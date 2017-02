La doctora Jessica Name fue habilitada a ocupar la Superintendencia y Administración de la Corte

Así lo resolvió el Consejo de la Magistratura, al prestar acuerdo a una solicitud formulada por el Superior Tribunal de Justicia. La decisión no fue acompañada por el Fiscal de Estado, por entender que no corresponde. La doctora Name reemplaza a Carlos Stratico, quien renunció por haber accedido al beneficio jubilatorio.

USHUAIA.- El Consejo de la Magistratura prestó acuerdo, por mayoría, para que la doctora Jessica Name se desempeñe en forma interina como Secretaría de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia, tras la renuncia del doctor Carlos Stratico, quien accedió al beneficio jubilatorio.

Cabe resaltar que la decisión no fue acompañada por el Fiscal de Estado, Virigilio Martínez de Sucre, por entender que ese cuerpo colegiado no debe resolver sobre cuestiones internas de funcionamiento del Poder Judicial.

De esta forma, la designación interina de la doctora Name en reemplazo de Stratico, se formalizo con un Acuerdo que fue firmado solamente por el juez Javier Muchnik, quien por segundo año consecutivo ocupa la presidencia del Consejo y por los doctores Rafael Carlos Diez y Daniel Alejandro Sacks; representantes de los abogados de Río Grande y Ushuaia.

Los consejeros también aprobaron, por mayoría, la suspensión de los llamados a concurso para cubrir los cargos de Juez de Primera Instancia Contravencional para Ushuaia y Río Grande, ya que la ley 1141 fijó nueva fecha de puesta en funcionamiento de esos nuevos Tribunales, la que es el primero de febrero de 2019.

Sin políticos

La primera sesión del año del Consejo de la Magistratura, se realizó sin la representación del sector político, ya que el Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, Leonardo Gorbacz, justificó su ausencia con antelación y los representantes de la Legislatura todavía no fueron designados.

En el encuentro para arrancar el año de la actividad del organismo, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en su calidad de vicepresidente, tomó juramento al juez Javier Darío Muchnik, como presidente.

En el caso de los cargos de Secretario y Fiscal Acusador, se resolvió posponer la designación para el momento en que el cuerpo se encuentre integrado en su totalidad con la incorporación de los representantes de la Legislatura.