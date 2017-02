Nación descartó bajar los aranceles para los celulares importados

El ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera desmintió el trascendido de un medio nacional que generó revuelo en la provincia. “No estamos previendo hacer baja de aranceles en teléfonos”, aclaró y añadió: “Y lo digo de forma taxativa para ser claro porque el camino debe ser claro para todos”.

RIO GRANDE.- El ministro de Producción de la Nación, Francisco “Pancho” Cabrera, descartó reducir los aranceles para la importación de los teléfonos celulares.

“No estamos previendo hacer baja de aranceles en teléfonos”, aclaró y añadió: “Y lo digo de forma taxativa para ser claro porque en todo esto hay decisiones empresariales y el camino debe ser claro para todos”. “No está previsto bajar aranceles de teléfonos celulares”, reiteró.

Tras la eliminación de los aranceles a la importación de computadoras, Cabrera señaló en Radio Cadena 3 que se trata de “la consecuencia de que las computadoras sean caras en Argentina”.

“Pero la realidad es que no es en ese segmento donde queremos mejorar el acceso”, explicó y continuó: “Tenemos un proyecto importante que es la digitalización de las Pymes en Argentina y debemos hacer que el acceso a tecnología sea más barato no sólo para computadoras o tablets, sino que también todo un conjunto de tecnología que permita mayor automatización”.

Reconoció que decidieron dar ese gran paso en materia de tecnología ya que “es gran generador de la competitividad en la economía” más allá de reconocer que se pusieron “una cantidad de trabajos pero con la expectativa que permitirá crecer a las pymes. “Esto generará mucho más empleo del que destruyó”, aseguró.

“¿Qué estamos haciendo con estos desempleados?”, se cuestionó y siguió: “Antes de hacer esto creamos un instrumento de transformación productiva donde gran parte de estos empleados están siendo entrevistados por otras compañías a las cuales financiamos parte del salario por nueve meses”.

En declaraciones a Fm del Pueblo ministro de industria fueguino, Ramiro Caballero, había asegurado más temprano que “es un trascendido, pero no es asi”.

Caballero sostuvo que “a partir de esta noticia que sale ahora, me ocupé de hablar directamente con funcionarios del Ministerio de Industria de la Nación, de hecho me reuní ayer con ellos”.

“No es así, no está esto en vista del Ministerio de Industria de la Nación, no es una medida que se esté por tomar ni mucho menos, inclusive he hablado que de alguna manera algún actor importante dentro del Ministerio salga a desmentir o explicar esto que ha sucedido con un trascendido”, sostuvo el ministro.

Caballero señaló que “hay empresas y marcas que se preocuparon, que son empresas que quizás piensan en hacer una inversión y se preguntan qué reglas de juego están cambiando ahora y no es así”.