Macri cree que el mundo camina en contra de la ideologización

En su visita de Estado a España, el Presidente dio una charla distendida con el escritor Mario Vargas Llosa. “La etapa que nos toca por delante es contraria a la ideologización”, afirmó.

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri dijo ayer ser un “convencido” del gradualismo frente a quienes reclaman un plan económico de shock para la economía argentina, al ser consultado sobre esta polémica interna por el escritor Mario Vargas Llosa, durante una distendida charla en Madrid, en el marco de su visita de Estado.

“Si estamos yendo de forma gradual es porque estoy convencido de eso, porque soy el que toma las decisiones finales en este gobierno”, aseguró, contundente, Macri, al ser consultado por el escritor, durante una charla-coloquio que protagonizaron ambos en la Casa América de Madrid y que llevó por título “Un diálogo por la democracia y el futuro”.

“Es producto de mi experiencia de años, de mi primera escuela que fue Boca Juniors, y en la Ciudad de Buenos Aires, y es que los cambios culturales hay que hacerlos de forma acompañada, uno puede caminar delante pero no diez kilómetros porque sino se pierde la referencia”, apuntó.

Uno tiene que ir a un paso con las reformas, así todo el mundo puede ir entendiendo, absorbiendo y elaborando y eso es lo que estamos intentado”, añadió el mandatario.

“Este cambio que empieza desde la búsqueda de la libertad de derechos, de expresión, de sentirse capaz de elegir, y hay que entender qué hay que reformar desde lo económico para fortalecer esa libertad”, sostuvo Macri.

Asimismo, preguntado sobre cuáles fueron las reformas más importantes que hizo en su gobierno, Macri destacó el “cepo cambiario” porque fue un “símbolo de libertad”.

“Había quienes decían que se sacaba el cepo explotar la Argentina. Dije que lo sacaba en una semana y me dijeron que estaba loco. Dije que era un problema de inseguridad, por miedo, y no de que no había dólares”, añadió. Lo importante es que vuelvan a confiar. Y al final “funcionó”, destacó el mandatario.

La segunda cosa que dije es que Argentina no podía estar más en la lista de morosos, y que fueran a Nueva York y no volvieran sin un acuerdo”, explicó. “Esas dos cosas fueron fundacionales”, subrayó.

“Y la tercera, coherente con lo que hace el mundo entero, no son cosas geniales, es sacar las restricciones a la exportación. Todos los países buscan qué más producir y exportar para que se generen puestos de trabajo”, explicó.

“Si miro para atrás hicimos cosas increíbles, pero si miro hacia adelante el desafió es enorme pero lo importante es dar un paso todos los días, si uno va demasiado rápido corre el riesgo de atragantarse”, reflexionó el mandatario.

“No es cuestión de volver al pasado, la tecnología irrumpe, hace que nuestros hijos vayan a otra velocidad. Hay que adaptarse a la época, y este desorden mundial es una gran oportunidad para los países que se quedaron atrás, y de los que estamos decididos a ir hacia adelante, Argentina está siendo número uno en ese sentido”, concluyó Macri.