reclaman indagatoria al cura acusado de abuso

Retomada la actividad judicial ayer, la abogada querellante, doctora Adriana Varisco, ingresó al juzgado de instrucción N°1 un pedido de indagatoria del sacerdote acusado de abuso sexual a una menor de edad.

RIO GRANDE.- El caso fue denunciado a finales del año pasado y durante la feria judicial no se avanzó, en razón de que el acusado no se encuentra detenido por lo que no corren plazos procesales urgentes.

Pero retomada la actividad judicial, ayer la querellante que representa a la madre de la víctima, ingresó al juzgado de instrucción N°1 un pedido de indagatoria del sacerdote acusado.

La abogada Adriana Varisco expresó, sobre este pedido, “queremos que llamen a indagatoria a la persona acusada de abusar de un menor, porque entendemos que hasta el día de la fecha todavía no lo han llamado ni hay fecha pautada”.

La letrada detalló que, “se han recolectado diversos elementos probatorios” ya que además de la declaración de la menor, “hay declaraciones de otras personas que se han acercado a hablar en el marco de la causa”, en la que incluso se aportó como prueba una carta, presuntamente de puño y letra del acusado, pidiendo disculpas.

Según afirma la Dra. Varisco, “al día de la fecha ni siquiera se le ha secuestrado el teléfono” al acusado.

El sacerdote acusado del abuso de una menor de 13 años, tiene una interdicción de salida de la provincia, una exención de prisión que presentó su abogado defensor y una prohibición de acercamiento respecto de la menor y su familia, señalando la abogada, “llama la atención que nadie haya requerido que llamen a esta persona a prestar declaración indagatoria”… “muchas veces han llamado a indagatoria a otras personas por este mismo delito, sin tener tanto material probatorio y acá se ha reunido una importante cantidad de elementos”, sugirió.