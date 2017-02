La oposición destacó que ahora se abre el debate sobre los proyectos planteados por el Ejecutivo

Desde el MPF y la UCR expresaron que la decisión de la gobernadora Rosana Bertone de pedir que se quite el tratamiento de urgencia a seis proyectos girados a la Legislatura, durante el receso, abre el camino al debate de esos asuntos. El presidente del radicalismo dijo que los legisladores que firmaron el pedido de sesión extraordinaria “fueron protagonistas claves”.

USHUAIA.- Desde el Movimiento Popular Fueguino (MPF) y la Unión Cívica Radical (UCR), coincidieron en que los proyectos girados con “Tratamiento de Urgencia” merecen debate y por ello indicaron que se objetó la forma en que fueron girados a la Legislatura, aprovechando el receso para que quede el camino allanado a su sanción, sin debate en la cámara.

“No estoy en contra de las iniciativas sino en las formas”, sentenció la legisladora Mónica Urquiza, presidente del bloque de legisladores del MPF, quien sostuvo “lo que se trató es de no llegar a una sesión” para debatir los proyectos y ratificó que “desde el bloque pedimos el dialogo ya que es muy bueno tener diferencias porque es ahí donde uno crece”.

El martes la propia gobernadora Rosana Bertone fue quien dio marcha atrás en la intención de lograr que seis proyectos polémicos se conviertan en ley, entre las semanas del 24 de febrero y el 7 de marzo, fecha en que vencía el plazo de 30 días hábiles que otorga la Constitución Provincial.

Respecto a la decisión tomada por la Mandataria, la legisladora Urquiza dijo que “a los asuntos se les quite el trámite de urgencia y sean girados a comisión, no significaba que no iban a ser aprobados mas allá de que el ejecutivo tenga su mayoría propias porque desde nuestro bloque, los temas que hemos entendido que eran importante los hemos acompañado y a los que no, hemos fundamentado en las sesiones”.

La posición de la UCR

El presidente de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, Federico Sciurano, aseguró que con la decisión de la Gobernadora se abre un “camino en el que los temas empiecen a analizarse y debatirse de una manera más profunda”.

Dijo que toda la polémica generada en torno a la remisión de los proyectos con “Trámite de Urgencia”, en pleno período de receso de la Legislatura, “ha sido un llamado de atención de parte de la comunidad y de la dirigencia que el Gobierno ha sabido recepcionar” y consideró que debe marcar un “límite para evitar que las cosas se sigan llevando por estas formas que no nos hacen bien como sociedad”.

Para Sciurano, la decisión de Bertone de dar marcha atrás con los seis proyectos a los que se le quitará el “Tratamiento de Urgencia”, se desencadenó luego de la convocatoria de sesión extraordinaria que firmaron los Legisladores Ricardo Furlan y Ricardo Romero del Frente para la Victoria; Mónica Urquiza y Cristina Boyadjián del Movimiento Popular Fueguino y Liliana Martínez Allende de UCR-Cambiemos.

“Los cinco legisladores que tomaron la sana y muy buena decisión de firmar la convocatoria a sesión para tratar el levantamiento del tratamiento de urgencia, son los protagonistas claves”, dijo Sciurano, quien destacó la actitud de los legisladores Furlan y Romano, ya que sin el acompañamiento de ellos, hoy estaríamos hablando de otra cosa”.