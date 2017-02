La Justicia ordenó condenar a prisión a Lucas Gómez por el crimen de Agustina Varela

Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia revocando la absolución al padrastro de Agustina, Lucas Gómez, en el segundo de los juicios. La resolución lo entiende culpable de matar a la infante producto de golpes, y ordena constituir un nuevo tribunal que directamente imponga el monto de la condena. La defensa de Gómez adelantó que irá a la Corte Suprema.

RIO GRANDE.- La resolución fue adoptada por los camaristas Löffler, De Martino y Martín subrogando a los jueces del Superior Tribunal de Justicia que ya habían actuado en la causa en las apelaciones de lo que fue el primer juicio, ordenando un segundo en aquella oportunidad.

Ahora los jueces abordaron las apelaciones de aquel segundo juicio, en el que fue absuelto Lucas Gómez del crimen de la pequeña Agustina Varela, resolviendo revocar esa absolución y condenándolo por el “homicidio”.

Los jueces hicieron uso de una herramienta legal denominada “actuación de conocimiento positivo” en la que tomaron los elementos producidos en este segundo juicio y entendieron que Gómez es culpable del crimen de la pequeña que murió por golpes sufridos en agosto del 2006.

A partir de esta decisión el máximo tribunal conmina al Tribunal de Juicio Oral de Río Grande a volver a constituirse como en aquel segundo juicio (con los jueces Miriam Cristiano, Pablo Duarte de Gouvea y Aníbal López Tilli), para definir el monto de pena que aplica a Lucas Gómez, quien actualmente permanece en libertad.

Pero para esa determinación se aparta al juez López Tilli que es el único que en su momento votó, en minoría, por la culpabilidad de Gómez e incluso propuso una pena de 17 años de prisión, por lo que al haber resuelta ya una condena se lo reemplazará con un juez subrogante a fin de evitar un “doble juzgamiento” de parte de ese magistrado.

La defensa ya adelantó casación

La primera repercusión de este fallo fue del abogado Francisco Giménez, patrocinante de Lucas Gómez, quien se mostró sorprendido por este fallo.

“Vamos a ir a la Corte Suprema porque hay jurisprudencia sobrada de que lo que hizo el Superior Tribunal de Justicia viola diversos derechos, no lo puede hacer, entre ellos el de la “doble instancia” y el único que puede emitir una condena es un juicio oral y público. No se puede revocar una absolución y dictar una condena viola las garantías del imputado, eso ya lo resolvió la Corte en numerosas oportunidades”, sintetizó el abogado si bien reparó en que aún no se había hecho de la totalidad de los fundamentos que suman 120 fojas.