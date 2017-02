Pablo Vidal continuará su carrera en San Lorenzo de Almagro

RIO GRANDE.- Cuando parecía que las negociaciones entre América del Sud y Boca Juniors iban a llegar a buen puerto, apareció San Lorenzo con una oferta superadora y el riograndense Pablo Vidal continuará su carrera en el mejor Futsal AFA de la Argentina en San Lorenzo de Almagro.

SI el año pasado las negociaciones entre el dueño de su pase y Boca Juniors habían sido durísimas, este año no fue la excepción, el tire y afloje entre las partes fue desgastante tanto que la propia familia de Vidal intercedió entre los clubes para hacerse dueña de su ficha y así poder cortar con tanta incertidumbre que envolvía al jugador y cuando todo parecía que estaba resuelto, Boca lo pretendía nuevamente a préstamo, apareció el Ciclón con una oferta formal al dueño de su pase y un contrato tres veces más importante para el pivot fueguino y eso hizo torcer el rumbo de su carrera.

Pablo Vidal al recibir la oferta quedó mal parado, de hecho se apoyó en sus amigos del club, los hermanos Alamiro y Constantino Vaporaki, más la experiencia de Mauro Tafarel, y todos le aconsejaron que siguiese su carrera en Boedo, que la oferta económica era irresistible y que además el conjunto de Lammes y Tinelli quiere hacer historia.

Vale recordar que San Lorenzo, primero se hizo de los servicios del entrenador ex Pinocho, Facundo Ruscica, y que luego concretó el pase más caro en la historia de este deporte al comprar al ala ofensivo Eduardo Villalva proveniente también de Pinocho, sumando además al arquero Brian Steccato y el arquero fueguino Nicolás Eposto llegado de CAFS aunque no está confirmado que quede en el plantel definitorio.

También en el conjunto que entrenará en el Bajo Flores pero jugará de local en su flamante estadio de Avenida La Plata (Boedo), ha sumado a Ramiro Benencio llegado de Glorias, Diego Jorajuria de 17 de Agosto, Ramiro Carbone de CAFS y siguen las negociaciones con Villa La Ñata para obtener los servicios del joven Gerardo Menzeguez quien ya todos lo hacían jugador del Ciclón, pero aún las partes no han llegado a un acuerdo.

El fueguino se presentó anoche al primer entrenamiento con su flamante club y fue recibido por el experimentado Damián Stazzone, jugador del seleccionado argentino, Campeón del Mundo el año pasado en Colombia.

“Mi primera sensación fue de sorpresa, no estaba preparado para recibir una oferta de esta magnitud de un club como San Lorenzo, que sabía que se estaba reforzando muy bien y no pensé que se iban a fijar en mi; yo ya había rechazo ofertas de Kimberley y Ferro, le había agradecido el interés de Independiente y Racing Club, con quienes ni me senté a dialogar porque mi cabeza estaba puesta en Boca Juniors, sin embargo en las últimas semanas pareció como que no estaban haciendo el esfuerzo necesario, apareció San Lorenzo con mucha determinación, y tras apoyarme en amigos, ellos me aconsejaron que arregle cuanto antes y hoy puedo decir que defenderé los colores del Ciclón”, así se manifestó el fueguino Pablo Vidal con El Sureño.

Vidal, quien el año pasado compartió plantel con grandes jugadores, volverá a jugar en uno de los elencos que quiere meterse en la conversación grande y romper la hegemonía de Boca y Kimberley de los últimos años y en donde sin dudas que jugará más minutos que en el conjunto Xeneize.