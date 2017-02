La estética, un arma más para hacerle frente al cáncer

El programa “Luzca Bien, Siéntase Mejor” brindó un taller junto a maquilladoras voluntarias de Río Grande. El objetivo: fortalecer la autoestima de mujeres en tratamiento oncológico; se centran en mejorar su imagen con técnicas de automaquillaje y uso de accesorios. Los resultados se ven en el espejo, y también en el consultorio.

RIO GRANDE.- Cuando el médico menciona la palabra “cáncer”, el miedo y la angustia se disparan. Genera estrés y una gran sensación de vulnerabilidad: las mujeres no sólo deben luchar para curarse, sino que deben asumir otras pérdidas y marcas vinculadas con la cirugía, la quimio o la radioterapia. Para ayudarlas a afrontar esta situación, el programa Luzca Bien, Siéntase Mejor se especializa en capacitación en estética y maquillaje para mujeres en tratamiento oncológico.

Mientras el médico se centra en curar, la mujer queda sola con su incertidumbre y su deterioro físico. Los programas de belleza especializados en oncología ayudan justamente a orientar la reconstrucción de su aspecto, a volver a reconocerse después de un maquillaje apropiado y el consejo solidario sobre el uso de pañuelos y pelucas.

“Luzca Bien, Siéntase Mejor”, el programa de responsabilidad social de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, nació en Estados Unidos en 1989 y se extendió a otros países, como Chile, Uruguay y Colombia. En el año 2000 llegó a la Argentina, desde entonces participaron más de 20 mil beneficiarias.

El viernes, representantes del programa estuvieron en Río Grande y gracias a la participación de maquilladoras voluntarias de la ciudad, trabajaron con pacientes de la ciudad en un taller de automaquillaje que se realizó en las instalaciones del IPRA.

Durante alrededor de cuatro horas, se habló de la importancia del cuidado de la piel, el maquillaje, el ocultamiento de manchas y el uso de accesorios, como pelucas, postizos y pañuelos. Se trata de un programa gratuito y se brinda una vez por persona, ya que les entregan un kit con productos para poder aplicar lo aprendido en casa.

“En Río grande es la primera vez que se hace gracias a CAPO, el Hospital Regional Río Grande, y varias voluntades que se juntaron para que podamos venir”, contó Esperanza Sánchez, coordinadora del programa.

Estos talleres se realizan en todo el país, en diferentes instituciones públicas y privadas, hospitales, instituciones de LALCEC de todo el país donde los invitan

“Las mujeres, gracias a los voluntarios maquilladores de Río Grande que hoy donaron su tiempo y conocimiento, aprendieron doce pasos de maquillaje, y se llevaron un kit con los productos para poder realizarlo después en casa además de un manual con el paso a paso”, explicó Esperanza.

Los productos son donados por la Cámara de Cosmética. “La idea es que ellas aprendan a maquillarse, a cuidar la piel, disimular los efectos de los tratamientos oncológicos porque a veces esos tratamientos producen la caída del cabello de las cejas”, detalló.

Sobre el final del taller hablaron de accesorios, turbantes, pañuelos y pelucas que son las opciones para disimular la falta de cabello con accesorios. “Hablamos de las opciones que pueden usar en Río Grande, sobreros, pañuelos; los materiales que tienen que usar porque recomendamos que usen materiales de algodón, que no se corran y que no les piquen, cómo cuidar las pelucas y demás”, añadió.

El programa se realiza en Argentina hace 17 años en la Cámara Argentina de Cosmética y Perfumería, que nació en Estados Unidos hace 25 años. “Los talleres se hacen gracias a que hay voluntarios maquilladores, en este caso tres maquilladoras voluntarias de Río Grande que donan su tiempo y conocimiento para que el taller se pueda hacer”, remarcó.

“La idea es fortalecer la autoestima de la paciente oncológica para que realice el tratamiento con mayor fortaleza”, dijo Esperanza y destacó que “siempre es positivo porque a veces no se sienten bien, están pálidas, demacradas, tienen ojeras, no descansaron bien; el maquillaje las ayuda a verse bien, que con un simple maquillaje pueden verse mejor, salir a la calle, retornar a su trabajo y sus actividad para no perderse nada”.

La representante del programa nacional dijo que “la experiencia en Río Grande fue muy positiva, estaban todas muy entusiasmadas con la idea, vinieron todas muy contentas y se van felices. Como les dije, si fue una experiencia positiva que se la cuenten a otras mujeres para que antes de fin de año podamos repetir y haya más mujeres aquí”.

Por último valoró que “el programa no se hace sin las beneficiarias, las empresas que ponen los productos y sin las voluntarias que nos dan su tiempo y conocimiento para ayudar a otras personas que se sientan bien”.

Para más información, ingresá al sitio web del programa: Luzca Bien, Siéntase Mejor