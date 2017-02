Rayén Cárdenas, campeona en El Cóndor con Argentina B

RIO GRANDE.- En el Balneario El Cóndor -a 40 kilómtros de Viedma- se disputó la primera fecha del 12º Circuito Patagónico de Handball Playa, organizado por la Fundación Patagonia Deportes de Arena, con el apoyo del Gobierno de Río Negro.

Luego de tres jornadas, se quedaron con el título los varones de Trapem (General Roca) y las mujeres de la Selección Argentina B. En este último equipo juega la riograndense Rayén Cárdenas, quien prosigue sus estudios terciarios en la capital rionegrina, y que en la cita rionegrina fue escogida como la mejor jugadora.

En la rama masculina, Trapem venció en el encuentro decisivo a los viedmenses de Sol de Mayo, en dos sets, mientras que por el tercer lugar Centenario superó también en parciales corridos a la Selección Argentina.

Entre las mujeres, la Selección Argentina B doblegó a sus pares del A en la semifinal, y luego a Goliat de Viedma, en ambos casos por 2-0. Asimismo, las chicas del A le ganaron a las locales de Sunami, para ubicarse terceras.

El Circuito Patagónico de Beach Handball continuará este fin de semana en Puerto Madryn, y concluirá -como en cada temporada- en Las Grutas, del 17 al 19 del presente mes.

En las finales de Cadtes, en tanto, Sol de Mayo derrotó a Picapiedras (varones), y Goliat a Sol de Mayo (mujeres).

“Tanto la semifinal como la final las ganamos en dos sets, no debimos recurrir al shot out (desmpate). Esta fue la primera fecha, y como la Selección no va a estar presente en la segunda, la voy a jugar para Fly Summer, son chicas de Neuquén, la mayoría está en la selección argentina juvenil, que se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, nos decía Rayén, ex Universitario de Río Grande, y ViLo (Vicente López), en la Federación Metropolitana.

Sobre sus próximos pasos con la Selección Argentina, detalló que “entrenaremos en febrero y marzo, en ambos casos en el CeNARD. Para la concentración de este mes no nos dan alojamiento, habrá que conseguirlo, y para la segunda concentración si tenemos el hospedaje asegurado, esa va a ser del 24 al 27 de marzo. No estamos preparando para los Juegos Sudamericanos, si es que se llevan a cabo, todavía no se sabe”.

La Selección Argentina, que el año pasado quedó en el séptima en el Mundial de Playa de Budapest (Hungría), se clasificó para los Juegos Mundiales a realizarse en Breslavia (Polonia), del 20 al 30 de julio de 2017.



Mundial 2016

Rival Resultado

España 0-2 (8-14/11-13)

Hungría 1-2 (22-14/8-14/4-7)

Tailandia 2-0 (16-14/22-16)

Italia 0-2 (6-13/16-19)

Rival Resultado

Australia 1-2 (12-10/9-10/4-5)

Túnez 2-0 (14-13/15-14)

Polonia 2-1 (14-15/20-16/4-2)

Uruguay 2-1 (16-15/8-12/6-4)

Australia 2-0 (13-3/13-10)

Varones

1.Trapem (Gral.Roca)

2.Sol de Mayo (Viedma)

3.Centenario

4.Selección Argentina

5.Sunami

6.The Rombaiix (CdP)

7.No se pica (Uruguay)

8.Viñas 360º

9.Empleados Comercio



Damas

1.Selección Argentina “B”

2.Goliat

3.Selección Argentina “A”

4.Sunami

5.Fly Summer

6.¿Por qué así?

7.Es lo que hay (Cipolletti)

8.Las Calesitas