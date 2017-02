Quejas por la cartelería del Hard Rock en Ushuaia

Desde la Cámara de Comercio señalaron que la firma incumple con una ordenanza municipal vigente sobre cartelería, aunque no es el único caso. “Si no estamos de acuerdo cambiemos la ordenanza, pero no puede haber ese tipo de excepciones o libertades”, cuestionaron.



USHUAIA.- Daniel Iriondo, integrante de la Cámara de Comercio de Ushuaia, aseguró que la nueva cartelería del Hard Rock Café incumple con una ordenanza vigente, aunque no se trata del único caso.

En diálogo con el programa Capicúa (FM del Sur), Iriondo recordó que la ordenanza se sancionó “en 2011 y fue reglamentada en 2013”, prohibiendo “en todo el centro comercial a cielo abierto de San Martín, y en particular en esta parte renovada, la colocación de apoyos en vereda”.

“Hubo una gran campaña que se hizo con la buena voluntad de todos los dueños de comercios y frentistas, de eliminar la totalidad de los carteles salientes”, señaló el comerciante.

En ese sentido, sostuvo que “puedo entender que un pequeño comerciante se haya olvidado o se hizo el disimulado y puso un cartel, lo cual está mal y hay que quitarlo, pero no que una empresa que ha hecho una inversión millonaria, y que se sobreentiende que tiene el asesoramiento de arquitectos e ingenieros, esté violando una ordenanza municipal vigente”.

“Si vamos a ser Las Vegas vayamos todos y que cada uno ponga lo que se le dé la gana”, cuestionó Iriondo.

“Sinceramente me llama la atención que una marca internacional como Hard Rock Café no haya sido cuidadosa en respetar la normativa, porque estoy seguro que si en un local de algún país del primer mundo Hard Rock viola una ordenanza de algún municipio es sancionado o, al contrario, se encarga de saber qué normas debe cumplir”, remarcó.

Iriondo reconoció que no se trata del único caso, ya que “hay pequeños carteles que poco a poco han ido proliferando en los frentes de los comercios, y calculo que debe haber 6 o 7 en las tres cuadras intervenidas”.

“Es una ausencia de control de las autoridades municipales, obviamente hay inspectores de comercio que deberían velar por eso y porque hay una ordenanza que así lo establece, si no estamos de acuerdo cambiemos la ordenanza, pero no puede haber ese tipo de excepciones o libertades cuando tratamos durante años, y me incluyo porque tuve mucha participación en la construcción del centro comercial a cielo abierto, que se desvirtúe todo porque simplemente no hay controles”.

Iriondo dijo que mandar inspectores a la calle no implica realizar “inversiones” sino que realicen “la tarea que les corresponde y aplicar sanciones”.

“Hablamos con algunas autoridades municipales y ellos están conscientes que la cartelería está fuera de norma. En teoría los están intimando que cumplan con la ordenanza y desde las Cámaras se está enviando una nota conjunta a la Dirección de Comercio para que intervenga, pero ahora queda en manos del Municipio actuar”, cerró.