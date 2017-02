Con quema de corpiños Ushuaia se sumó al “Tetazo”

Hubo un reducido grupo de mujeres que se sumó a la manifestación. Igualmente no dejaron de reclamar por sus derechos y por la libertad del uso de espacios públicos. Se registró la quema de corpiños para repudiar la judicialización de las mujeres que tomaban sol en Necochea y que fueron obligadas a cubrirse los pechos por la policía bonaerense.

USHUAIA.- Un reducido grupo de mujeres e manifestó ayer en la esquina de Fadul y San Martín para sumarse al denominado “tetazo” y así repudiar el accionar policial en Necochea donde un grupo de mujeres que tomaba sol sin prendas de vestir, fueron imputadas en una causa judicial.

La movilización fue a nivel nacional con fuerte preponderancia en las grandes ciudades del país. En Ushuaia una decena de mujeres se concentró en inmediaciones de la intendencia donde procedieron a reclamar por la igualdad de género. En su mayoría eran integrantes de “Ni Una Menos”, la ONG que suele movilizar contra los femicidios y el respeto por los derecho de la mujer.

Una de las referentes de la organización consideró que “manifestarse es una de las formas de generar un debate sobre las cuestiones que nos conciernen, del mismo modo que ocurre con otro temas, como el debate sobre la marihuana, edad de imputabilidad, la violencia de género que deben formar parte de una agenda amplia y generosa”.

“El Código de Faltas vigente desde marzo de 1973 es una verdadera rémora, autoritaria”, señaló la joven que dio lectura al mensaje nacional en Ushuaia, señalando que “nos merecemos contar con una herramienta legal adecuada a una sociedad moderna que contribuya a la convivencia y al uso igualitario de los espacios públicos”.

En ese sentido dijo celebrar que Necochea “haya sido el sitio donde se reinstaló esta polémica que sin duda contribuirá a hacernos más libres”, y agradeció a los que se acercaron y a la prensa, recalcando que “la gente que todavía no se ha acercado o no ha tomado consciencia, incluso algunos lo han tomado como una burla, que detrás de esta situación de derechos que tenemos, están organizando otro tipos de cosas”.

En cuanto al accionar de la fuerza pública la manifestación del mensaje fue claro: “no nos van a callar con esto, o sea, que ni la policía armada diciéndole a las mujeres que nos van a detener, porque un día decidimos liberar nuestros cuerpos, que no han sido colonizado, que estamos liberando todo aquello que alguna vez colonizó el hombre, porque nosotras no somos propiedad privada de nadie y nuestro cuerpo es nuestro y nuestro derecho salir a la calle decirlo y hacerlo”.

Por último representantes de “La Hoguera” invitó a las personas que paseaban por el centro a sumarse a la quema de corpiños para repudiar el accionar restrictivo de la policía y de los códigos contravencionales.

Paro nacional

La agencia Noticias Argentinas informó ayer que miles de mujeres participaron del “Tetazo” en varias ciudades del país tras el polémico operativo realizado contra tres mujeres que hacían toples en una playa de Necochea y convocaron para el paro nacional de mujeres del próximo 8 de marzo.

En el obelisco porteño varias organizaciones feministas y sociales convocadas por el colectivo “Agitaciones Contra el Acoso Callejero” realizaron el “Tetazo” en reclamo de “la soberanía de los cuerpos”.

Una de las leyendas más repetidas en el evento difundido en las redes sociales y que también se llevó a cabo a la misma hora en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mar del Plata fue: ´La teta que molesta es la que no se vende´.

Poco antes de las 17:00 las agrupaciones comenzaron a llegar al obelisco, en donde se concentraron y con el paso de las horas se fueron sumando más y más mujeres, algunas con sus torsos descubiertos y otras, sólo acompañando el reclamo.

“Mostrar las tetas no es delito, esto habla de la hipocresía y la doble moral que tenemos como sociedad, que solamente permite el cuerpo femenino que vende, y el que se ve en la televisión”, indicó Fernanda González, de la agrupación Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), sede Capital.

“Nuestro cuerpo es nuestro territorio y soberanía, y lo vamos a defender. Nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo”, remarcó González, quien estuvo presente en el obelisco y señaló que “algunas chicas se animan a mostrar y otras no, pero de eso también tenemos que ser respetuosas”.

En tanto, Daiana Asquini de “Las Piqueteras” explicó a NA que ella junto a un grupo de mujeres piden el cambio del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires.

“Queremos la eliminación de todos los artículos del Código que fueron emitidos por la dictadura. La teta no ofende a nadie” y agregó: “estamos en contra del comportamiento antidemocrático y vamos a defender nuestro derecho a mostrar nuestro torso y exhibir los pezones”.

Presencia de hombres

También de la manifestación, participó Karina Abregú, quien es víctima de violencia de género, y a quien su pareja la prendió fuego y ella quedó con el 55% del cuerpo quemado.

“Está lleno de hombres que vienen a vernos desnudas. Pero no vienen cuando hablamos sobre violencia de género. Me llama la atención ver a muchos hombres mayores acá mirando, estos no vienen a acompañar”, señaló.

Las mujeres manifestantes, aclararon que no sólo lo hicieron por el episodio ocurrido en Necochea, sino también para reclamar igualdad de derechos y decir basta a la violencia de género.