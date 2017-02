El programa municipal alcanzó una producción de 13 toneladas en su etapa de prueba

Se presentó ayer “Huertas Urbanas”, una iniciativa que busca acompañar a productores hortícolas locales en el desarrollo y crecimiento de sus emprendimientos. Además, es una forma de promover la producción local de vegetales saludables y frescos.

RIO GRANDE.- La presentación oficial del programa Huertas Urbanas se realizó ayer martes 22 de febrero, en el SUM del área Social del Municipio. Temprano por la mañana, el grupo de 14 productores locales, junto a la secretaria de Producción y Ambiente Sonia Castiglione y todo su equipo dieron inicio de forma oficial al Huertas urbanas.

En el acto estuvieron presentes, además, el intendente de la ciudad Prof. Gustavo Melella, junto a otros funcionarios municipales y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Diego Navarro.

Se proyectó un video institucional, con imágenes y testimonios de los productores que vienen participando en la etapa del programa, previa a su presentación. El intendente Melella, personalmente hizo entrega del primer “Crédito Municipal para el Fortalecimiento del Sector Hortícola” de la ciudad de Río Grande, a una productora local. El monto del mismo es de 100 mil pesos. Además, todos los productores presentes recibieron un cartel identificatorio para sus huertas productivas.

La secretaria de Produccón y ambiente Sonia Castiglione, y la Lic. Carolina Hernández expusieron los resultados de la prueba piloto (implementada durante el 2016). Castiglione además, adelantó los objetivos y acciones a realizar para el 2017.

“El año pasado convocamos a 15 o 16 productores que ya tenían una trayectoria y permanencia en la producción local, algunos de la zona de Margen Sur y otros de APYMEMA, para implementar una prueba piloto y evaluar cuáles eran las posibilidades de intervención del vivero municipal en las primeras etapas de la planta para luego entregar los plantines a los productores”, explicó Castiglione.

Y destacó: “A poco de terminar esta temporada hemos logrado excelentes resultados con una producción final de los productores de más de 13 mil kg. de lechuga, lo que nos da aliento para seguir adelante y redoblar los esfuerzos”.

La Secretaria agradeció a los productores por la confianza depositada para sumarse a la propuesta, y por el compromiso y esfuerzo mostrado al implementar protocolos de trabajo más estrictos.

En su exposición, Castiglione destacó: “Anualmente alrededor de 1500 millones de pesos se van de Tierra del Fuego para traer alimentos frescos del continente, una cantidad enorme que al menos en parte puede quedar en la ciudad si podemos crecer y proveer a los comercios locales y a los vecinos con producción local. Desde el Municipio estamos dispuestos a acompañar a los productores de manera seria, programada, con un plan para tener previsiones, mediciones, corregir errores y avanzar”.

Finalmente, la funcionaria subrayó: “Es muy importante regularizar la situación de muchos espacios que están desaprovechados o mal aprovechados, como algunos sectores que administraba la asociación APYMEMA, para lograr que más emprendedores puedan iniciar su producción y lograr un desarrollo del sector acorde a las necesidades de la ciudad”.

La coordinadora del programa, Lic. Carolina Hernández, destacó el hecho de haber alcanzado los objetivos propuestos durante la etapa de prueba de Huertas Urbanas: “Hemos podido alcanzar los resultados del programa de acuerdo a como los fuimos planificando. El entregar en tiempo y forma los plantines de manera escalonada, que se hayan podido transplantar, y haber podido tener estas 13 toneladas y media de producción en dos cosechas y media. También que los productores hayan alargado su ciclo productivo. Con la posibilidad de incorporar un nuevo corte, ante cuatro ciclos, 5 ciclos. Porque alarga el periodo productivo y con eso la producción que obtiene el productor”, explicó Hernández.

Durante la segunda etapa del programa, el objetivo es incorporar a todos los productores de Río Grande que deseen participar. “Para poder participar del programa Huertas Urbanas, mínimamente se requiere tener una infraestructura, aunque sea pequeña, un espacio para producción. Porque se entregan los plantines para ser transplantados en un espacio que ya está destinado para la producción. Por eso se requiere que ya se tenga un invernadero. No se ponen condiciones de qué tamaño pero sí que exista una tierra productiva.

Si hay un productor que quiera desarrollar la actividad hortícola, serán otras líneas las que lo ayuden hasta que tenga las condiciones de infraestructura para poder recibir los plantines.

“También si se quiere ampliar o se quiere mejorar, porque se quiere pasar, por ejemplo, de plástico a chapa, existe la línea de créditos específica para el sector hortícola que el productor puede tomar. Es una línea muy flexible, tiene una tasa de interés del 10%, hasta 36 meses de cuotas, 6 meses de gracia para el inicio del proyecto, hasta un monto de 100 mil pesos”.

Algunos productores

Alberto Enchieme, pertenece a APYMEMA. Hace seis años que se dedica a la producción hortícola. Alberto fue el primero en levantarse, cuando terminaron las presentaciones, para agradecer al Municipio por el acompañamiento a los productores. “Estamos acá con este programa de producción y de crédito -manifestó- que lanzó la municipalidad, que estamos totalmente agradecidos, porque la ayuda que nos están dando en este momento es muy buena”.

Además, respecto a lo trascendido, en cuanto a la posibilidad de ser desalojado, resaltó: “Hay un conflicto, que no sé como se va arreglar, pero nosotros, los que producimos, no tenemos ningún problema. La municipalidad no va a sacar a nadie, sólo los está intimando a que produzcan”.

Martín Marcos, de la chacra es Virgen de Guadalupe, produce desde hace 8 años algunas aromáticas, frutilla, plantas de interior y exterior, y principalmente lechuga. “Empezamos con lo que eran las semillas del INTA. Con una huerta, para autoconsumo más que nada. Desde el año pasado, inauguramos un invernadero de 12 x 25 metros, y ya planificando para llegar a tener 100 o 1500 metros cubiertos para el año que viene. La idea es seguir llevando buena calidad a la ciudad. productos frescos. Tiempo atrás empezamos a vender a los comercios. Y también empezamos a vender a otra ciudad como Tolhuin, Ushuaia”, narró Martín.

Además destacó: “Estamos inscriptos en SENASA así que la calidad, y el seguimiento son muy importantes. Tratamos que sea todo orgánico, y lo más importante es que se despacha en el momento de la cosecha”.